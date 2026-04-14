อีกมุม น้องเบญ เด็กเก็บขยะขาย ได้ทุนเรียนอยู่แล้ว เพจดังคาใจเอาของบริจาคไปขายต่อ ?

           เปิดอีกมุม น้องเบญ เด็กสู้ชีวิตเก็บขยะขาย ยอดบริจาคทะลุล้าน แต่กลับพบหลักฐานเคยได้ทุนเรียน-ของทำกินมาแล้วหลายรอบ 

ดราม่า น้องเบญ

          เรื่องราวของ น้องเบญ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ต้องช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ ด้วยการออกไปเก็บขยะขาย ขณะเดียวกันยังต้องดูแลพ่อที่พิการ จนมีผู้ใจบุญและหลายหน่วยงานยื่นมือเข้าช่วยเหลือ จนยอดพุ่งทะลุ 1.1 ล้านบาท โดยครอบครัวได้ประกาศปิดรับบริจาค พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ นอกจากนี้ เจ้าของห้องเช่าที่ให้ครอบครัวน้องเบญอาศัยอยู่ฟรีมานานกว่า 2 ปี ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟ ยืนยันให้พักต่อเช่นเดิมด้วยนั้น

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก WorkpointOfficial


          ล่าสุด (13 เมษายน 2569) หลายเพจดัง นำโดย ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดข้อมูลอีกด้านที่ทำให้สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างหนัก เพราะครอบครัวนี้เคยได้รับความช่วยเหลือหลายครั้งแล้ว จนออกมาตั้งคำถามว่า ได้เท่าไหร่ถึงจะพอ

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก WorkpointOfficial

          จากการตรวจสอบพบว่า ครอบครัวนี้เคยไปออกรายการ ปัญญาปันสุข เมื่อ 23 มิถุนายน 2568 ซึ่งรายการมอบเงินทุนและอุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นอาชีพมูลค่า 1.2 แสนบาท รวมถึงก่อนหน้านั้นยังได้การสนับสนุนจากผู้ใจบุญหลายฝ่าย เช่น บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จิตอาสาชื่อดัง ขณะที่ด้านการศึกษา เด็กก็ได้รับทุนเรียนฟรียาวจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังมีคนช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาโดยตลอด

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

          ขณะที่เพจ อีป้า 5.0 V2 ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์มาจากผู้ใจบุญ แต่ต่อมาคล้ายกับว่านำของบริจาคเหล่านี้ไปขายต่อ และแม่เด็กยังคงขอความช่วยเหลือจากหลายที่ โพสต์ไปขอตังค์ค่าเทอมหลายกลุ่ม โดยอ้างว่าเป็นค่าเทอมลูก ทั้งที่ความจริงมีคนช่วยดูแลส่วนนี้อยู่แล้วจนเรียนจบ ม.6 ตั้งข้อสังเกตถึงราคาแว่นของน้อง ราคาไม่ธรรมดา กรอบแว่นหลักพัน ส่วนเลนส์หลักหมื่น นอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี 2023 แม่ยังโพสต์ภาพที่ระบุว่าเป็นบ้านใหม่ แต่ทำไมปัจจุบันกลับอยู่ห้องเช่า เป็นต้น

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

ดราม่า น้องเบญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2

อีกมุม น้องเบญ เด็กเก็บขยะขาย ได้ทุนเรียนอยู่แล้ว เพจดังคาใจเอาของบริจาคไปขายต่อ ? โพสต์เมื่อ 14 เมษายน 2569 เวลา 14:18:30 4,463 อ่าน
