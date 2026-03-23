ฉาวเซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ อ้างแผลฉีกเพราะช่วยสวนทวาร - พี่หนุ่ม รู้แล้วใคร

          ฉาวเซียนพระ บ. คนดัง ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ อ้างเด็กตัวเหม็นจะอาบน้ำให้ ก่อนจับเข้าห้อง พบมีแผลฉีกขาด - หนุ่ม กรรชัย รู้ตัวแล้ว พร้อมตัดชื่อ บ. นี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด 

          วันที่ 22 มีนาคม 2569 เพจ Survive - สายไหมต้องรอด ออกมาเผยเหตุอื้อฉาวเกี่ยวกับเซียนพระชื่อดัง ชื่อย่อ บ. ถูกแม่เด็กชายวัย 4 ขวบ แจ้งจับข้อหาล่วงละเมิดเด็กชายทางทวารหนัก โดยมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดว่าเด็กมีแผลฉีกขาดบริเวณรูทวาร 

          ขณะที่เพจ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยถึงกรณีเดียวกัน ระบุว่า เซียนพระดังกล่าวมีผู้ติดตาม 2 แสน โดยล่อลวงเด็กชายไปอาบน้ำก่อนล่วงละเมิดทางเพศ เหตุเกิดที่ภูกระดึง จ.เลย 

          โดยทางเพจได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากแม่เด็ก เผยว่า น้อง 4 ขวบไปเล่นที่บ้านป้าซึ่งเป็นเครือญาติกัน ขณะที่เซียนพระซึ่งเป็นเขย อยู่ดี ๆ ก็จะพาไปอาบน้ำ โดยบอกให้พี่สาวของน้อง 4 ขวบ นำน้องมาส่งไว้หน้าห้อง จากนั้นก็เข้าห้องไปกับเด็กแค่ 2 คน เมื่อน้องออกมาก็ร้องไห้ตลอด 

          พอแม่ไปตลาดกลับมา น้องก็ร้องจะกลับบ้าน เดินไปในบ้านก็เห็นเขาจูงลูกเดินลงมาจากชั้นบน ลูกร้องไห้มากแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไร กระทั่งพาขึ้นรถกลับบ้านแล้วจึงหลอกถาม น้องยอมบอกว่าเจ็บก้น พอถามว่าเป็นอะไรเจ็บ โดนอะไร น้องก็ร้องไห้ตลอด บอกไม่รู้ ๆ เจ็บก้น และบอกว่ามีเลือดออกมาด้วย เลยรีบพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล จึงเจอหลักฐานว่าทวารหนักฉีกขาดทั้งด้านนอกและด้านใน 

          แม่ก็เพิ่งย้อนคิดได้ว่าก่อนหน้านี้น้องเคยร้องไห้ แต่ไม่หนักขนาดนี้ แล้วก็บอกว่าน้าเขาพาไปอาบน้ำแบบนี้เลย จึงอยากให้ทางมูลนิธิช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย 

          ต่อมาทาง ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ยังโพสต์อีกว่า ฝั่งแฟนของเซียนพระอ้างว่า แฟนเห็นน้อง 4 ขวบตัวเหม็น เลยจับไปอาบน้ำและสวนทวารให้ เพราะน้องท้องผูก ทางต้นอ้อจึงอยากถามแฟนของเซียนพระว่า เห็นแผลของเด็กหรือยัง

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          ทั้งนี้ ล่าสุด (23 มีนาคม) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 รายงานข้อมูลจากแม่เด็ก ทราบว่าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ขณะที่ลูกสาววัย 9 ขวบออกไปเล่นบ้านเพื่อน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตน ส่วนลูกชายวัย 4 ขวบ อยากตามพี่สาวไปด้วย ตนก็ให้ไปเพราะว่าบ้านต่าง ๆ ก็เป็นญาติห่าง ๆ กัน 

          ผ่านไป 1 ชั่วโมง ตนกลับไปรับลูก แต่ลูกชายเดินร้องไห้ออกมาจากบนบ้าน เมื่อสอบถามน้องก็บอกว่าเจ็บที่ก้น ตนเห็นท่าไม่ดีเลยพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูกระดึง ทราบว่ามีแผลฉีกขาดที่รูทวาร 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          เมื่อแม่มาสอบถามลูกสาววัย 9 ขวบ ลูกก็เล่าให้ฟังว่าหลังแม่พาไปส่งได้ไม่นาน ชายวัย 34 ปี เจ้าของบ้านซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดัง ได้ให้ลูกสาวไปส่งน้องชายที่ห้องนอน บอกว่าลูกชายตัวเหม็น เดี๋ยวจะอาบน้ำให้ ให้ลูกสาวไปเล่นข้างนอก 

          ได้ฟังแบบนี้ก็สงสัยว่าเซียนพระมาทำอะไรกับลูกชาย จะอ้างว่าลูกท้องผูกเลยสวนก้นให้หรือเปล่า แต่ก็มองว่าคุณไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้กับลูกชาย ต่อให้เป็นญาติก็ไม่ได้สนิทกันจนถึงขั้นทำอะไรแบบนี้ เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับ สภ.ภูกระดึง ข้อหากระทำอนาจาร เพื่อให้ทางตำรวจสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของตนบ้าง

          แม่เด็กยอมรับว่ารู้สึกกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะคู่กรณีมีชื่อเสียง เป็นเซียนพระชื่อดัง มีเงินจ้างทนายความ ขณะที่ตนเองเป็นแค่ชาวบ้านตาดำ ๆ 

          เบื้องต้นตอนนี้มีผู้ใหญ่หลายคนโทร. มาสอบถามและประสานข้อมูล วันนี้ (23 มีนาคม) แม่จะพาลูกไปให้ปากคำเพิ่มเติม โดยช่วงบ่ายน่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหา 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย เผยว่ารู้ตัวเซียนพระรายดังกล่าวแล้ว ซึ่งเซียนพระ บ. ในข่าวนี้ ไม่ใช่ บอย ท่าพระจันทร์ แต่ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่ง ซึ่งตนก็ยังงงว่าใช่เหรอ คนคนนี้ก็เคยมีเมียด้วย เคยมีครอบครัว ซึ่งก็ต้องลองดูกันอีกที แต่ขอสงวนชื่อไว้ก่อน 



ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 


 

ฉาวเซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ อ้างแผลฉีกเพราะช่วยสวนทวาร - พี่หนุ่ม รู้แล้วใคร โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2569 เวลา 15:33:25
