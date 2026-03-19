เจอแล้ว ตู้เซฟ 250 กก. อินฟลูฯ ดัง ที่แท้คนร้ายเป็นช่างคอนโด เร่งสอบใครเอี่ยวอีก

          เจอแล้ว ตู้เซฟ 250 กก. ของอินฟลูฯ ดัง ที่แท้คนร้ายเป็นช่างคอนโด แอบดอดไปขโมย เจาะตู้เป็นรูเบ้อเร้อ รอเปิดเซฟเช็ก ของอยู่ครบไหม  

มดออย ตู้เซฟ 250 กก. ถูกขโมย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

          ความคืบหน้ากรณี มดออย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาโพสต์เรื่องตู้เซฟ 250 กิโลกรัม ที่ถูกขโมยหายไปจากคอนโดหรูกลางเมืองโคราช ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าหายไปได้อย่างไร ของก็ไม่ใช่ชิ้นเล็ก ๆ นั้น 

          ล่าสุด (19 มีนาคม 2569) สวพ. FM91 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว คือ เอเอ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี และ บีบี (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นช่างประจำคอนโดที่ผู้เสียหายอาศัยอยู่ โดยมีการควบคุมตัวมาชี้จุดเกิดเหตุบริเวณข้างบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

          โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า เป็นคนยกตู้เซฟมาทิ้งไว้ ส่วนของกลางพบว่ามีร่อยรอยถูกทุบบริเวณด้านหลังจนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ ทางตำรวจได้เก็บหลักฐานไว้แล้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

          ขณะที่ มดออย เผยว่า แม้จะดีใจที่ทางตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีความกังวลใจอย่างมาก เนื่องจากตู้ถูกทุบทำลายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินว่าอยู่ครบหรือไม่ ซึ่งภายในตู้เซฟเต็มไปด้วยทรัพย์สินมูลค่าสูง เช่น ทองคำ 30 บาท เหรียญหลวงพ่อรวย และจี้หลวงพ่อคูณ

          ทั้งนี้ มดออย ยอมรับว่า สงสัยกลุ่มช่างคอนโดมาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะปกติเวลาล้างแอร์หรือปรับปรุงอะไรจะใช้บริการช่างคอนโดมาตลอด ไม่เคยจ้างแม่บ้านคนนอกด้วย แต่ไม่คิดว่าคนลงมือจะเป็นกลุ่มนี้ เพราะแทบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน ทั้งนี้ ต้องขอโทษหัวหน้าช่างที่เข้าใจผิด และขอบคุณทางตำรวจ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

          ด้าน พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เผยว่า หลังรับแจ้งเหตุได้สั่งการให้ทางตำรวจสืบสวนแกะรอยติดตาม กระทั่งสามารถจับกุมคนร้ายได้ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้ ต้องประสานผู้เชี่ยวชาญมาเปิด เพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินอยู่ครบหรือไม่ 

          สำหรับผู้กระทำผิดได้แจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน ขณะนี้กำลังเร่งสอบปากคำเพื่อหาคนร่วมขบวนการเพิ่มเติม และติดตามทรัพย์สินที่ถูกนำออกไปคืนกลับมาให้ได้มากที่สุด



ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ. FM91







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจอแล้ว ตู้เซฟ 250 กก. อินฟลูฯ ดัง ที่แท้คนร้ายเป็นช่างคอนโด เร่งสอบใครเอี่ยวอีก อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2569 เวลา 14:49:02
