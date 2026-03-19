นักเตะวูบต่อหน้าเพื่อน เร่งช่วยด่วน อากาศร้อนจัดจนเป็นฮีตสโตรก หามส่ง รพ.

 
           นักเตะวูบกลางสนาม พบเป็นฮีตสโตรกหลังลงแข่งกลางอากาศร้อนจัด เร่งทำ CPR ก่อนส่ง รพ. พบไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีเคสนักเตะ หัวใจวายดับ ที่ภูเก็ต 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Korattimes บ้านเอ็ง 

             วานนี้ (18 มีนาคม 2569) เพจ Korattimes บ้านเอ็ง รายงานกรณีช็อกที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอล ในงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลกองช่าง อบจ. จ.นครราชสีมา โดยเป็นการเตะของคู่ อบจ. พบกับ อบต. พบนักกีฬารายหนึ่งเกิดอาการฮีตสโตรกจนหมดสติ หลังต้องลงแข่งท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด 

             โดยเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวนักกีฬาออกจากสนามเพื่อทำ CPR เป็นการเร่งด่วน ก่อนประสานงานเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อทำการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความตกใจของทุกคนในสนาม  






             ทั้งนี้ พบว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็เพิ่งเกิดเหตุนักกีฬาฟุตบอลหัวใจวายระหว่างเกมการแข่งขันฟุตบอลที่ จ.ภูเก็ต ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายวีรนันท์ ธรรมรักษ์ ที่เกิดอาการหัวใจวายในขณะลงแข่งขันฟุตบอลในจังหวัดภูเก็ต และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
 


นักเตะวูบต่อหน้าเพื่อน เร่งช่วยด่วน อากาศร้อนจัดจนเป็นฮีตสโตรก หามส่ง รพ. อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2569 เวลา 15:40:23
