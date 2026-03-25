ไขปริศนา ทำไมแอร์ต้องติดท่อพีวีซี 3 ทาง ทำไปเพื่ออะไร แถมดูไม่สวยอีก

ไขปริศนา ทำไมแอร์ต้องติดท่อพีวีซี 3 ทาง ดูไม่สวยงาม ทำไปเพื่ออะไร หลังช่วงนี้คนใช้งานหนักเพราะอากาศร้อน
ภาพจาก คุณ X Dog สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ช่วงฤดูร้อนแบบนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานหนักที่สุดอย่างหนึ่งคือ เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นช่างแอร์มักจะงานหนักในช่วงนี้
วันที่ 25 มีนาคม 2569 คุณ X Dog สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ตั้งกระทู้ถามว่า ทำไมติดแอร์แขวน แล้วช่างเดินท่อเหมือนท่อประปาสีฟ้าในห้อง พร้อมลงรูปโชว์ พบว่า ท่อแอร์มีท่อพีวีซีสีฟ้า 3 ทาง และท่อพีวีซีโค้ง งงว่ามันเกี่ยวกับแอร์ยังไง
มีอีกคอมเมนต์เข้ามาเสริมว่า ท่อน้ำทิ้งแอร์ที่ให้มาปกติจะเล็กและบาง เอาท่อพีวีซีมาทำแบบนี้จะทนกว่า ข้อเสียคือ ไม่สวยงาม