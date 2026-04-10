HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนไข้มีไข้หนาวสั่น แต่ไม่ยอมไป รพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด เภสัชกล่อมยังไงจนยอมไป

 
          คนไข้มีไข้หนาวสั่น แต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาล ทั้งที่ติดเชื้อในกระแสเลือด สุดท้ายเภสัชไหวพริบดี กล่อมยังไงให้ยอมไปโรงพยาบาลได้

ไวรัลเภสัชช่วยชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค  

          วันที่ 10 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy มีการเล่าเคสคนไข้มาใช้บริการ จนเป็นไวรัลคนแชร์กว่า 600 ครั้ง เรื่องราวทั้งหมด มีดังนี้

          ภรรยาคนไข้มาซื้อยาแล้วแจ้งว่า คนไข้เพศชายอายุ 48 ปี มีไข้หนาวสั่น คนไข้ได้ยาฆ่าเชื้อ co-amoxy มาจากร้านยาแห่งหนึ่ง ตอนกินก็หายหนาว พอหยุดยาก็เป็นใหม่ ระหว่างวันมีหนาวสั่นบ้างนิดหน่อย กินยามาอาทิตย์กว่า วันนี้ยาหมดแล้ว คนไข้กลับมามีไข้ หนาวสั่นทั้งวันตั้งแต่เช้า ไม่มีอาการอื่น ๆ มาก่อน เช่น ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีปวดท้อง  คนไข้ไม่ยอมไปตรวจทีโรงพยาบาล อยากได้ยาฆ่าเชื้อตัวเดิม คนไข้ไม่ได้มาร้านยาด้วยตนเอง แต่ตอนนี้นั่งทานข้าวอยู่ใกล้ ๆ ร้านยา

          จากการซักประวัติ เมื่อเดือนที่แล้วคนไข้มีประวัติการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ลิ้นหัวใจ เพราะมีฟันผุ และปล่อยไว้จนเชื้อลงหัวใจ และต้องแอดมิตเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือด เภสัชจึงบอกให้ภรรยาพาคนไข้ไปโรงพยาบาล ภรรยาแจ้งว่าสามีไม่ยอมไป จะขอซื้อยาเดิมกิน


          เภสัชจึงขอให้ภรรยาตามสามีมา โดยบอกว่าเภสัชขอวัดไข้ให้หน่อย (จริง ๆ คือจะกล่อมให้ไปโรงพยาบาล) บอกภรรยาว่า ถ้าคนไข้ไม่มา เภสัชจะเดินไปหาค่ะ เภสัชออกมายืนรอหน้าร้าน โชคดีคนไข้ยอมมา วัดไข้ได้ 38.2 คนไข้ยอมไปโรงพยาบาลละ สบายใจ

          (เหตุผลที่คนไข้ไม่ยอมไป รพ. เพราะไม่อยากแอดมิต เภสัชจึงบอกให้คนไข้คุยกับคุณหมอว่าสามารถมาให้ยาแล้วกลับบ้านโดยไม่ต้องนอน รพ.ได้ไหม และให้คุณหมอเป็นคนประเมินความรุนแรงของโรคก่อน คนไข้จึงยอมไป)

          ในเคสไข้ หนาวสั่น ไม่มีอาการอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้เคยมีประวัติการติดเชื้อในกระแสเลือดมาก่อน ขอให้คนไข้ไปโรงพยาบาลด่วนได้เลยค่ะ ยากินเอาไม่อยู่แน่นอน อย่าเสียเวลา เพราะอันตรายถึงชีวิตนะคะ






คนไข้มีไข้หนาวสั่น แต่ไม่ยอมไป รพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด เภสัชกล่อมยังไงจนยอมไป โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2569 เวลา 13:51:48
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย