ชายหน้าเด็ก คนเดาอายุผิดเป็น 30 ใครจะเชื่อปีนี้ 59 แล้ว เผยเคล็ดลับดูแลตัวเอง

ชายโชว์ฟิต หน้าเด็กเกินเบอร์ ใครจะเชื่ออายุ 59 เผยเคล็ดลับดูแลตัวเอง หน้าอ่อนกว่าวัยจนคนนึกว่า 30 ยันทำได้ทุกวัน แบบไม่ต้องพึ่งมีดหมอ
ไม่ว่าใครก็คงอยากให้ผิวหน้าคงสภาพความเยาว์วัย ไม่ให้เกิดริ้วรอยตามกาลเวลา และก็สงสัยเกี่ยวกับเคล็ดลับของบรรดาคนหน้าเด็ก ที่ดูอ่อนกว่าวัยจนแทบเดาอายุไม่ถูก รวมถึง เอ็ดสัน แบรนโด ชายอังกฤษวัย 59 ปี ที่คนรอบข้างมักเดาอายุผิด คิดว่าเขาเป็นคนหนุ่มวัย 30 ปีเท่านั้น
ด้วยความหน้าเด็กขนาดนี้ ทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิด มีแต่คนบอกว่าเขาคงไปฉีดโบท็อกซ์มา อาจจะฉีดฟิลเลอร์ หรือศัลยกรรมมาแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงยืนยันเสมอว่า "ผมไม่เคยทำศัลยกรรม ผมไม่เคยทำโบท็อกซ์ สิ่งที่ผมมีคือความสม่ำเสมอ ใคร ๆ ก็ทำได้"
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
เคล็ดลับในการคงความเยาว์วัยของเขา ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง ดังที่เว็บไซต์ WalesOnline หยิบยกเรื่องราวของเขามารายงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่า เอ็ดสันเป็นนักเขียน อินฟลูเอนเซอร์ และเจ้าของธุรกิจการตลาดดิจิทัล ที่สร้างฐานแฟนคลับบนโซเชียลมีเดียจากการแชร์เรื่องราวการดูแลสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้คนทุกช่วงวัยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น
สมัยหนุ่มเอ็ดสันไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นพิเศษ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อเขาก้าวเข้าสู่วัย 40 ปี "ผมตระหนักว่าการแก่ชราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน มันสร้างขึ้นจากนิสัยประจำวัน ผมรู้ว่าถ้าไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ ผมจะต้องรับผลกระทบในภายหลัง"
นับจากวันนั้น เขายึดมั่นกับกิจวัตรที่สร้างขึ้นมาต่อเนื่องกว่า 18 ปี และนี่คือสิ่งที่เขาทำ
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ออกกำลังกายทุกวัน สม่ำเสมอ
เอ็ดสันเข้ายิมทุกวัน ผสมผสานทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอ เขาไม่ได้มองว่ามันคือทางเลือก แต่คือส่วนหนึ่งของชีวิต "ไม่ใช่เรื่องของการทำอย่างสุดโต่ง แต่คือการทำอย่างสม่ำเสมอ"
ในมุมมองของเขา การฝึกความแข็งแกร่งช่วยให้ดูเยาว์ มีพลังงาน และท่าทางดี ขณะที่คาร์ดิโอดูแลหัวใจและทำให้จิตใจแจ่มใส เขาสรุปง่าย ๆ ว่า "ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่คุณขอจากมัน ถ้าคุณหยุดขอให้มันเคลื่อนไหว มันก็จะหยุดตอบสนอง"
กินดี ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม
เอ็ดสันระวังเรื่องอาหารอย่างจริงจัง โดยหลีกเลี่ยงขนมปังขาว ซีเรียลหวาน อาหารทอด ฟาสต์ฟู้ด ชีสแปรรูป ของหวาน เครื่องดื่มรสหวาน และขนมขบเคี้ยวทุกชนิด
"อาหารเหล่านี้ดูดพลังงานของคุณและเร่งการแก่ชรา ผู้คนอยากดูอ่อนเยาว์ แต่ไม่อยากเปลี่ยนสิ่งที่กินเข้าไป"
แทนที่จะกินสิ่งเหล่านั้น เขาโฟกัสที่อาหารสด ไม่แปรรูป กินผลไม้หมุนเวียนไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น อะโวคาโด มะละกอ เบอร์รี่ ส้ม สตรอว์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ และแก้วมังกร พร้อมเสริมด้วยกระเทียม บลูเบอร์รี่ แซลมอนป่า ขมิ้น น้ำผึ้งดิบ ตับวัว และไข่ไก่เลี้ยงปล่อยในมื้อประจำวัน
และเขาทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า "ลืมโบท็อกซ์ได้เลย ผมกินผลไม้"
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
นิสัยที่ "น่าเบื่อ" แต่ได้ผลจริง
นอกจากอาหารและการออกกำลังกาย เอ็ดสันยังมีกิจวัตรเล็ก ๆ ที่เขาเรียกรวม ๆ ว่า "นิสัยที่น่าเบื่อแต่ทรงพลัง" ได้แก่
- นอนหงาย เพื่อป้องกันรอยย่นบนใบหน้า
- ใช้เทปปิดปาก เพื่อฝึกหายใจทางจมูกระหว่างนอน
- แปรงผิวแห้ง ก่อนอาบน้ำทุกวัน
- ดื่มน้ำผสมอิเล็กโทรไลต์ อย่างสม่ำเสมอ
- กินแมกนีเซียมไกลซิเนต ก่อนนอนเพื่อช่วยการนอนหลับ
- รักษาระดับโปรตีน ให้คงที่เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ
- ใช้หมอนปลอกผ้าไหม เพื่อถนอมผิว
- นวดหน้าด้วยแตงกวาแช่แข็ง ทุกวัน เพื่อลดอาการบวมและทำให้ผิวสดชื่น
เขาย้ำว่า "มันราคาถูก เป็นธรรมชาติ และได้ผล"
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
สุขภาพจิตดี ก็ช่วยให้หน้าเด็กได้
หนึ่งในพิธีกรรมที่เอ็ดสันไม่เคยข้ามคือการ เขียนไดอารี่และฝึกความกตัญญู ทุกวัน เพื่อจัดการกับความเครียด เพราะเขาเชื่อว่าสุขภาพจิตส่งผลโดยตรงต่อหน้าตา "จิตใจที่สงบช่วยสนับสนุนร่างกายที่อ่อนเยาว์ ความเครียดทำให้คุณแก่เร็วกว่าเวลา"
และทุกเช้า เขาเริ่มวันด้วยการกิน ขิงสด ซึ่งเขาบอกว่าช่วยเพิ่มพลังงาน ทำให้ความคิดแจ่มใส และระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ภาพจาก Instagram iamedsonbrandao
ขอบคุณข้อมูลจาก WalesOnline