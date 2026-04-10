คนไข้มีไข้หนาวสั่น แต่ไม่ยอมไป รพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด เภสัชกล่อมยังไงจนยอมไป

คนไข้มีไข้หนาวสั่น แต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาล ทั้งที่ติดเชื้อในกระแสเลือด สุดท้ายเภสัชไหวพริบดี กล่อมยังไงให้ยอมไปโรงพยาบาลได้
วันที่ 10 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy มีการเล่าเคสคนไข้มาใช้บริการ จนเป็นไวรัลคนแชร์กว่า 600 ครั้ง เรื่องราวทั้งหมด มีดังนี้
ภรรยาคนไข้มาซื้อยาแล้วแจ้งว่า คนไข้เพศชายอายุ 48 ปี มีไข้หนาวสั่น คนไข้ได้ยาฆ่าเชื้อ co-amoxy มาจากร้านยาแห่งหนึ่ง ตอนกินก็หายหนาว พอหยุดยาก็เป็นใหม่ ระหว่างวันมีหนาวสั่นบ้างนิดหน่อย กินยามาอาทิตย์กว่า วันนี้ยาหมดแล้ว คนไข้กลับมามีไข้ หนาวสั่นทั้งวันตั้งแต่เช้า ไม่มีอาการอื่น ๆ มาก่อน เช่น ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีปวดท้อง คนไข้ไม่ยอมไปตรวจทีโรงพยาบาล อยากได้ยาฆ่าเชื้อตัวเดิม คนไข้ไม่ได้มาร้านยาด้วยตนเอง แต่ตอนนี้นั่งทานข้าวอยู่ใกล้ ๆ ร้านยา
จากการซักประวัติ เมื่อเดือนที่แล้วคนไข้มีประวัติการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ลิ้นหัวใจ เพราะมีฟันผุ และปล่อยไว้จนเชื้อลงหัวใจ และต้องแอดมิตเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือด เภสัชจึงบอกให้ภรรยาพาคนไข้ไปโรงพยาบาล ภรรยาแจ้งว่าสามีไม่ยอมไป จะขอซื้อยาเดิมกิน
(เหตุผลที่คนไข้ไม่ยอมไป รพ. เพราะไม่อยากแอดมิต เภสัชจึงบอกให้คนไข้คุยกับคุณหมอว่าสามารถมาให้ยาแล้วกลับบ้านโดยไม่ต้องนอน รพ.ได้ไหม และให้คุณหมอเป็นคนประเมินความรุนแรงของโรคก่อน คนไข้จึงยอมไป)
ในเคสไข้ หนาวสั่น ไม่มีอาการอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้เคยมีประวัติการติดเชื้อในกระแสเลือดมาก่อน ขอให้คนไข้ไปโรงพยาบาลด่วนได้เลยค่ะ ยากินเอาไม่อยู่แน่นอน อย่าเสียเวลา เพราะอันตรายถึงชีวิตนะคะ