สาวเห็นลุงนั่งเศร้าหน้าเซเว่น ยื่นเงิน 20 ช่วย สุดท้ายพีค โชว์กุญแจรถหรูคันละ 5 ล้าน

สาวแชร์คลิปสุดพีค ยื่นเงิน 20 บาท ช่วยชายที่นั่งเศร้าหน้าเซเว่น ที่แท้กลับไม่ใช่คนไร้บ้าน แถมโชว์กุญแจรถหรูคันละ 5 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChaBa Thomson
คนไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของ น้ำใจ หลายคนที่เห็นใครมีท่าทางลำบาก หรือเหมือนกำลังตกทุกข์ได้ยาก ก็มักอดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่บางครั้งก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินเร็วเกินไป เพราะภาพที่เห็นตรงหน้าอาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็เป็นได้
วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ChaBa Thomson แชร์โมเมนต์ทำความดีสุดเฟล เมื่อเจ้าตัวเกิดความสงสารชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ด้วยท่าทางดูเศร้าและเหมือนกำลังเผชิญปัญหาชีวิต จึงตัดสินใจหยิบเงิน 20 บาท ที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมายื่นให้ด้วยความหวังดี
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำเอาเธอถึงกับเขินแทนตัวเอง เพราะชายคนดังกล่าวมีสีหน้างุนงงเมื่อมีคนมายื่นเงินให้ ก่อนจะปฏิเสธไม่รับ แถมยังโชว์ให้ดูด้วยว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร ด้วยการหยิบกุญแจรถหรูออกมาให้เห็นชัด ๆ ทำเอาสาวใจบุญถึงกับไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียว
"ผู้ใจบุญปั่นจักรยานกับขอทานขับรถคันละ 5 ล้าน ก็ท่านั่งพี่มันเศร้ามาก หนูก็คิดว่าพี่เป็นคนจร หน้าเครียด ๆ เหมือนตกงาน ไอ้เราเกิดความสงสาร นึกขึ้นได้มีแบงก์ 20 ซ่อนอยู่ เดินออกจากเซเว่นมาเลยยื่นให้พี่เขา 55555 ปล.ก่อนอัดคลิปยัดเยียดเขาด้วยนะ เอาเถอะค่ะ ไม่ต้องอาย เอาไปซื้อน้ำ พอดีหนูมีแค่ 20 ถ้าคุณพี่เห็นคลิปนี้ หนูต้องขออภัยอีกครั้งค่ะ 55555"
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีค มียอดเข้าชมกว่า 3 ล้านครั้ง งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคัก โดยมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งเอ็นดูและขำขัน ยกให้เป็นโมเมนต์ "ทำดีผิดเวลา" แต่ก็เข้าใจได้ เพราะพี่ผู้ชายในคลิปใช้ชีวิตติดดินจนชวนให้เข้าใจผิดได้จริง ๆ ขณะที่บางรายก็เข้าใจเจ้าของคลิปดี เพราะตัวเองก็เคยเจอประสบการณ์เข้าใจผิดทำนองนี้มาก่อนเช่นกัน