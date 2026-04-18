ร้านการ์ตูนดัง ปิดตำนาน 18 ปี บอกเหตุผล ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกับห้างล้วน ๆ

          ร้านการ์ตูนดัง ปิดตำนาน 18 ปี ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้ว ยัน ไม่ได้ปิดกิจการ แต่ขอหาพื้นที่ใหม่ เดิมอยู่โลตัสปิ่นเกล้า

ร้านการ์ตูนดัง

          วันที่ 18 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ร้านการ์ตูนต้นอ้อ มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการ มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

          เรียนลูกค้าร้านต้นอ้อ โลตัสปิ่นเกล้า

          18 ปี ที่พบเจอกันมา ถึงเวลาที่จะต้องจากลากันแล้ว

          ร้านต้นอ้อ จะปิดกิจการที่โลตัสปิ่นเกล้า ในเดือน พฤษภาคม 2569 และจะย้ายไปที่ไหน ขอเวลาคิดก่อนจะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ร้านการ์ตูนดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านการ์ตูนต้นอ้อ

          ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน

          ปล. ยังไม่ปิดกิจการนะคะ จากเพื่อเริ่มที่ใหม่ ยังสั่งของได้ปกติ

ร้านการ์ตูนดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านการ์ตูนต้นอ้อ

          สำหรับเนื้อหาในเอกสารที่ยกเลิกสัญญาเช่า มาจากทางห้างสรรพสินค้าขอยกเลิกเอง เนื่องจากมีแผนงานในการปรับปรุงพื้นที่ในสาขา ทำให้ต้องยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดที่จะหมดลงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 พร้อมกันนั้นขอให้ส่งมอบสถานที่เสร็จภายใน 10 มิถุนายน 2569



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านการ์ตูนดัง ปิดตำนาน 18 ปี บอกเหตุผล ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกับห้างล้วน ๆ อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2569 เวลา 15:04:03
