ผัวช้ำ เมียหนีไปหาหนุ่ม TikTok ฝ่ายหญิงทักหากลางโหนกระแส เจอ พี่หน่วง แชตกลับพีค

          ผัวเปิดใจเมียหอบผ้าหนีซบหนุ่ม TikTok ก่อนส่งแชตตัดพ้อกลางโหนกระแส เจอ หนุ่ม กรรชัย ฝากประโยคเด็ดถึงชายชู้ งานนี้มีสะดุ้ง 

ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 16 เมษายน 2569 รายการโหนกระแส นำเสนอเรื่องราวของ คุณบอย ชายวัย 56 ปี ออกมาร้องทุกข์เรื่องชีวิตคู่ที่สุดช้ำ หลังภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า 17-18 ปี แต่ไม่นานนี้ ภรรยากลับตีตัวออกห่างและไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มใน TikTok โดยไปบอกคนรอบข้างว่าตนมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศมาหลายปี และมีปัญหาด้านการเงิน

          คุณบอยเล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เคยมีเหตุทะเลาะรุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ภรรยาทำหน้าที่ดูแลบ้านและช่วยงานร้าน พร้อมทั้งร่วมกันเลี้ยงดูลูกจนปัจจุบันลูกคนเล็กมีอายุ 15 ปี

          จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. ภรรยาได้ออกจากบ้านโดยแจ้งว่าจะไปโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เดินทางลำพังโดยไม่มีสามีไปด้วย ต่อมากลับไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากโทรศัพท์ถูกปิด ทำให้เกิดความผิดสังเกต ลูกชายจึงตรวจสอบข้อมูลผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของแม่ที่เชื่อมต่อไว้ในคอมพิวเตอร์ จนพบข้อความสนทนาที่ระบุถึงการเตรียมตัวหลบหนี และการนำกระเป๋าไปฝากไว้กับเพื่อนบ้าน ซึ่งเพื่อนบ้านให้ข้อมูลเพียงว่าออกไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

          ต่อมา ยังพบข้อความระหว่างภรรยากับเพื่อนสนิท โดยระบุถึงความต้องการยุติความสัมพันธ์กับคุณบอย พร้อมกล่าวอ้างถึงปัญหาชีวิตคู่ รวมถึงมีการส่งภาพบทสนทนากับชายคนใหม่ ซึ่งมีการกล่าวถึงการดูแลด้านการเงินและการซื้อทองให้ เมื่อได้เห็นข้อความดังกล่าว รู้สึกตกใจมาก จึงพยายามหาความจริงจากคนใกล้ชิดจนได้รู้ว่า ภรรยาพาชายคนใหม่ไปเปิดตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมีภาพถ่ายร่วมกันเป็นหลักฐาน


ภาพจาก โหนกระแส

ภายหลังจากหายไปนานกว่าหนึ่งเดือน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ภรรยาติดต่อกลับผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่ายังมีความคิดถึงสามีและลูก พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายคนดังกล่าว และขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณบอยยินยอม อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพบกัน ภรรยาได้โอนเงินจำนวน 11,000 บาท ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชายคนใหม่ โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้เพื่อยุติความสัมพันธ์ ก่อนจะยอมรับว่าเพิ่งจะแยกจากชายคนใหม่ไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สามีจะไปรับกลับมา  

เมื่อกลับถึงบ้าน ภรรยายังคงพยายามติดต่อชายคนดังกล่าวต่อหน้าสามีและลูก พร้อมแสดงอาการเศร้าเสียใจอย่างเห็นได้ชัด และขอออกไปทำงานต่อ โดยให้เหตุผลว่าต้องการรับเงินเดือน แม้คุณบอยจะพยายามห้ามและเสนอเงินให้แทน แต่ไม่เป็นผล ท้ายที่สุด ภรรยาได้กลับไปหาชายคนดังกล่าวอีกครั้ง แต่ก็ยังติดต่อมาหาคุณบอย ยอมรับถึงความสัมพันธ์กับชายคนใหม่ และเคยกล่าวในลักษณะเชิงหยอกล้อถึงการอยู่ร่วมกันแบบสามคน ซึ่งคุณบอยยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถยอมรับได้

ภาพจาก โหนกระแส

          ในรายการ ภรรยาของคุณบอยส่งข้อความมาหา ในทำนองตัดพ้อว่า ทำไมถึงทำกันแบบนี้ ส่งผลให้ หนุ่ม กรรชัย พิธีกร ขอคุณบอยแชตกับภรรยาของเจ้าตัวแทน โดยระบุว่า "พี่จะฟ้องไอ้กบ (ชายชู้) ด้วย บอกมัน" พร้อมฝากประโยคถึงชายคนดังกล่าวว่า หากดูโหนกระแสอยู่แล้วอยากจะชี้แจงในมุมของตัวเอง ก็ชี้แจงมาได้เลย พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง แต่เจ้าตัวนั้นไม่ยอมรับสายทีมงานแต่อย่างใด 

ภาพจาก โหนกระแส



