รู้จัก ว่าที่ พ.ต.ท. วรมัน โอภากุล ลูกชาย แอ๊ด คาราบาว ที่ไม่ขอเดินในเส้นทางดนตรี

เผยประวัติ ว่าที่ พ.ต.ท. วรมัน โอภากุล ลูกชายคนเล็ก แอ๊ด คาราบาว หลังมีข่าวติดยศ เผยเส้นทางก่อนเข้าสู่วงการตำรวจ - เปิดใจถึงคดีเมื่อปี 48
เป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อ โซโล วรมัน โอภากุล ลูกชายคนเล็กของ แอ๊ด คาราบาว ตำนานเพลงเพื่อชีวิต ได้ติดยศ ว่าที่ พ.ต.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวัย 39 ปี ซึ่งคุณพ่อก็ได้ซื้อนาฬิกา Rolex ให้เป็นของขวัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman
ประวัติ ว่าที่ พ.ต.ท. วรมัน โอภากุล - เส้นทางการศึกษา
สำหรับประวัติของ โซโล วรมัน โอภากุล ก่อนที่จะติดยศ ว่าที่ พ.ต.ท. ในวงการสีกากี พบว่าเป็นลูกชายของ แอ๊ด คาราบาว กับ ลินจง โอภากุล เรียนจบจากโรงเรียนอนุบาลทับแก้ว, อนุบาลยุคลธร และโรงเรียนนานาชาติเขาใหญ่ ซึ่งเหตุผลที่ย้ายโรงเรียนบ่อยเป็นเพราะคุณพ่อขยับไปทำงานอยู่หลายที่ ก่อนในช่วงมัธยม จะถูกส่งไปเรียนต่อที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นาน 4 ปี
จากนั้นกลับมาศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียน American school international bangkok ตามด้วยการเรียน กศน. เทียบวุฒิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาคอมอาร์ต และย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาแอนิเมชั่น ตามด้วยมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด และจบปริญญาตรี สาขาการโรงแรม ในที่สุด
แม้จะเกิดในครอบครัวนักดนตรี โซโล วรมัน กลับมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่าง โดยเขายอมรับว่าอยากหางานที่เงินเดือนสูง ร่วมกับเห็นพ่อชอบยิงปืน ชวนกันไปซ้อมยิงปืนบ่อยตั้งแต่จำความได้ ตนฝึกยิงปืนตั้งแต่ 10 ขวบ เลยทำให้อยากเป็นทหารรับจ้างในฝรั่งเศส เคยติดต่อไปทางนั้นแล้วด้วย ตั้งใจว่าจะเก็บเงินมาแล้วปลดประจำการ จะได้มีรายได้อิสระจากครอบครัว แต่พ่อแม่จับได้ และไม่อยากให้ไป เลยไม่ได้ไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman
จากทายาทนักดนตรี สู่ตำรวจ
โซโล วรมัน ยอมรับว่าจากการสัมผัสวงการบันเทิงมาตั้งแต่จำความได้ รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเรา ความอดทนเราไม่ได้มากมายขนาดนั้น และไม่คิดว่าพ่อเป็นคนดังเพราะชินแล้ว โดยหลังจากพลาดฝันการเป็นทหารรับจ้างที่ฝรั่งเศส เขาก็กลับมาเรียนมหาวิทยาลัยให้จบตามความฝันของคุณพ่อ
แต่จากสิ่งที่พบเจอระหว่างเรียน ที่เพื่อนบ้านคนติดยา ชวนเราไปเสพยา แม้เราจะอยู่ในกลุ่มแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยว นานวันรุนแรงขึ้นมาการขโมยของ โทรศัพท์มือถือ-โน้ตบุ๊คหาย เราก็คิดว่าเริ่มอยู่ยาก เหมือนเป็นแก๊งอาชญากรรม เราจึงตั้งใจเรียนจนจบ ต่อมาก็เกิดความคิดอยากเป็นตำรวจและไปลองสมัครดู กระทั่งได้เข้าหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่น 36
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman
เส้นทางอาชีพสีกากี
โซโล วรมัน ติดยศครั้งแรกเป็น ร.ต.ต. ตำแหน่งรองสารวัตร สังกัดกองงานสโมสร และสันทนาการ กองสวัสดิการ โดยมีหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สโมสรตำรวจ รับจัดสัมนา ดูแลผู้มาเช่าที่จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน
ครั้งหนึ่งเคยสืบสวนผู้เช่าที่เป็นแก๊งแชร์ลูกโซ่ที่มาเช่าพื้นที่ จนนำไปสู่การจับกุมมาแล้ว รวมถึงเคยปราบเด็ก ๆ ลูกตำรวจในแฟลต ที่มาแอบเล่นน้ำในสระของสโมสรยามค่ำคืน และเคยร่วมชุดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งลักลอบค้างาช้าง เคยร่วมชุดจับกุมขบวนการยาเสพติด
เมื่อปี 2567 ได้ประดับยศเป็น ว่าที่ พ.ต.ต. กระทั่งล่าสุดในปี 2569 โซโล วรมัน วัย 39 ปี จึงได้ติดยศเป็น ว่าที่ พ.ต.ท. วรมัน โอภากุล กลายมาเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman
เปิดใจเรื่องคดีในอดีต
โซโล วรมัน เคยให้สัมภาษณ์กับ Cops-Magazine ถึงคดีเก่าเมื่อปี 2548 ว่า มันเป็นเรื่องเก่าที่บางกลุ่มพยายามขุดคุ้ยโจมตี หาเรื่องกระทบถึงคุณพ่อ ตนโดนเกือบทุกครั้งจนแทบชินชา มองว่าไม่แฟร์ ตนโดนรังเกียจ ทั้งที่คดีความจบไปแล้ว คนที่จะหนีพ่อแม่ หนีทุกอย่างไปเป็นทหารรับจ้างที่ฝรั่งเศส เรื่องพวกนั้นตนจะทำหรือ เรื่องจริงที่โรงพักก็รู้กันหมด
ที่ผ่านมาตนไม่ได้เคยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น ทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ต้องด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง การพิจารณาคดีนั้น ไม่มีหลักฐานว่า ตนเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว ขณะที่ศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้องไปแล้วไม่ได้มีการดำเนินคดีกับตนแต่อย่างใด
ขอบคุณข้อมูลจาก BrightTV, Cops-Magazine