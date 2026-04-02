อดีตกู้ภัย มีกระเป๋าพยาบาลในรถ แต่ไปหาเหยื่อตัวเปล่า ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก ?

 
            เปิดภาพรถ กร อดีตกู้ภัย มีชุดสัญลักษณ์กู้ภัย - กระเป๋าพยาบาลพร้อม แต่กลับลงไปตัวเปล่า ก่อนอนาจาร คริสติน กุลสตรี เพจดังตั้งข้อสังเกต เจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก ? 

ภาพจาก ข่าวช่องวัน 

           ยังคงติดตามต่อกับกรณี กร อดีตกู้ภัย ถูกจับกุมแล้วข้อหากระทำอนาจาร คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาว ที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าทำอาจารและถ่ายรูปเหยื่อสาวจริง แต่อ้างว่าลบรูปแล้วหลังมีข่าว และไม่ได้ส่งต่อให้ใคร 

           ล่าสุด (2 เมษายน 2569) มีรายงานว่าช่วงบ่าย ทางตำรวจจะควบคุมผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าจะต้องดำเนินคดีข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนควบคุมตัวไปขอศาลฝากขัง เช้าวันพรุ่งนี้ (3 เมษายน)

           ขณะเดียวกันพบว่ามีการเปิดเผยภาพรถของ กร ผู้ต้องหา ที่จอดอยู่หน้า สน.คลองตัน พบว่าบริเวณประตูและกระจกท้ายรถ มีการแปะสติกเกอร์มูลนิธิกู้ภัยชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว อีกทั้งภายในรถยังมีเสื้อคลุม แสดงสัญลักษณ์ตำรวจนครบาล เสื้อแสดงสัญลักษณ์กู้ภัยแห่งหนึ่ง ตลอดจนพบกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสีส้มวางอยู่ท้ายรถ และมีกระป๋องเบียร์เปล่าหลายกระป๋อง
 
           #ช่วยเหลือดารานางแบบสาวโดยไม่สุจริตตั้งแต่แรกหรือไม่ 
 
ภาพจาก ดาวแปดแฉก

           อย่างไรก็ตาม ดังจากที่ปรากฏหลักฐานว่าวันที่เกิดเหตุ กรขึ้นไปบนห้องของผู้เสียหาย โดยไม่ได้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือใด ๆ ติดตัวไป เดินขึ้นไปตัวเปล่าทั้ง ๆ ที่มีกระเป๋าปฐมพยาบาลอยู่ในรถ 

           ซึ่งทางเพจ ดาวแปดแฉก ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่แรกหรือไม่ เหตุใด กร ที่มาถึงจุดรับแจ้งเหตุคนแรก และรู้ว่าเป็นขอความช่วยเหลือกรณีหญิงทานยาเกินขนาด แต่กลับไม่หยิบอุปกรณ์ช่วยเหลือลงไปด้วย รวมถึงไม่สวมเสื้อสัญลักษณ์กู้ภัยขึ้นไป 

           หากจะอ้างว่าลืมอุปกรณ์ ก็ควรฝากบุคคลอื่นดูอาการผู้เสียหาย แล้วลงมาหยิบอุปกรณ์ที่รถ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกต 

ภาพจาก ดาวแปดแฉก

ภาพจาก ดาวแปดแฉก





x close
