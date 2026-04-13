เพลงสนุกของไทย ไหงกลายเป็นเพลงทะลึ่งในญี่ปุ่น ท่าส่งเนื้อสุด ๆ จนเป็นไวรัล

เพลงสนุกของไทย กลายเป็นเพลงทะลึ่งในญี่ปุ่นซะงั้น เสียงพ้องเป็นเหตุ แถมท่าเต้นยังส่งเนื้อ แม้เนื้อความหมายเพี้ยน ไวรัลสุดฮาที่ชาวเน็ตยอมใจ
ภาพจาก X @tkzwgrs
กลายมาเป็นไวรัลฮือฮาบนโลกออนไลน์ฝั่งญี่ปุ่น เมื่อเพลงไทยซึ่งมีจังหวะสนุกสนาน ถูกแอคเคาน์ใหญ่บน X อย่าง @tkzwgrs ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.9 ล้านฟอล ตัดคลิปเต้นคัฟเวอร์ นำไปทำซับญี่ปุ่น ใส่จังหวะ "ป๊ะโล๊ง ป๊ะโล๊ง ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง" และ "ฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งฉึ่งฉึ่งโป๊ะ" ตามจังหวะและคำร้อง แต่งานนี้ดันกลายเป็นที่สะดุดหูแรง เมื่อเนื้อเพลงดันไปพ้องเสียงกับคำภาษาญี่ปุ่นซะอย่างนั้น
ภาพจาก X @tkzwgrs
โดยเพลงดังกล่าวนี้คือเพลง แห่รถยู้ (ปะโล้งโป้งฉึ่ง) ซึ่งทางช่อง YouTube The Inner Studio นำมาทำคลิปเต้นคัฟเวอร์ไว้ตั้งแต่ 6 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม เหตุที่ล่าสุดคลิปนี้กลายมาเป็นที่ฮือฮา ก็เพราะคำว่า "ฉึ่งโป๊ะ" ในเพลง ดันมีเสียงคล้ายคำว่า "ชินโปะ" (チンポ) ซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศชาย
ภาพจาก YouTube The Inner Studio
แถมคำว่า "ป๊ะโล๊ง" ก็ยังคล้ายคำว่า "โพรอง" (ぽろん) ที่สื่อถึงบางสิ่งที่หลุดร่วง และเป็นแสลงส่อถึงช้างน้อยที่โผล่ออกมาโดยไม่ตั้งใจ งานนี้เมื่อฟังรวม ๆ กันแล้ว จึงดูเหมือนเป็นเพลงที่มีช้างน้อยโผล่ห้อยออกมาทั้งเพลงทันที แถมยังมีท่าเต้นที่ดูจะส่งเพลงเข้าไปใหญ่ ทำให้เพลงธรรมดา กลายเป็นเพลงลามกสำหรับชาวญี่ปุ่นซะอย่างนั้น
ภาพจาก YouTube The Inner Studio
โดยทางเพจดังที่นำไปแชร์ต่อ ระบุว่า "เพลงลึกลับของไทย ที่มีช้างน้อยห้อยออกมา" รวมถึงชาวเน็ตคนอื่น ๆ ที่แชร์ต่อคลิปนี้ก็ยังโพสต์ว่า "เพลงไทยที่มี ช้างโผล่ ช้างโผล่"
ภาพจาก YouTube The Inner Studio
