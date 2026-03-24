งาน People Performance Conference 2026 ทางรอดคนทำงานยุค AI เมื่องานล้นแต่ใจพัง

          งาน PPC2026 คือคำตอบของคนทำงานยุคใหม่ที่ทั้ง “งานล้นแต่ใจพัง” และกังวลว่า AI จะมาแทนที่ เจอกัน 1 เมษายน 2569 ที่ไบเทค บางนา บัตรเพียง 1,290 บาท พิเศษ ! กรอกโค้ด KAPOOK ลดทันที 10%
งาน PPC2026

          หากคุณคือหนึ่งคนที่กำลังเผชิญกับสภาวะ “งานท่วมตัวแต่ใจพัง” หรือกำลังกังวลว่า AI จะมาแย่งงานในวันพรุ่งนี้ เตรียมพบกับทางรอดเดียวของคนทำงานยุคใหม่ในงาน People Performance Conference 2026 (PPC2026) คอนเฟอเรนซ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2569 ณ ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม “Year of Work Life Intelligence : จัดการชีวิต พิชิตงาน

งาน People Performance Conference 2026

          การจัดงานในปีนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ 3 ยักษ์ใหญ่ โดย CREATIVE TALK ร่วมกับ AME IMAGINATIVE และ QGEN Consultant 

ทำไมบัตร 1,290 บาท ถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของปี ?

          บัตรเพียงใบเดียว จะพาคุณไปพบกว่า 16 เซสชันอัดแน่นตลอดทั้งวัน บน 2 เวทีใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อ "คนทำงาน" โดยเฉพาะ
  • Work Performance Stage (สายปั่นงาน) : พบกับ “คุณเจี๊ยบ กานติมา จาก AIS” ที่จะมาเจาะลึกการบริหารคนในยุค AI และวิธีอุดรูรั่วธุรกิจด้วย People Technology พร้อมด้วยเซสชันบริหารความย้อนแย้งของออฟฟิศยุคใหม่ที่ผู้นำต้องเร่งผลงานแต่ต้องดูแลใจทีมงานไปพร้อมกัน
     
  • Life Growth Stage (สายดูแลใจ) : ครั้งแรกกับการเปิดเผยเคล็ดลับ "วินัยนักกีฬา" โดย “แอน ทองประสม” ที่จะเปลี่ยนร่างกายคุณให้เป็น Engine หลักในการทำธุรกิจ และเซสชันการเงินฉบับคนทำงานโดย “พอล ภัทรพล” และ “ตราวุทธิ์ จาก JITTA” ที่จะมาทลายจุดบอดการเงินที่ทำให้คนทำงาน 90% เกษียณไม่ได้

          นอกจากนี้ งาน PPC2026 ยังจี้จุดปัญหาที่เป็น Pain Point ใหญ่ของสังคมออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการภาวะ Mid-life Crisis, การสื่อสารกับคนต่าง Gen ให้เวิร์ก โดย “คุณประสาน จากมนุษย์ต่างวัย และ คุณแพร กนกกาญจน์ จาก Yell Bangkok และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยข้างในใจสำหรับ "เดอะแบก" โดย “คุณเขื่อน ภัทรดนัย” และ “คุณนุ่น สินิทรา”

          อย่ารอให้ถึงวันที่ต้อง Burnout จนหมดแรง มาติดอาวุธความฉลาดในการจัดการชีวิตและงานไปพร้อมกันในงาน People Performance Conference 2026
งาน PPC2026

ซื้อตอนนี้ คุ้ม 3 ต่อ !

  • ต่อที่ 1 : เข้าชมงานสด ๆ พร้อม Networking กับผู้บริหารและคนทำงานกว่า 2,000 คน
  • ต่อที่ 2 : ดูย้อนหลังได้ทุกเซสชันนานถึง 6 เดือนเต็ม ! ดูไม่ครบ ฟังไม่จบ เก็บไม่หมดก็ไม่ต้องกลัว !
  • ต่อที่ 3 : พบกับบูธสินค้า บริการ และเทคโนโลยีอัปเกรดชีวิตและงานมากมาย พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงานเท่านั้น
  • บัตร Early Bird ราคา 1,290.- 
  • ซื้อบัตรได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/PPC2026   
  • กรอกโค้ด KAPOOK รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรปกติ

          ปักหมุดแล้วมาพบกัน !

  • งาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2026
  • วันพุธที่ 1 เมษายน 2569
  • สถานที่จัดงาน BHIRAJ HALL, BITEC BANGNA

    ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก People Performance Conference

บทความ งาน PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2026 อื่น ๆ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งาน People Performance Conference 2026 ทางรอดคนทำงานยุค AI เมื่องานล้นแต่ใจพัง อัปเดตล่าสุด 24 มีนาคม 2569 เวลา 17:45:02
