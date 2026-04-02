คริสติน ย้อนเล่าสะพรึง หวิดโดนหนักกว่านี้ - แฉแอบอ้างเป็นสายตรวจ เชื่อไม่ได้ทำครั้งแรก

คริสติน กุลสตรี เปิดใจเล่านาที อดีตกู้ภัย สวมรอยล่วงละเมิดถึงห้อง หวิดโดนหนักกว่านี้หากคนร้ายปิดประตูสำเร็จ
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณี คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาว ถูก กร อดีตกู้ภัย ล่วงละเมิดทางเพศขณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าทำอาจารและถ่ายรูปเหยื่อสาวจริง แต่อ้างว่าลบรูปแล้วหลังมีข่าว และไม่ได้ส่งต่อให้ใคร โดยพบจุดที่น่าสงสัยในพฤติกรรมหลายจุด เช่น ไม่ใส่เครื่องแบบกู้ภัย และไม่พกอุปกรณ์กู้ชีพขึ้นไปห้องผู้ป่วยแต่อย่างใด
วันที่ 2 เมษายน 2569 คริสติน เปิดใจในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ระบุว่า หลังทราบว่าผู้ก่อเหตุถูกจับกุมและยอมรับสารภาพแล้ว ตนเองถึงกับอาเจียนออกมา เพราะเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริง
อาการป่วยที่เธอเป็นนั้น คือเธอเป็นโรคประจำตัว ทั้งโรคซึมเศร้าและอาการแพนิก ซึ่งหากเกิดอาการ บางครั้งก็กลัวว่าจะเสียชีวิต มีอาการขยับไม่ได้ บางครั้งแน่นหน้าอก ทำอะไรไม่ได้ อาการไม่ตายตัว แต่ไม่ได้เป็นบ่อย
ภาพจาก โหนกระแส
เปิดใจเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ อาการเป็นอย่างไร
คริสติน เล่าว่า วันเกิดเหตุกินยา 2 ตัว คือ ยาต้านซึมเศร้าและยาแพนิก (ยาตัวเดียวกัน) 2 เม็ด ตามแพทย์สั่ง และยาแก้แพ้ 2 เม็ด เพราะมีอาการแพ้ ระหว่างนั้นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตลอด ว่ามีการทานยาและทานยาเพิ่ม ทำให้เพื่อนกังวล เพราะรู้ว่าตนเป็นโรคซึมเศร้า เกรงว่าถ้ากินยาเข้าไปอาจมีผลข้างเคียง หรืออาจจะทำร้ายตัวเอง ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 02.00 น.
ระหว่างที่คุยกับเพื่อนอยู่ก็เริ่มมีอาการเบลอ เพื่อนเป็นห่วงเพราะถามแล้วไม่ตอบ สภาพน่าจะไม่ไหว เพื่อนเลยโทร. แจ้งกู้ภัยและ สน. แต่เพราะอยู่นอกเวลาทำการ ทำให้ติดต่อยาก เพื่อนจึงติดต่อทุกช่องทางเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้มีคนเข้าถึงตัวเธอเร็วที่สุด เพราะกลัวว่าเธอจะคิดสั้น
ตอนมีคนมาก็ได้ยินเสียงเคาะประตู แต่ไม่ได้ตอบไป พบว่าลุงช่างประจำคอนโดพากู้ภัยมา โดยลุงรู้เรื่องโรคประจำตัวของเธอ จึงคงอยากให้มีคนช่วยโดยเร็วที่สุด
ภาพจาก โหนกระแส
คนร้ายอ้างเป็นสายตรวจ สวมรอยขอข้อมูลจากเหยื่อเพื่อน
โรส เพื่อนของคริสติน เล่าว่า ตอนคริสตินไม่สบาย ได้แจ้ง 1669 ก่อนจะถูกแจ้งกลับมาว่าให้แจ้ง 191 ตนติดต่อไปแค่ 2 ที่เท่านั้น หลังจากนั้นมีเบอร์สายตรวจโทร. เข้ามาถามพิกัดว่าถึงที่เกิดเหตุแล้ว แต่ตนก็ไม่รู้ว่าปลายสายเป็นสายตรวจจริงหรือไม่ อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุแอบอ้างก็ได้
หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสังเกตว่า วงจรปิดช่วงที่ผู้ก่อเหตุมาถึงที่พัก ก็เหมือนกำลังโทรศัพท์อยู่ อาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังคุยกับเพื่อนของคริสติน ด้านคริสตินก็เห็นด้วยว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะคุยกับเพื่อนของเธอ ซึ่งในจังหวะนั้นเป็นเรื่องฉุกเฉิน จนเพื่อนอาจไม่ได้รู้สึกเอะใจ
โรส เล่าว่า คนที่โทร. มาบอกว่าถึงแล้ว ก่อนจะขอพิกัดห้องของคริสตินและรายละเอียดต่าง ๆ บอกว่าตัวเองขึ้นตึกไม่ได้ เพราะไม่มี รปภ. เพื่อนอีกคนจึงโทร. ไปแจ้งที่ตึกให้ รปภ. เปิดประตูให้เข้าไป
หนุ่ม กรรชัย แนะนำว่า กรณีนี้ยังมีบันทึกการโทร. ไว้ อาจจะต้องนำไปให้ตำรวจด้วยเพื่อเทียบไทม์ไลน์ เพราะเป็นการอ้างว่าตัวเองเป็นสายตรวจ ซึ่งถือว่าแปลก
โรส ยืนยันว่า โทร. หาแค่ 1669 กับ 191 ไม่ได้แจ้งเบอร์ตัวเองให้ใคร จึงไม่รู้ว่าคนก่อเหตุไปเอาเบอร์ตนมาจากไหน
ภาพจาก โหนกระแส
คริสตินเล่านาทีช็อก ถูกถอดเสื้อผ้าทั้งที่ยังรู้สึกตัว
คริสติน เล่าว่า ตอนที่ลุงช่างพาผู้ก่อเหตุขึ้นมา ตอนแรกมีการอุ้มจะพาลงไปข้างล่างก่อน แต่จู่ ๆ ผู้ก่อเหตุกลับบอกว่ายังไม่ต้องอุ้มลงไป ให้รออยู่ในห้องดีกว่า ก่อนที่ต่อมาลุงจะออกจากห้อง เพื่อไปเปิดประตูให้ตำรวจ
ในระหว่างที่เขาเฝ้าตนอยู่ในห้อง เขาถอดเสื้อตนออกเลย ทั้งข้างบนและข้างล่าง เชื่อว่าไม่น่าจะทำแบบนี้เป็นครั้งแรก ยืนยันว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอด มีการลืมตามอง เห็นเขาใช้โทรศัพท์แอบถ่ายรูปไว้ด้วย ตอนนั้นรู้ตัวว่าไม่มีแรงสู้ หากขัดขืนกลัวว่าจะเกิดอันตราย จึงต้องแกล้งว่าไม่มีสติ เพราะหากเลือกจะสู้แล้วเขาทำอะไรขึ้นมา แบบนั้นตนอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดอะไรอีกเลย
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
เล่านาทีสุดผวา คนร้ายเกือบหาจังหวะปิดประตู
ในตอนที่โดนละเมิด ประตูห้องยังคงเปิดอยู่ เพราะลุงช่างเปิดทิ้งไว้ มีจังหวะหนึ่งที่กลัวมากคือตอนเขาถอดกางเกงตนออก แล้วเขาเหมือนจะเดินไปปิดประตู ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าถ้าประตูถูกปิด ตนจะพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อลุกมาสู้
แต่จังหวะที่เขาจะไปปิดประตู เสียงลิฟต์ก็ดังพอดี เขาเลยกลับมาแล้วจับแต่งตัวให้เหมือนเดิม ที่แย่กว่านั้นคือ เขานำผ้าเช็ดตัวในห้องมาคลุมตัวไว้ ก่อนจะบอกคนอื่นว่า "น้องไม่มีสติแล้ว ๆ" ยังทำเป็นหวังดีอยู่ต่อหน้าคนอื่น
ในใจตอนนั้นอยากจะบอกตำรวจมากว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ด้วยสภาพร่างกายตอนนั้นไม่สามารถทำได้
หนุ่ม กรรชัย ซัดกลับคอมเมนต์ อยากฟังความสองข้าง
ด้าน หนุ่ม กรรชัย อ่านคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าอยากฟังความทั้งสองข้าง โดยขอโทษและยกมือไหว้ล่วงหน้า ก่อนจะระบุว่า "มึงจะไปฟังอะไร มันยอมรับสารภาพแล้ว"
คือหลังผู้ก่อเหตุโดนหมายจับและถูกสอบสวน ก็ได้ยอมรับแล้วว่าทำจริง ถ่ายรูปไว้จริง แต่ลบไปแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
เผยที่มาของการโพสต์ เลือกสู้แม้ร่างกายและจิตใจแทบไม่ไหว
คริสติน เผยว่า หลังจากออกจากโรงพยาบาล ก็ร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจโพสต์เล่าเรื่องราวไป ซึ่งก็รู้สึกขอบคุณกับหลาย ๆ คำแนะนำ ที่เข้าใจว่าตนเองเหนื่อยและไม่อยากจะทำอะไร แต่ขออย่าเพิ่งอาบน้ำ ให้รีบไปแจ้งตำรวจเลยและตรวจร่างกาย โดยยังคงใส่ชุดเดิมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เท่ากับว่าวันนั้นไม่ได้นอนเลย
คริสติน ยอมรับว่า ในวันนั้นถ้าลุงช่างกับตำรวจขึ้นมาช้ากว่านี้ เชื่อว่าคงจะเกิดเรื่องไม่ดีมากกว่านี้แน่นอน และเชื่อว่าไม่น่าจะก่อเหตุแบบนี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน
พร้อมฝากบอกผู้หญิงคนอื่นที่เคยโดนกระทำ ขอให้กล้าออกมาปกป้องตัวเอง ขอให้ทุกคนสู้ เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาย
ภาพจาก โหนกระแส
ทิ้งท้ายถึงกู้ภัยบางคน หลังโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม
ช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงกู้ภัยบางคนที่ในตอนแรกโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคริสติน แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ ควรหาช่องทางในการขอโทษน้องหน่อยก็ดี เพราะมันอาจจะผิดกฎหมาย การนำเรื่องที่ไม่จริงไปพูดก็มีส่วนทำให้น้องได้รับความเสียหาย