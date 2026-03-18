จับหนุ่มดาว X โดนศาลตัดสินผิด หนีคดี แต่ไม่รอด คนหลุดโฟกัสที่มือ ถืออะไร

จับหนุ่มผลิตสื่อลามก X ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เก็บเงินค่าสมาชิก ศาลตัดสินว่าผิด แต่หนีคดี สุดท้ายไม่รอด ตำรวจไล่ล่าจนเจอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุมนายศนิวัชร ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก, เพื่อความประสงค์แห่งการค้า ทำ ผลิต มีไว้ หรือนำเข้าสิ่งอื่นใดอันลามก โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณภายในซอยลาดพร้าว 18 แยก 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พฤติการณ์ในคดี สืบเนื่องจากช่วงประมาณปี 2563 - 2564 ผู้ต้องหาได้นำคลิปวิดีโอและภาพเปลือยกายของผู้เสียหาย ไปเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน X (Twitter) โดยเปิดเป็นบัญชีส่วนตัว และเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปที่สนใจจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูภาพและคลิปดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อความประสงค์ทางการค้า
ต่อมาผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับ จนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาในครั้งแรก ในเวลาต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกผู้ต้องหาเป็นเวลา 16 เดือน และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 50,000 บาท ผู้ต้องหาได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
เมื่อผู้ต้องหาทราบผลคำพิพากษา จึงได้ตัดสินใจหลบหนี ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งศาล ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ย่านลาดพร้าว จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุด และนำตัวส่งศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม คนหลุดโฟกัสภาพที่ถูกจับกุม ผู้ต้องหายังคงถือแก้วน้ำไปกับตำรวจด้วย ดูผ่อนคลายกว่าที่คิด