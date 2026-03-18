ส่องความน่ารัก ลูกสลอธน้อย ลูกแม่เอลซ่า สมาชิกสุดคิวต์ตัวใหม่ จากสวนสัตว์เขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกสลอธสองนิ้ว พร้อมชวนยลโฉมความสโลว์ไลฟ์ เตรียมร่วมสนุกตั้งชื่อลุ้นรางวัลช่วงปิดเทอมนี้
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
วันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่สุดน่ารัก ลูกสลอธสองนิ้ว (Linnaeus’s Two-toed Sloth) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญในการดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางจงกลนี แก้วสด รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ไฮไลต์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องยิ้มตาม คือความน่ารักของลูกสลอธน้อยทายาทตัวจิ๋วที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไลฟ์ตามแบบฉบับของตระกูล คุณแฟลช ขวัญใจมหาชน โดยลูกสลอธตัวนี้เกิดจากคุณแม่ เอลซ่า วัย 6 ปี ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปลายปี 2567
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ระบุว่า การเกิดของลูกสลอธในครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลสัตว์ป่าระดับสูงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากสลอธเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะและใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมาก จึงจะสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นได้ยาก
ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวสลอธ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกสลอธน้อย เพื่อลุ้นรับของรางวัล และสร้างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ป่าในเร็ว ๆ นี้
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ภาพจาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3