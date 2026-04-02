อดีตกู้ภัย มีกระเป๋าพยาบาลในรถ แต่ไปหาเหยื่อตัวเปล่า ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก ?

เปิดภาพรถ กร อดีตกู้ภัย มีชุดสัญลักษณ์กู้ภัย - กระเป๋าพยาบาลพร้อม แต่กลับลงไปตัวเปล่า ก่อนอนาจาร คริสติน กุลสตรี เพจดังตั้งข้อสังเกต เจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก ?
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ยังคงติดตามต่อกับกรณี กร อดีตกู้ภัย ถูกจับกุมแล้วข้อหากระทำอนาจาร คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาว ที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าทำอาจารและถ่ายรูปเหยื่อสาวจริง แต่อ้างว่าลบรูปแล้วหลังมีข่าว และไม่ได้ส่งต่อให้ใคร
ล่าสุด (2 เมษายน 2569) มีรายงานว่าช่วงบ่าย ทางตำรวจจะควบคุมผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าจะต้องดำเนินคดีข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนควบคุมตัวไปขอศาลฝากขัง เช้าวันพรุ่งนี้ (3 เมษายน)
ขณะเดียวกันพบว่ามีการเปิดเผยภาพรถของ กร ผู้ต้องหา ที่จอดอยู่หน้า สน.คลองตัน พบว่าบริเวณประตูและกระจกท้ายรถ มีการแปะสติกเกอร์มูลนิธิกู้ภัยชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว อีกทั้งภายในรถยังมีเสื้อคลุม แสดงสัญลักษณ์ตำรวจนครบาล เสื้อแสดงสัญลักษณ์กู้ภัยแห่งหนึ่ง ตลอดจนพบกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสีส้มวางอยู่ท้ายรถ และมีกระป๋องเบียร์เปล่าหลายกระป๋อง
ภาพจาก ดาวแปดแฉก
ซึ่งทางเพจ ดาวแปดแฉก ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่แรกหรือไม่ เหตุใด กร ที่มาถึงจุดรับแจ้งเหตุคนแรก และรู้ว่าเป็นขอความช่วยเหลือกรณีหญิงทานยาเกินขนาด แต่กลับไม่หยิบอุปกรณ์ช่วยเหลือลงไปด้วย รวมถึงไม่สวมเสื้อสัญลักษณ์กู้ภัยขึ้นไป
หากจะอ้างว่าลืมอุปกรณ์ ก็ควรฝากบุคคลอื่นดูอาการผู้เสียหาย แล้วลงมาหยิบอุปกรณ์ที่รถ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกต
ภาพจาก ดาวแปดแฉก
ภาพจาก ดาวแปดแฉก
ขอบคุณข้อมูลจาก ดาวแปดแฉก, POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ