ครอบครัวหมูสุดคิวต์ ตีโค้ดทองสุดว้าว ย่างไฟได้ทองเหลืองอร่าม ทึ่งแก๊งนี้เฉียดล้าน


           ครอบครัวหมูสุดคิวต์ ตีโค้ดทองสุดว้าว ย่างไฟได้ทองเหลืองอร่าม ทึ่งแม่หมู-ลูกหมูทองคำ ขายได้ราคาเฉียดล้าน คนแห่เมนต์เอ็นดู  

ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

           ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาทองคำมีความผันผวน ผู้คนมากมายยังคงนำของใช้ต่าง ๆ ที่เก็บสะสมไว้มาขายในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าของประดับจากทองคำที่เคยเก็บไว้ จะขายได้ราคาสักเท่าไหร่ 

           ล่าสุด เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2569 พบว่าบัญชี TikTok @bussabongsomphamit  ของนะโมบ้านช่างทอง ได้เผยคลิปขณะมีลูกค้านำหมูทองคำมาขาย โดยมาเป็นเซตครอบครัวหมู มีทั้งแม่หมูและลูก ๆ 8 ตัว ที่มีการตีโค้ดทองคำ 9999 พร้อมชวนให้ลุ้นไปด้วยกันว่าจะได้กี่บาท


ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

           พบว่าเมื่อนำแม่หมู-ลูกหมูแก๊งนี้ไปชั่ง มีน้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่ 194.96 กรัม หลังหลอมออกมาแล้วพบว่าได้ออกมาเป็นก้อนทองคำเหลืองอร่าม และได้เนื้อทองถึง 99.95% 

           ในส่วนของราคานั้นก็น่าทึ่งไม่น้อย เมื่อครอบครัวหมูนี้สามารถขายได้ราคาสูงถึง 938,000 บาท หรือเกือบล้าน ! 

           ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ เช่น 

- สงสารน้อง หมูย่าง
- หมูคอกนี้เกือบล้าน
- หมูเลี้ยงดีมากอ้วนเชียวค่ะ
- น่ารักดีคับผมขอลูกมันสักตัวสิครับ
- อดกินหมูทะเลย




ครอบครัวหมูสุดคิวต์ ตีโค้ดทองสุดว้าว ย่างไฟได้ทองเหลืองอร่าม ทึ่งแก๊งนี้เฉียดล้าน อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2569 เวลา 11:48:28
