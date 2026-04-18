พิมรี่พาย ซื้อผักที่เวียดนาม เจอแม่ค้าสายเหลี่ยม บอกถือเงินห้ามตก ดูชัด ๆ โอ้โหป้า !

          พิมรี่พาย ซื้อผักที่เวียดนาม เจอแม่ค้าสายเหลี่ยม บอกถือเงินห้ามตก ดูชัด ๆ ป้าเอามือปัดเอง ถึงกับร้องโอ้โหป้า ! 


          วันที่ 18 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลิปวิดีโอของ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้กลายเป็นประเด็นไวรัลร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอไปเที่ยวเวียดนาม และได้ไปซื้อผักที่ตลาด แต่กลับเจอแม่ค้าเหลี่ยมจัด ทำเนียนปัดเงินเธอตกจากมือ ก่อนจะยึดเอาเป็นของตัวเอง โดยอ้างว่าถือเงินห้ามตก เพราะเงินที่ตกจะถือว่าไม่มีเจ้าของ 

          โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า พิมรี่พาย เลือกซื้อผักเสร็จแล้วถามป้าแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่ แม่ค้าตอบว่า 20 หลังจากได้เงินไป ป้าหยิบเงินมาทอน แต่ทำเป็นยื่นไม่ถึงแล้วจงใจปัดเงินตกจากมือ ก่อนที่จะหยิบเงินที่ตกไป พิมรี่พายจึงบอกว่าเอามานี่ แต่ป้าไม่ยอมคืนให้ กลับพูดว่า "เวลาถือเงินต้องถือห้ามตก เงินตกพื้นถือว่าไม่มีเจ้าของ" 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

          พิมรี่พาย ถึงกับตกใจหน้าเหวอ ถามคนที่ไปด้วยว่าคืออะไร ก่อนที่จะได้รับคำตอบว่า เงินที่หล่นพื้นเขายึดไปแล้ว เพราะถือว่าไม่มีเจ้าของ ทางพิมรี่พายจึงยอมให้เงินป้าไป ขณะที่ทางป้าแม่ค้ายืนยิ้มอย่างพอใจ 

          โดยในคลิปวิดีโอ พิมรี่พาย เขียนข้อความระบุว่า "ป้าเหลี่ยมหรือป้าเล่น เนียน ๆ กันไป แต่สุดท้ายพิมให้นะคะ เห็นว่าเค้ามีความสุข" 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 





          คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจกับวิธีการใช้เล่ห์เหลี่ยมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นนี้  ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยมีบางรายเสียดสีติดตลกกลับว่า "งั้นถ้าผักตกพื้น ถือว่าไม่มีเจ้าของ หยิบไปเลยได้ไหม ?" 


เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย



พิมรี่พาย ซื้อผักที่เวียดนาม เจอแม่ค้าสายเหลี่ยม บอกถือเงินห้ามตก ดูชัด ๆ โอ้โหป้า ! โพสต์เมื่อ 18 เมษายน 2569 เวลา 20:38:30
