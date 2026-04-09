โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ชั้น ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ - ร้อยตรีหญิง ปิยากร

 
          ราชกิจจาฯ ประกาศ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ชั้น ร้อยโทหญิงวราลักษณ์ – ร้อยตรีหญิง ปิยากร 
           วันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ความว่า 

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 2 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2569

           ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

           รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

           ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก

           1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต

           2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี

           ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

           1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต

           2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 

 


โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ชั้น ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ - ร้อยตรีหญิง ปิยากร อัปเดตล่าสุด 9 เมษายน 2569 เวลา 09:25:50
