นักเตะวูบต่อหน้าเพื่อน เร่งช่วยด่วน อากาศร้อนจัดจนเป็นฮีตสโตรก หามส่ง รพ.

นักเตะวูบกลางสนาม พบเป็นฮีตสโตรกหลังลงแข่งกลางอากาศร้อนจัด เร่งทำ CPR ก่อนส่ง รพ. พบไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีเคสนักเตะ หัวใจวายดับ ที่ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Korattimes บ้านเอ็ง
วานนี้ (18 มีนาคม 2569) เพจ Korattimes บ้านเอ็ง รายงานกรณีช็อกที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอล ในงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลกองช่าง อบจ. จ.นครราชสีมา โดยเป็นการเตะของคู่ อบจ. พบกับ อบต. พบนักกีฬารายหนึ่งเกิดอาการฮีตสโตรกจนหมดสติ หลังต้องลงแข่งท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด
โดยเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวนักกีฬาออกจากสนามเพื่อทำ CPR เป็นการเร่งด่วน ก่อนประสานงานเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อทำการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความตกใจของทุกคนในสนาม
ขอบคุณข้อมูลจาก Korattimes บ้านเอ็ง, โหดจัง จังหวัดภูเก็ต, FA Thailand