อีกมุม น้องเบญ เด็กเก็บขยะขาย ได้ทุนเรียนอยู่แล้ว เพจดังคาใจเอาของบริจาคไปขายต่อ ?

เปิดอีกมุม น้องเบญ เด็กสู้ชีวิตเก็บขยะขาย ยอดบริจาคทะลุล้าน แต่กลับพบหลักฐานเคยได้ทุนเรียน-ของทำกินมาแล้วหลายรอบ
เรื่องราวของ น้องเบญ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ต้องช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ ด้วยการออกไปเก็บขยะขาย ขณะเดียวกันยังต้องดูแลพ่อที่พิการ จนมีผู้ใจบุญและหลายหน่วยงานยื่นมือเข้าช่วยเหลือ จนยอดพุ่งทะลุ 1.1 ล้านบาท โดยครอบครัวได้ประกาศปิดรับบริจาค พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ นอกจากนี้ เจ้าของห้องเช่าที่ให้ครอบครัวน้องเบญอาศัยอยู่ฟรีมานานกว่า 2 ปี ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟ ยืนยันให้พักต่อเช่นเดิมด้วยนั้น
ล่าสุด (13 เมษายน 2569) หลายเพจดัง นำโดย ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดข้อมูลอีกด้านที่ทำให้สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างหนัก เพราะครอบครัวนี้เคยได้รับความช่วยเหลือหลายครั้งแล้ว จนออกมาตั้งคำถามว่า ได้เท่าไหร่ถึงจะพอ
จากการตรวจสอบพบว่า ครอบครัวนี้เคยไปออกรายการ ปัญญาปันสุข เมื่อ 23 มิถุนายน 2568 ซึ่งรายการมอบเงินทุนและอุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นอาชีพมูลค่า 1.2 แสนบาท รวมถึงก่อนหน้านั้นยังได้การสนับสนุนจากผู้ใจบุญหลายฝ่าย เช่น บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จิตอาสาชื่อดัง ขณะที่ด้านการศึกษา เด็กก็ได้รับทุนเรียนฟรียาวจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังมีคนช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาโดยตลอด
ขณะที่เพจ อีป้า 5.0 V2 ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์มาจากผู้ใจบุญ แต่ต่อมาคล้ายกับว่านำของบริจาคเหล่านี้ไปขายต่อ และแม่เด็กยังคงขอความช่วยเหลือจากหลายที่ โพสต์ไปขอตังค์ค่าเทอมหลายกลุ่ม โดยอ้างว่าเป็นค่าเทอมลูก ทั้งที่ความจริงมีคนช่วยดูแลส่วนนี้อยู่แล้วจนเรียนจบ ม.6 ตั้งข้อสังเกตถึงราคาแว่นของน้อง ราคาไม่ธรรมดา กรอบแว่นหลักพัน ส่วนเลนส์หลักหมื่น นอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี 2023 แม่ยังโพสต์ภาพที่ระบุว่าเป็นบ้านใหม่ แต่ทำไมปัจจุบันกลับอยู่ห้องเช่า เป็นต้น
