ไทย-เดนมาร์ค ตอบแล้ว ทำไมนมยี่ห้อเดียวกันถึงรสชาติต่างกันได้ หลังเป็นไวรัล

          ไทย-เดนมาร์ค ตอบแล้ว ทำไมนมยี่ห้อเดียวกันถึงรสชาติต่างกันได้ หลังก่อนหน้านี้เป็นไวรัลเรื่องสถานที่ผลิต ที่ไหนอร่อยถูกปากที่สุด

          ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีไวรัลเรื่องนมยี่ห้อไทย-เดนมาร์คที่ผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตว่า สถานที่การผลิตที่ต่างกัน จะทำให้รสชาติของนมนั้นแตกต่างกันไปด้วย พร้อมเปิดเผยว่า ถ้าผลิตที่ไหนจะถูกปาก อร่อยสุด

          วันที่ 19 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว พบว่า แหล่งผลิตนมที่ต่างกัน ทำให้รสชาติแตกต่างกันจริง เรื่องนี้ยืนยันโดยไทย-เดนมาร์ค ผู้ผลิตด้วยตัวเอง พร้อมให้เหตุผลดังนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai-Denmark

          เคยสงสัยกันไหมว่า นมจืดเหมือนกัน แต่ทำไมรสชาติจึงแตกต่างกัน

          นมที่เราดื่มกันในแต่ละวันบางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมเราเลือกซื้อยี่ห้อเดียวกัน เป็นรสจืดเหมือนกัน แต่รสชาติต่างกัน เป็นเพราะ 3 ปัจจัยหลักนี้

          1. สายพันธุ์โคนม เพราะโคนมแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่มีการปรับปรุงระดับสายเลือดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้องค์ประกอบน้ำนมดิบมีความแตกต่างกันออกไป

          2. อาหาร ที่โคกินในทุกวัน จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

          - อาหารข้น จำพวกธัญพืชต่าง ๆ 

          - อาหารหยาบ จำพวกหญ้าหรือต้นพืชอื่น ๆ

          แต่ละพื้นที่มีการจัดการอาหารหยาบแตกต่างกัน เช่น 

          - ภาคเหนือ โคนมจะได้กินเปลือกฝักข้าวโพดหวาน 

          - ภาคใต้ โคนมจะได้กินเปลือกสับปะรด ซึ่งส่งผลให้น้ำนมมีกลิ่นหรือรสชาติที่เฉพาะในบางพื้นที่เกษตรกรมีการจัดการด้านอาหารโคนมด้วยอาหารผสมสำเร็จ หรือ Total Mixed Raion (TMR) ซึ่งจะทำให้โคนมได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำนม

          3. ภูมิประเทศ ที่เลี้ยงโคนม ก็มีส่วน เนื่องจากสายพันธุ์โคนมส่วนใหญ่ มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบประเทศยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ (อากาศเย็น) กว่าประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองอากาศก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีอากาศร้อนชื้น บางพื้นที่มีอากาศร้อน ซึ่งส่งผลกับอารมณ์ของแม่โค และส่งผลต่อการให้น้ำนมของแม่โคนั่นเอง

ภาพจาก nitinut380 / Shutterstock.com

          ปัจจุบัน (ปี 2021) ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คมีโรงงานผลิตใน 5 ภูมิภาค (สระบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ขอนแก่น, สุโขทัย, เชียงใหม่) การผลิตนมในสถานที่ต่างกัน รสชาติจึงมีความแตกต่างกันได้บ้าง แต่นมของเราทุกกล่อง มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณเท่ากัน ล้วนเป็นนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต ISO, GMP, HACCP, Halal เหมือนกันทุกกล่อง


อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2569 เวลา 14:01:46 30,890 อ่าน
