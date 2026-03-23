สำนึกอยู่ไหน ? เก๋งแช่ขวาขวางกู้ชีพ แกล้งขับช้า-เบรกใส่ ทั้งที่เร่งส่งผู้ป่วยเด็ก 5 ขวบ

เก๋งขับแช่เลนขวา ขวางกู้ชีพ แกล้งขับช้า-เบรกใส่ ไม่สนใจแม้บีบแตรขอทาง สังคมรุมสาป เผยมีผู้ป่วยเด็ก 5 ขวบ อยู่บนรถ แต่ติดแหง็กจะแซงก็ไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
เป็นกรณีที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจิตสำนึก กรณีโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปรถเก๋งคันหนึ่งที่ขับแช่อยู่เลนขวา ขวางรถกู้ชีพ แม้จะเปิดไซเรน ขับจี้ บีบแตร ซ้ำประกาศออกไมค์ ขอให้รถคันดังกล่าวหลบ แต่ก็เก๋งคันนี้กลับขับแช่แบบช้า ๆ ทำเหมือนไม่ได้ยิน ซ้ำบางช่วงยังแกล้งเบรกใส่ด้วยนั้น
ล่าสุด (23 มีนาคม 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ขณะรถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามพร้าว จ.อุดรธานี ออกรับผู้ป่วยเด็กวัย 5 ขวบ ที่กระดูกแขนหัก จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข เพื่อเร่งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ แต่เมื่อรถกู้ชีพมาถึงช่วงวงเวียนแถวสวนสาธารณะหนองสิม กลับพบรถเก๋งขับแช่อยู่เลนขวา โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แม้รถกู้ชีพจะส่งสัญญาณขอทางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนถึงซอยดอนบอสโก แต่คนขับรถเก๋งกลับนิ่งเฉย ไม่ยอมเบี่ยงไปทางซ้ายทั้งที่มีพื้นที่ ประกอบกับมีรถสวนทางมาตลอด ทำให้รถกู้ชีพไม่สามารถแซงผ่านไปได้
