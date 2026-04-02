หัวอกพ่อแทบสลาย เกือบสูญเสียลูกวัย 1 เดือน เหตุฉีดยาผิด - รพ. แถลงยอมรับแล้ว

พ่อเด็กวัย 1 เดือน เผยเหตุช็อก ลูกถูกฉีดยาผิดที่ รพ. โดยเป็นยาผู้ใหญ่ ที่หมอยังบอกว่าอาจส่งผลรุนแรงถึงชีวิต เดือดต้นสังกัดยังนิ่ง ไร้การรับผิดชอบ
กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนเป็นพ่อแม่ กรณีวันที่ 1 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์สุดช็อก หลังพาลูกน้อยวัยเพียง 1 เดือนไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่กลับได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ยา โดยระบุว่าเด็กได้รับยาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นหายใจช้าลง ไม่ตอบสนอง และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ทำให้ครอบครัวต้องเฝ้ารอดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยพ่อเด็กออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานและเรียกร้องความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "ถ้าสมมุติว่าลูกเราไม่สบาย แล้วเราพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาล แล้วอยู่ดี ๆ มีหมอมาบอกกับเราว่า ขอโทษนะคะ พอดีฉีดยาผิดให้ลูกคุณไป ซึ่งยาที่ฉีดให้ลูกเรานั้นคือยาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่สามารถฉีดให้เด็กได้ ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโต แต่ลูกผมอายุเดือนเดียว ซึ่งมันเกินขนาดที่เด็กจะรับได้ อาจจะทำให้เด็กมีอาการหายใจช้าลง หรือหลับจนเรียกไม่รู้สึก แรงสุดคือถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ คือแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หมอพูดกับคุณแบบนี้
ถ้าเป็นลูกคุณ คุณจะทำยังไง ลองแสดงความคิดเห็นหน่อย แต่ผมนะตอนนี้ขอแค่ให้ผ่านคืนนี้ไปได้ ให้ลูกปลอดภัย แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไง"
"อัปเดตอาการน้อง นับตั้งแต่ตอนฉีดยาเมื่อวาน ผ่านมา 16 ชั่วโมง หมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าปลอดภัย 100% ยังต้องอยู่ในช่วงดูแลใกล้ชิด ในห้องปลอดเชื้อ จนครบ 24 ชั่วโมง หมอถึงจะสรุปให้ได้ ตอนนี้โดยรวมอาการน้องดีขึ้นกว่าเมื่อวาน หายใจดีขึ้น เรียกแล้วรู้สึกตอบสนองดีขึ้น คือเมื่อวานตอนน้องได้รับยา น้องตอบสนองช้า หายใจช้ามาก ๆ ตอนนี้แค่เริ่มดีขึ้นจากเมื่อวาน คือหมอก็ยังสรุปอะไรไม่ได้ ให้รอจนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมง
แล้วเดี๋ยวสาย ๆ จะเล่ารายละเอียดเรียงไทม์ไลน์ทั้งหมดตั้งแต่เกิดเรื่องให้ฟัง บอกเลยว่าที่โพสต์ไปแค่น้ำจิ้ม รออ่านฉบับเต็ม แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ ทั้งโทร. ทั้งแชต ตอบไม่หมดจริง ๆ แต่ผมขอขอบคุณจากใจครับ"
ล่าสุด (2 เมษายน) พ่อเด็กโพสต์อัปเดตว่า "จะสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่ายมากที่สุด คือสาเหตุที่ทำให้น้องต้องเป็นอยู่ตอนนี้คือ หมอสั่งให้พยาบาลเอายาฆ่าเชื้อมาให้น้อง แต่เพราะความมักง่ายหรือสะเพร่าของใครก็ไม่รู้ ก่อนจะเอายามาให้เตียงไหนก็ตาม ตัวยาก็จะมีชื่อคนไข้ พอมาถึงเตียงคนไข้ก็ต้องถามชื่อว่าตรงกันไหม แต่ความมักง่ายของคน ไม่อ่าน ไม่ถามอะไรทั้งนั้น เดินมาถึงพูดแค่ว่าขอให้ยาฆ่าเชื้อหน่อย ซึ่งทั้งตัวพยาบาลเองกับหมอก็ยอมรับว่าเขาสื่อสารกันผิดจริง แล้วพยาบาลก็มักง่าย ยอมรับว่าไม่ได้ถามชื่อจริง ๆ
ซึ่งวันนี้ลูกผมอาจจะโชคดีที่ยังไม่ถึงเวลาของเขาก็ได้ แต่ผมถามหน่อยว่าถ้าวันนี้น้องโชคไม่ดีล่ะ หัวใจหยุดเต้นขึ้นมาจริง ๆ จะทำยังไง ใครจะรับผิดชอบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความแรงของยา หรืออาการข้างเคียง หมอเป็นคนพูดด้วยตัวเองว่ามันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต คือแค่เดินมาบอกว่าขอโทษที่ให้ยาลูกผิด แต่ผลข้างเคียงคือทำให้ลูกผมตายได้ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครติดต่อมาหรือชี้แจงสิ่งที่มันผิดพลาดเลย คือคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันมักง่ายจนเกือบทำให้คนตายได้ แต่กลับนิ่งเฉย ปล่อยผ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมก็ขอตั้งคำถามกับโรงพยาบาลด้วย ใครต้องรับผิดชอบ ใครต้องชี้แจง คือมีคนผิด การกระทำชัดเจน ตั้งแต่เมื่อวานผมยังไม่รู้เลยว่าพยาบาลคนไหนเป็นคนฉีดยาให้ลูกผม คือชีวิตลูกผมอยู่ดี ๆ ต้องมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับการกระทำมักง่ายของใครก็ไม่รู้ด้วยเหรอ คิดกลับกัน ถ้าคนที่นอนอยู่วันนี้เป็นลูกคุณจะรู้สึกยังไง ที่อยู่ดี ๆ ก็เกือบตายเพราะความมักง่ายของใครก็ไม่รู้
แค่คำว่าขอโทษยังไม่มีเลย ไม่เป็นไรครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้รู้ว่าชีวิตลูกผมมีค่ามากแค่ไหน ไม่สนใจลูกผมไม่เป็นไร แต่หลังจากนี้ผมบอกไว้ ไม่ว่าใครหน้าไหนกูก็ไม่คุย"
โรงพยาบาลแถลงยอมรับความผิดพลาด
ล่าสุด (2 เมษายน) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ทางโรงพยาบาลด่านช้างได้ออกจดหมายชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาแก่ผู้ป่วยเด็กนั้น ทางโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงสถานการณ์ด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
โรงพยาบาลขอยอมรับด้วยความจริงใจว่า "เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความบกพร่องในกระบวนการระบุตัวตนผู้ป่วยและการสื่อสารระหว่างบุคลากร" ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลให้ความสําคัญสูงสุดและไม่ควรเกิดขึ้นในมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
ในการนี้ ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงเบื้องต้น ดังนี้
ผู้ป่วยที่ได้รับยาผิดพลาดในรายนี้เป็นผู้ป่วย เด็กอายุ 1 เดือน 8 วัน เข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดติดเชื้อ มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย ได้รับยาปฏิชีวนะ และจําเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูง
สําหรับยาที่ให้แก่ผู้ป่วยผิดพลาดนั้นเป็นยาแก้แพ้ Chlorpheniramine ซึ่งเป็นยาที่เตรียมไว้ให้กับผู้ป่วยเด็กอายุ 9 เดือนอีกรายหนึ่ง โดยที่ยาแก้แพ้ดังกล่าวอาจมีผลข้างเคียง ทําให้ง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง หรืออาจเกิดอาการท้องผูกได้
การดูแลผู้ป่วยรายนี้ ทางทีมกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้ทําการติดตามอาการและเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการได้รับยาผิดอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โดยทีมกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินอาการ ไม่พบว่าเกิดความเสียหายแก่ร่างกายผู้ป่วย และฤทธิ์ของยาแก้แพ้ดังกล่าวได้หมดลงตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาแล้ว
ทางโรงพยาบาลขอน้อมรับความผิดพลาดและคําตําหนิจากทางครอบครัวทุกประการ และขอให้ความมั่นใจว่าจะดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน ที่มอบความห่วงใย ความเข้าใจ และความไว้วางใจต่อการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่ดีเสมอมา"
