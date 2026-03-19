เปิดคำสารภาพ ช่างคอนโด เล่าขนเซฟ 250 กก. ออกจากห้อง มดออย ได้ยังไง

เปิดคำรับสารภาพช่างคอนโด วางแผนปิดกล้อง ใช้กุญแจสำรอง ยกเซฟ 250 กก. ของ มดออย ออกจากห้อง ก่อนเจาะเอาทรัพย์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก มดออย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณี ตู้เซฟหนัก 250 กิโลกรัมของ มดออย อินฟลูฯ ชื่อดัง ถูกขโมยออกจากคอนโดหรูกลางเมืองนครราชสีมา ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว พบเป็นช่างประจำคอนโดร่วมกับเพื่อนลงมือ โดยรับสารภาพก่อเหตุและนำตู้เซฟไปซ่อนก่อนเจาะทำลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินภายในว่าอยู่ครบหรือไม่ พร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2569 ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยหลังสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว 2 รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นช่างเทคนิคประจำคอนโด อาศัยความคุ้นเคยพื้นที่และระบบภายในอาคาร ลงมือตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดทั้งระบบ ก่อนใช้กุญแจสำรองที่ลักลอบนำมา เปิดเข้าห้องของผู้เสียหาย จากนั้นร่วมกับเพื่อนอีกคนช่วยกันเข็นตู้เซฟออกจากห้องพัก เคลื่อนย้ายลงจากอาคาร และนำขึ้นรถกระบะที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ก่อนขนไปซ่อนยังบ้านพักของคนรู้จักในพื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเตรียมเจาะตู้เซฟ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากคำให้การของผู้ต้องหา ระบุว่า แรงจูงใจมาจากการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายผ่านโซเชียลมีเดีย จนเชื่อว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากอยู่ภายในห้อง จึงวางแผนก่อเหตุ โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากหน้าที่การงานที่สามารถเข้าถึงระบบและพื้นที่ได้อย่างสะดวก อีกทั้งผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งมีความรู้ด้านงานช่าง ยังเป็นผู้ลงมือเจาะตู้เซฟ ก่อนนำทรัพย์สินบางส่วนออกไป
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดตู้เซฟของกลางซึ่งถูกทุบทำลายจนเกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถเปิดตู้เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในได้ ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการ ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน และอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ถูกนำออกไป รวมถึงตรวจสอบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้าน มดออย ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า แม้จะรู้สึกโล่งใจที่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงกังวลใจ เนื่องจากตู้เซฟถูกทำลายไปแล้ว โดยภายในบรรจุทรัพย์สินมูลค่าสูง ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนัก 30 บาท เหรียญหลวงพ่อรวย และพระหลวงพ่อคูณ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทรัพย์สินสูญหายไปมากน้อยเพียงใด
ผู้เสียหายยังยอมรับว่า ก่อนหน้านี้มีความสงสัยกลุ่มช่างภายในคอนโด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงห้องพักอยู่แล้ว แต่ในช่วงแรกได้เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุคคลบางราย จึงได้กล่าวขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถคลี่คลายคดีได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ มดออย เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า คนร้ายก่อเหตุวันที่8 มีนาคม รับสารภาพแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ ทราบมาจากโซเชี่ยวว่าเราได้เงินมาเยอะ มีทรัพย์สินเยอะเป็นร้อยล้าน (จากข่าวลือ) วันที่เกิดเหตุกล้องคอนโดดับไป 4ชั่วโมง
ต่อมา เจ้าตัวโพสต์ภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้คืน ระบุว่า บารมีหลวงพ่อรวย ไตรมาส59 รวยรวยรวย ท่านกลับมาตามที่ลูกหลานได้กล่าวขอ…อย่างอื่นหายหมดแต่เลสหลวงพ่อรวยกลับมาหาเราทั้งคู่
ภาพจาก มดออย