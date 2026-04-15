          จับลูกเขย เกิดอารมณ์ทางเพศ ส่งแชตหาแม่ยายขอมีอะไรด้วย พร้อมแนบไอ้จ้อนไปด้วย สุดท้ายไม่รอดถูกจับ เบื้องต้นยังปฏิเสธ

ลูกเขยขอแม่ยายมีอะไรด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 15 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุม นายสรรเพชญ อายุ 24 ปี กระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามและจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ที่บริเวณพื้นที่หลังบ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

          ก่อนเกิดเหตุ นายสรรเพชญ (ผู้ต้องหา) คบหาดูใจเป็นแฟนกับนางสาวเอ (นามสมมุติ) และในระหว่างที่กำลังคบหากันอยู่นั้น ทำให้นายสรรเพชรมีโอกาสรู้จักกับนางสาวบี (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นมารดาแท้ ๆ ของนางสาวเอ (แฟนสาว) ต่อมาหลังจากที่นายสรรเพชญ และนางสาวเอ มีปัญหาและตัดสินใจเลิกรากันไป ปรากฏว่าภายหลังนายสรรเพชญเกิดอารมณ์ทางเพศ จึงได้กระทำการที่ไม่เหมาะสม โดยได้พิมพ์ข้อความผ่านช่องทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมส่งไปให้กับนางสาวบี ซึ่งมีศักดิ์เป็นอดีตแม่ยาย

          เนื้อหาข้อความได้ชักชวนให้อดีตแม่ยายมามีเพศสัมพันธ์ด้วย เท่านั้นยังไม่พอ ผู้ต้องหายังได้มีการส่งภาพถ่ายอวัยวะเพศของตนเองไปให้กับอดีตแม่ยายดูอีกด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายรู้สึกถูกคุกคามทางเพศ จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จนนำไปสู่การจับกุม เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
จับลูกเขย เกิดอารมณ์ทางเพศ ส่งแชตหาแม่ยายพร้อมไอ้จ้อน สุดท้ายไม่รอด โพสต์เมื่อ 15 เมษายน 2569 เวลา 11:53:09
