สไปร์ท - อุงเอิง เผยบทสรุป 10 เดือนกับ น้องฟ้าใส เปิดใจดราม่า จากนี้แยกย้ายไปเติบโต

สไปร์ท SPD - อุงเอิง ตอบดราม่า น้องฟ้าใส ยันให้อภัย น้องเลือกเส้นทางแล้ว เผยคลิปบทสรุป 10 เดือนที่อยู่ด้วยกัน กับของขวัญชิ้นสุดท้าย จากนี้แยกย้ายเติบโต
เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา เมื่อ น้องฟ้าใส เด็กหญิงเก็บขยะที่ สไปร์ท SPD - อุงเอิง เคยเอ็นดูและให้ความช่วยเหลือ รับน้องกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้โอกาสใหม่ ๆ ก่อนที่ทั้งคู่จะขอกลับไปอยู่พัทยาตามเดิม แต่ต่อมาน้องฟ้าใสมีการพูดในไลฟ์ว่า ไม่ได้อยากอยู่กับพี่ไปร์ทอยู่แล้ว และยังมีการใช้คำพูดที่คนมองว่าไม่น่ารัก ลืมบุญคุณคนที่ช่วยเหลือนั้น
ล่าสุด (10 เมษายน 2569) สไปร์ท - อุงเอิง ได้มาตอบประเด็นเรื่องน้องฟ้าใสแล้ว โดยทาง สไปร์ท SPD เผยว่าเพิ่งเห็นดราม่าน้องฟ้าใส เพราะเข้าไปถ่ายคลิปในป่าภาคใต้มา 2 - 3 วัน ซึ่งตนให้ฐานะพี่ชายคนนึงก็ยังติดต่อน้องไม่ได้ แต่ตนก็ยังหวังดีกับน้องเหมือนเดิม ให้อภัยและไม่ได้โกรธน้องเลย เพราะว่าน้องเลือกทางเดินตัวเองแล้ว และน้องยังต้องเติบโตอีกเยอะ
สำหรับจุดประสงค์ของช่องตน ก็แค่ส่งต่อพลังบวกให้สังคม อยากให้โอกาสคน ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านั้น ตอนนี้น้องไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว ถือว่าแยกย้ายกันไปเติบโตแล้ว
ขณะที่ อุงเอิง กล่าวเสริมว่า น้องยังต้องเรียนรู้และเติบโตในเส้นทางการเป็นผู้ใหญ่ ก็อย่างที่บอกว่าพวกตนก็ตั้งใจมอบโอกาสและความสุขให้กับคย ซึ่งตอนนี้ก็ทำหน้าที่นี้เสร็จลุล่วงแล้ว
เรียกว่าเป็นอันจบดราม่ากับทางฝั่งนี้ไป โดยพี่ ๆ ก็ยืนยันว่าไม่ได้โกรธและถือว่าได้ให้โอกาสคนแล้ว จากนี้ก็แยกย้ายกันไปเติบโต แล้วแต่น้องจะเลือกทางเดินของตัวเองต่อไป
น้องฟ้าใส เปิดใจว่า ดีใจที่แม่จะได้กลับไปขายของ และจะคิดถึงพวกพี่ ๆ โดยเหตุผลที่แม่อยากกลับบ้านก็เพราะยังไม่เคยชินกับพื้นที่ใหม่และไม่ได้ทำงาน เลยรู้สึกไม่สบายใจ กลัวจะเป็นภาระของ สไปร์ท - อุงเอิง แถมยังห่วงลูกชายอีก 2 คนที่บ้าน รวมถึงอยากกลับไปขายของหาเงินด้วยตัวเอง
แม่น้องฟ้าใส เผยว่า ภูมิใจที่น้องฟ้าใสมีรายได้มาช่วยแม่ช่วยพี่ ซึ่งที่ผ่านมา น้องฟ้าใสก็สามารถช่วยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชายได้คนละคันแล้ว เรียกว่าอยู่ด้วยกันมา 10 เดือน ซื้อรถได้ 3 คันแล้ว
ก่อนจะจากกัน สไปร์ท SPD ยังทำเซอร์ไพรส์มอบรถพ่วงข้างสำหรับขายผลไม้ให้คุณแม่ รวมถึงเตรียมโรงเรียนอินเตอร์ไว้ให้น้องฟ้าใส ซึ่งพวกเขาเลือกโรงเรียนนี้เพราะคิดว่าจะต้องให้การศึกษาน้อง แต่ก็ติดปัญหาว่าน้องจะไม่ไปเรียน เลยหาโรงเรียนประจำที่น้องจะไปนอนที่นั่นได้ อีกอย่างตนอยากให้น้องฟ้าใสได้ภาษา ซึ่งจะเปิดกว้างโอกาสอาชีพในอนาคตให้น้อง
โดยก่อนหน้าที่จะรับน้องมาอยู่ด้วยกัน คุณครูเคยฝากให้ดูเรื่องการเรียนของน้องไว้ เพราะน้องชอบขาดเรียน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องไปช่วยคุณแม่ทำงานเก็บขยะเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
แต่แม้จะเตรียมโรงเรียนอินเตอร์ไว้ให้ ทั้งคู่ก็จะยังเปิดโอกาสให้น้องกับแม่ได้ตัดสินใจเช่นกัน ถ้าน้องอยากไปเรียนที่อื่นก็ได้ พวกตนพร้อมซัพพอร์ต มีทุนการศึกษาให้เหมือนเดิม
ทั้งนี้ น้องฟ้าใสก็ได้เลือกที่จะขอสอบเข้าโรงเรียนอื่น และสามารถสอบติดสำเร็จดังตั้งใจ ซึ่งทั้ง สไปร์ท - อุงเอิง ก็พร้อมสนับสนุนและยินดีไปกับน้องเช่นกัน