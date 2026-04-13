เปิด 10 อันดับ ประเทศสุภาพที่สุดในโลก ญี่ปุ่น แชมป์ไม่พลิกโผ - ไทย อยู่ที่เท่าไหร่ ?

ผลสำรวจ ประเทศที่สุภาพที่สุดในโลก ญี่ปุ่นครองแชมป์ จีนอยู่อันดับ 4 ส่วนไทยตามมาเป็นอันดับ 19 เผยไทยมีความเป็นมิตรในอันดับที่ 16
วันที่ 11 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Visual Capitalist รายงานผลการจัดอันดับ ประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก ที่ทำการสำรวจโดย Remitly พบว่า ญี่ปุ่น ได้รับการยกให้เป็นประเทศที่สุภาพที่สุดในโลก ด้วยคะแนนเสียงพุ่งนำถึง 35.15% จากผู้ทำแบบสำรวจกว่า 4,600 คน ใน 26 ประเทศ
การที่คนกว่า 1 ใน 3 ของโลก พร้อมใจเลือกญี่ปุ่นให้เป็นประเทศที่สุภาพมากที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ ด้วยภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพและมารยาทที่ดีมาอย่างยาวนาน
ขณะที่ แคนาดา ซึ่งก็เป็นอีกประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านความสุภาพและเป็นมิตร มีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 13.35% ส่วน สหราชอาณาจักร และ จีน ตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 ด้วยคะแนน 6.23% และ 3.07%
ทั้งนี้ ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ได้รับคะแนนอยู่ที่ 1.15% รั้งอยู่อันดับที่ 19 ในการสำรวจประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลก ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ด้วย
10 อันดับ ประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก
1. ญี่ปุ่น
2. แคนาดา
3. สหราชอาณาจักร
4. จีน
5. เยอรมนี
6. ฟิลิปปินส์
7. สวีเดน
8. เดนมาร์ก
9. ฟินแลนด์
10. แอฟริกาใต้
ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist , Remitly