พิมรี่พาย ซื้อผักที่เวียดนาม เจอแม่ค้าสายเหลี่ยม บอกถือเงินห้ามตก ดูชัด ๆ โอ้โหป้า !

พิมรี่พาย ซื้อผักที่เวียดนาม เจอแม่ค้าสายเหลี่ยม บอกถือเงินห้ามตก ดูชัด ๆ ป้าเอามือปัดเอง ถึงกับร้องโอ้โหป้า !
คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจกับวิธีการใช้เล่ห์เหลี่ยมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยมีบางรายเสียดสีติดตลกกลับว่า "งั้นถ้าผักตกพื้น ถือว่าไม่มีเจ้าของ หยิบไปเลยได้ไหม ?"
วันที่ 18 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลิปวิดีโอของ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้กลายเป็นประเด็นไวรัลร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเธอไปเที่ยวเวียดนาม และได้ไปซื้อผักที่ตลาด แต่กลับเจอแม่ค้าเหลี่ยมจัด ทำเนียนปัดเงินเธอตกจากมือ ก่อนจะยึดเอาเป็นของตัวเอง โดยอ้างว่าถือเงินห้ามตก เพราะเงินที่ตกจะถือว่าไม่มีเจ้าของ
โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า พิมรี่พาย เลือกซื้อผักเสร็จแล้วถามป้าแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่ แม่ค้าตอบว่า 20 หลังจากได้เงินไป ป้าหยิบเงินมาทอน แต่ทำเป็นยื่นไม่ถึงแล้วจงใจปัดเงินตกจากมือ ก่อนที่จะหยิบเงินที่ตกไป พิมรี่พายจึงบอกว่าเอามานี่ แต่ป้าไม่ยอมคืนให้ กลับพูดว่า "เวลาถือเงินต้องถือห้ามตก เงินตกพื้นถือว่าไม่มีเจ้าของ"
พิมรี่พาย ถึงกับตกใจหน้าเหวอ ถามคนที่ไปด้วยว่าคืออะไร ก่อนที่จะได้รับคำตอบว่า เงินที่หล่นพื้นเขายึดไปแล้ว เพราะถือว่าไม่มีเจ้าของ ทางพิมรี่พายจึงยอมให้เงินป้าไป ขณะที่ทางป้าแม่ค้ายืนยิ้มอย่างพอใจ
โดยในคลิปวิดีโอ พิมรี่พาย เขียนข้อความระบุว่า "ป้าเหลี่ยมหรือป้าเล่น เนียน ๆ กันไป แต่สุดท้ายพิมให้นะคะ เห็นว่าเค้ามีความสุข"
