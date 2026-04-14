สลด… 4 นักฟุตบอลเยาวชน ถูกกระบะพุ่งชนเสียชีวิต 4 ศพ - โรงเรียนโพสต์อาลัยเศร้า

อุบัติเหตุ กระบะเมาซิ่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนักฟุตบอลเยาวชนดับสลด 4 ศพ ด้านคนขับคล้ายอาการมึนเมา ขณะที่โรงเรียนโพสต์ไว้อาลัยเศร้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างคีรีธรรมเลย จุดเชียงคาน
วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 21.45 น. อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยเลย 911 จุดเทศบาลตำบลเชียงคาน รายงานเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ จุดเกิดเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เลย-เชียงคาน ช่วงบ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เชียงคาน โดยที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย
เบื้องต้นพบว่าฝั่งคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บขาหัก โดยคนขับอยู่ในสภาพคล้ายคนมึนเมา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ ก่อนสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา แต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจค้นรถกระบะเพื่อหาสิ่งของผิดกฎหมายเพิ่มเติม และรอผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลเชียงคาน
ขณะที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้โพสต์ไว้อาลัยนักเรียน 4 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยระบุว่า ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของศิษย์เก่าทั้ง 4 คน จากเหตุการณ์สูญเสียในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2569
รายชื่อผู้เสียชีวิต ได้แก่
- เด็กชายภัทรพงษ์ กันยาประสิทธิ์ (น้องออกัส)
- เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ศรีคำ (น้องไอซ์)
- เด็กชายชวนากร บุดดา (น้องดีอาร์)
- เด็กชายกิตติคุณ บุดดา (น้องสตางค์)
พร้อมข้อความอาลัย ขอให้ดวงวิญญาณของเด็ก ๆ ไปสู่สุคติ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่างสุดซึ้ง
