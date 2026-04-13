เปิด 10 อันดับ ประเทศสุภาพที่สุดในโลก ญี่ปุ่น แชมป์ไม่พลิกโผ - ไทย อยู่ที่เท่าไหร่ ?
          ผลสำรวจ ประเทศที่สุภาพที่สุดในโลก ญี่ปุ่นครองแชมป์ จีนอยู่อันดับ 4 ส่วนไทยตามมาเป็นอันดับ 19 เผยไทยมีความเป็นมิตรในอันดับที่ 16 

10 อันดับ ประเทศสุภาพที่สุดในโลก

          วันที่ 11 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Visual Capitalist รายงานผลการจัดอันดับ ประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก ที่ทำการสำรวจโดย Remitly พบว่า ญี่ปุ่น ได้รับการยกให้เป็นประเทศที่สุภาพที่สุดในโลก ด้วยคะแนนเสียงพุ่งนำถึง 35.15% จากผู้ทำแบบสำรวจกว่า 4,600 คน ใน 26 ประเทศ 
          
          การที่คนกว่า 1 ใน 3 ของโลก พร้อมใจเลือกญี่ปุ่นให้เป็นประเทศที่สุภาพมากที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ ด้วยภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพและมารยาทที่ดีมาอย่างยาวนาน 
          
          ขณะที่ แคนาดา ซึ่งก็เป็นอีกประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านความสุภาพและเป็นมิตร มีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 13.35% ส่วน สหราชอาณาจักร และ จีน ตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 ด้วยคะแนน 6.23% และ 3.07%
          
          ทั้งนี้ ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ได้รับคะแนนอยู่ที่ 1.15% รั้งอยู่อันดับที่ 19 ในการสำรวจประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีผลการสำรวจประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลก ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ด้วย


          10 อันดับ ประเทศที่สุภาพมากที่สุดในโลก

          1. ญี่ปุ่น
          
          2. แคนาดา
          
          3. สหราชอาณาจักร
          
          4. จีน
          
          5. เยอรมนี
          
          6. ฟิลิปปินส์
          
          7. สวีเดน
          
          8. เดนมาร์ก
          
          9. ฟินแลนด์
          
          10. แอฟริกาใต้

ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist , Remitly


เปิด 10 อันดับ ประเทศสุภาพที่สุดในโลก ญี่ปุ่น แชมป์ไม่พลิกโผ - ไทย อยู่ที่เท่าไหร่ ? อัปเดตล่าสุด 13 เมษายน 2569 เวลา 17:27:27
