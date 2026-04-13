ดราม่าอินฟลูฯ ชุดไหว้พระทำหลุดโฟกัส ชาวเน็ตสวดข้ามประเทศ แต่งอะไรมาเข้าวัด

อินฟลูฯ สาวเจอดราม่า ชุดไหว้พระทำคนหลุดโฟกัส สวดยับแต่งอะไรมาเข้าวัด ซ้ำมีจุดที่ถูกมองว่าจัดฉาก ไม่ได้ไหว้พระจริง
วันที่ 12 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานกรณีดราม่าของอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซีย ที่เดินทางมาไหว้พระที่จีน แต่ภาพของเธอกลับทำให้โดนสวดหนัก คนวิจารณ์เรื่องชุดจนต้องปิดโซเชียลหนี
โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน พบว่า จูนี อินฟลูเอนเซอร์สาวจากมาเลเซีย ได้โพสต์ภาพจากการเดินทางไปจีนผ่านทาง Threads ซึ่งในบางภาพ เธอกำลังยืนสวดมนต์อยู่ในวัด แต่กลับสวมสื้อคลุมสีดำ เปิดกว้างให้เห็นเสื้อชั้นในสีดำ อวดเนินอกอิ่มและร่างกายส่วนบนอย่างเปิดเผย เรียกว่าแม้แต่รอยสักบนหน้าอกก็ยังโผล่มาชัด ๆ
ภาพจาก Threads @junee1214
ทั้งนี้ แม้จะมีบางคนพยายามโพสต์ปกป้องเธอ โดยอ้างถึงอิสระในการสวมเสื้อผ้า ที่ใครอยากสวมอะไรก็ได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการแต่งตัวของเธอนั้นไม่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ หากไปเที่ยวกลางคืนคงไม่แปลก แต่นี่เธออยู่ในศาสนสถาน จึงควรจะแต่งกายเคารพสถานที่มากกว่านี้
ภาพจาก Threads @junee1214
ยิ่งไปกว่านั้นคือ แม้เธอจะหลับตาทำท่าเหมือนตั้งใจสวดมนต์ แต่มีคนสังเกตว่าธูปที่ถืออยู่นั้นไม่ได้จุด จนชาวเน็ตพากันตั้งคำถาม ว่าภาพเหล่านี้เป็นเพียงการจัดฉากหรือไม่ หรือขี้เกียจจุดธูปเลยไหว้พระไปแบบลวก ๆ เท่านั้น
จากกระแสโจมตีอย่างหนักที่ส่อเป็นดราม่าข้ามประเทศ ทำให้ต่อมาบัญชีโซเชียลของอินฟลูฯ สาว ได้ถูกปิดไปหมดแล้ว ทั้ง Threads และ IG
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, LTN