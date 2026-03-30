ป้ายหน้าร้านนี้ผิดตรงไหน เพจรักภาษาไทยออกมาเฉลย ที่ถูกต้องแก้ยังไง

ป้ายหน้าร้านนี้ผิดตรงไหน เพจรักภาษาไทยออกมาเฉลย แล้วคำที่ถูกต้องแก้ยังไง แต่ห้ามใช้สีแดงเด็ดขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รักภาษาไทย อย่าใช้ผิด
วันที่ 30 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก รักภาษาไทย อย่าใช้ผิด มีการลงรูปหน้าร้านขายยาที่ติดป้ายเอาไว้ พร้อมระบุว่า รูปนี้พอใช้กากบาทเป็นสีเดียวกับตัวหนังสือเหนือคำว่า "ยา" จะกลายเป็นการสะกดคำผิดเป็น "ย๋า" ทันที สิ่งที่ถูกต้องคือ ควรใช้เครื่องหมายกากบาทเป็นสีเขียวถึงจะไม่ผิด
ขณะที่ชาวเน็ตก็เห็นด้วย พร้อมเสนอว่า ถ้าหากเป็นกากบาทสีแดง ตามกฎหมายห้ามใช้ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกาชาด บางคนก็อธิบายว่า "ย๋า" ภาษาโคราชแปลว่า ยา
