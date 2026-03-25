HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนา ทำไมแอร์ต้องติดท่อพีวีซี 3 ทาง ทำไปเพื่ออะไร แถมดูไม่สวยอีก

 
ท่อแอร์ ติดเป็นท่อพีวีซีเอาไว้ 3 ทาง
ภาพจาก คุณ X Dog สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

        ช่วงฤดูร้อนแบบนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานหนักที่สุดอย่างหนึ่งคือ เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นช่างแอร์มักจะงานหนักในช่วงนี้

          วันที่ 25 มีนาคม 2569 คุณ X Dog สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ตั้งกระทู้ถามว่า ทำไมติดแอร์แขวน แล้วช่างเดินท่อเหมือนท่อประปาสีฟ้าในห้อง พร้อมลงรูปโชว์ พบว่า ท่อแอร์มีท่อพีวีซีสีฟ้า 3 ทาง และท่อพีวีซีโค้ง งงว่ามันเกี่ยวกับแอร์ยังไง

          ชาวเน็ตเห็นแล้วเข้ามาตอบว่า เป็นเรื่องปกติ เพราะการทำท่อแอร์ต้องมีการทำท่อน้ำทิ้งด้วย แล้วเขาก็ใช้ท่อพีวีซีกัน ส่วนท่อ 3 ทาง น่าจะใส่วาวล์ระบายอากาศเอาไว้ ซึ่งดีกว่าไม่ใส่ ช่วยไม่ให้ท่อตัดน้ำไม่ไหล เพราะแรงดันอากาศมันอั้นในท่อ

          มีอีกคอมเมนต์เข้ามาเสริมว่า ท่อน้ำทิ้งแอร์ที่ให้มาปกติจะเล็กและบาง เอาท่อพีวีซีมาทำแบบนี้จะทนกว่า ข้อเสียคือ ไม่สวยงาม



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา ทำไมแอร์ต้องติดท่อพีวีซี 3 ทาง ทำไปเพื่ออะไร แถมดูไม่สวยอีก โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2569 เวลา 10:33:20
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย