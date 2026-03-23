ร้านพาไปผ่าไส้ ทองกิมตุ้ง ชัดข้างในมีสอดไส้ แนะดูดี ๆ ก้อนเท่านี้ขายได้เท่าไหร่

          ร้านหลอมทอง พาไปผ่าไส้ ทองกิมตุ้ง เพราะเหตุนี้เลยขายราคาทองคำแท่งไม่ได้ ชี้มีสอดไส้มา ดูให้ดี ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ 

ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

          นอกเหนือจากทองคำแท่งและทองรูปพรรณต่าง ๆ ที่ผู้คนมีการซื้อขายโดยทั่วไปแล้ว หลาย ๆ คนก็คงจะคุ้นเคยกับทองกิมตุ้ง ซึ่งมีการสื่อในสัญลักษณ์เชิงความเชื่อ และสามารถนำมาขายเป็นทองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือ ทองลักษณะนี้จะขายได้ราคาสักแค่ไหน

          วันที่ 23 มีนาคม 2569 บนโลกออนไลน์ได้ปรากฏคลิปจาก TikTok @bussabongsomphamit ของร้านนะโมบ้านช่างทอง เผยภาพขณะมีลูกค้านำทองกิมตุ้งเขามาขายที่ร้าน โดยระบุว่า "ใครคิดจะซื้อทองกิมตุ้ง ดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจซื้อนะ เพราะเวลาขายไม่ได้ราคาทองแท่งนะ"

          จากคลิปพบว่าทองกิมตุ้งนี้มีน้ำหนัก 3 บาท ก่อนหลอมวัดความบริสุทธิ์ได้ 96.6% เมื่อทำการชำแหละดูภายในก็พบว่ามีความกลวง แถมภายในยังมีการสอดไส้ทอง 65.83% มาด้วย ซึ่งเมื่อหลอมส่วนที่สอดไส้มาก็จะได้ทองที่สีซีดมาก 

          ขณะที่ส่วนเปลือกนั้นได้ 96.5%ปกติ โดยเมื่อนำทั้งส่วนเปลือกและภายในมารวมกัน จะได้ราคาอยู่ที่ 245,657 บาท แทนที่จะได้ในราคาทองคำแท่ง 


ร้านพาไปผ่าไส้ ทองกิมตุ้ง ชัดข้างในมีสอดไส้ แนะดูดี ๆ ก้อนเท่านี้ขายได้เท่าไหร่ โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17:15:01
