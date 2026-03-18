ส่องความน่ารัก ลูกสลอธน้อย ลูกแม่เอลซ่า สมาชิกสุดคิวต์ตัวใหม่ จากสวนสัตว์เขาเขียว

 
           สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกสลอธสองนิ้ว พร้อมชวนยลโฉมความสโลว์ไลฟ์ เตรียมร่วมสนุกตั้งชื่อลุ้นรางวัลช่วงปิดเทอมนี้


ลูกสลอธ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

           วันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่สุดน่ารัก ลูกสลอธสองนิ้ว (Linnaeus’s Two-toed Sloth) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญในการดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางจงกลนี แก้วสด รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

           ไฮไลต์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องยิ้มตาม คือความน่ารักของลูกสลอธน้อยทายาทตัวจิ๋วที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไลฟ์ตามแบบฉบับของตระกูล คุณแฟลช ขวัญใจมหาชน โดยลูกสลอธตัวนี้เกิดจากคุณแม่ เอลซ่า วัย 6 ปี ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปลายปี 2567

           สำหรับลูกสลอธน้อย ได้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 แม้ยังไม่ทราบเพศ แต่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยผลตรวจสุขภาพล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 พบว่ามีน้ำหนัก 575 กรัม และยังคงเกาะติดหน้าท้องแม่ตลอดเวลา ตามพฤติกรรมตามธรรมชาติของสลอธ

           นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ระบุว่า การเกิดของลูกสลอธในครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลสัตว์ป่าระดับสูงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากสลอธเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะและใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมาก จึงจะสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นได้ยาก

           ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวสลอธ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกสลอธน้อย เพื่อลุ้นรับของรางวัล และสร้างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ป่าในเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3


