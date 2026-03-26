ร้านดังพ้อ โดนคนแจ้ง จนท. ตรวจปมขาย ข้าวมันเปล่า 25 บาท คาดชนวนเกิดจากอะไร

ดราม่า ร้านข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์ชื่อดัง ถูกผู้บริโภคร้องเรียนจนเจ้าหน้าที่ลงตรวจถึงร้าน ปมขายข้าวมันเปล่า 25 บาทเ คาดชนวนเหตุอาจเริ่มจากโพสต์ในกลุ่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมึกมันไก่ ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์
วันที่ 25 มีนาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก หมึกมันไก่ ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์ ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ไม่คาดคิด หลังถูกผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องราคาข้าวมันเปล่า 25 บาท จนส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถึงร้านในวันเกิดของเจ้าของร้าน
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า วันเกิดพี่หมึกปีนี้ มีเรื่องฉลองให้ตื่นเต้นแต่เช้า
วันนี้…เรามาถึงจุดที่ ข้าวมัน (ไก่) 25 บาท ถูกมองว่า แพง และมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วนะคะ
มีผู้ร้องเรียนเรื่องราคาข้าวมันเปล่าของร้านพี่ และมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบถึงที่ร้านวันนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลารอให้พี่หมึกได้เดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรี เพื่ออธิบายรายละเอียดทุกอย่าง พาชมทุกขั้นตอน ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะพี่ได้อธิบายตามความจริงทุกอย่าง ทั้งวัตถุดิบ วิธีการทำ และการตั้งราคา รวมถึงการแสดงราคาที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบก่อนสั่ง
ถ้าพี่คาดการณ์ไม่ผิด ชนวนเหตุน่าจะเกิดขึ้นจากโพสต์ของลูกค้าพี่หมึกในกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการต่อว่าร้านพี่ จนเจ้าของโพสต์ขอร้องว่า ชอบหรือไม่ แพงหรือไม่ อยู่ที่คนกินตัดสิน ถูกแพงของแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าไม่ชอบให้ไปตั้งโพสต์เอง อย่ามาคอมเมนต์ตรงนี้
พี่ได้อธิบายในมุมมองของพี่ แค่ปริมาณและคุณภาพ ไม่เคยเอ่ยถึงรสชาติ เพราะเข้าใจว่าความชอบในรสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่เรื่องราวบานปลายไป จนพี่เลิกอธิบาย คิดว่าพูดต่อไปไม่น่าจะมีประโยชน์ ไม่น่าจะเข้าใจกันได้ พี่ปล่อยผ่านดีกว่า แต่ก็ยอมรับว่าก็พูดไปเยอะเหมือนกัน น่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่พูดจาแบบนี้เหมือนกัน
ข้าวมันของร้านพี่ หุงด้วยน้ำซุปไก่ที่ต้มเองทุกวัน เคี่ยวขั้นต่ำ 8 ชั่วโมง ใช้น้ำมันไก่ที่เจียวเอง สมุนไพรและเครื่องปรุง พี่เลือกใช้ที่มั่นใจที่สุด และเลือกใช้ข้าวหอมมะลิล้วน ตั้งใจทำในแบบที่ อยากกินและอยากให้เป็นจริง ๆ
ยอมรับเลยว่า ตอนแรกพี่ก็อยากขายให้ถูกกว่านี้ เพราะด้วยพื้นฐานตัวพี่เอง พี่ไม่ได้มีความรู้มากมาย ก็ตั้งราคาเอามาตรฐานร้านในซอยที่ใกล้ ๆ กัน แต่ถ้าราคาถูกลง เราจะได้อะไร คุณภาพร้านจะได้พัฒนาไหม มันจะไม่เหลือพื้นที่ให้พี่พัฒนา หรือเลือกของที่ดีขึ้นมาให้ลูกค้าได้ลอง
พี่มองว่า คุณภาพชีวิตของคนขายจะต้องดีขึ้นควบคู่ไปด้วย เราทุกคนจะได้มีแรงกำลังใจในการพัฒนาร้านเพื่อคุณลูกค้าต่อไป ยิ่งขายยิ่งจน พี่เคยผ่านมาแล้วค่ะ ร้านอื่น ๆ ที่เขาเลือกทำในแบบของเขา ทุกคนมีมาตรฐานเป็นของตัวเอง ต้นทุนทุกคนไม่เท่ากันด้วยปัจจัยหลายอย่าง
ถ้าเราขายสไตล์นี้ ถ้าเราเลือกวัตถุดิบแบบนี้ แต่ขายราคาเท่าคนอื่น ลูกค้าจะยิ่งแห่มาลองที่เรา พี่ไม่อยากอยู่ในตลาดที่ต้องแข่งกันกดราคา จนสุดท้ายคนทำธุรกิจด้วยกันต้องเจ็บ และอยู่ไม่ได้ พี่เองมีมาตรฐานของพี่ และตั้งราคาในแบบที่สะท้อนสิ่งที่พี่ทำสำหรับลูกค้า มันไม่มีถูกหรือผิดเลยค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์เลือก มันคือการเลือกว่าจะกินแบบไหน ราคาไหน และรสชาติแบบไหน
สุดท้ายนี้ พี่อยากส่งกำลังใจให้กับทุกร้านอาหาร วันที่เราเจอเรื่องแบบนี้ มันเสียเวลา มันบั่นทอนความรู้สึก แต่ในวันที่เศรษฐกิจไม่ง่ายแบบนี้ เรายิ่งต้องเข้มแข็ง "ถ้าวันหนึ่งความตั้งใจ กลายเป็นสิ่งที่ต้องอธิบาย พี่ก็จะอธิบาย…ด้วยความจริงค่ะ" ขอให้ทุกคนสู้ในแบบของตัวเองนะคะ