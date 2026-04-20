พ่อค้าไส้กรอกนั่งเหงา ฝากร้านให้นักเรียนเฝ้า ขายดีจนเกลี้ยง สุดทึ่งไหวพริบสุดยอด

ไวรัลสุดพีค พ่อค้าไส้กรอกนั่งเหงา ฝากร้านให้นักเรียนหญิง 2 คนมาช่วยเฝ้า แป๊บเดียวขายดีจนเกลี้ยง สุดอึ้งไหวพริบเยี่ยมมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
วันที่ 19 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ชวนอึ้งและน่าเหลือเชื่อถูกแชร์เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม เมื่อพ่อค้าร้านไส้กรอกข้างทางฝากร้านไว้กับเด็กนักเรียนหญิง 2 คน แต่เมื่อเขากลับมา ผลปรากฏว่าพวกเธอไม่เพียงแค่ช่วย "เฝ้าร้าน" แต่ยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทางเจ้าของร้านอย่างที่ไม่คาดไม่ถึง
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ร้านแสดงให้เห็นว่า ในตอนแรกพ่อค้าไส้กรอกนั่งกดโทรศัพท์อย่างเงียบเหงา ไม่มีคนมาซื้อ กระทั่งมีเด็กนักเรียนหญิง 2 คนเดินมาที่ร้าน ทางพ่อค้าจึงไหว้วานให้พวกเธอช่วยเฝ้าร้านให้ชั่วครู่ ทั้งสองคนก็ตกลงช่วยด้วยความเต็มใจ พวกเธอช่วยพลิกไส้กรอก และนั่งกินส่วนที่พวกเธอซื้ออย่างชิล ๆ ทว่าหลังจากนั้น สถานการณ์กลับพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง
หลังจากที่พ่อค้าจากไปได้เพียงไม่กี่นาที ก็มีลูกค้ามาที่ร้าน นักเรียนหญิงทั้งสองก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็น "แม่ค้า" อย่างไม่ลังเลหรือเขินอาย พวกเธอหยิบจับขายของอย่างคล่องมือ ทั้งราดน้ำจิ้ม และใส่ถุงคิดเงิน แถมยังเอาไส้กรอกขึ้นมาเติมบนเตาปิ้ง จากนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนหญิงทั้งสองจึงช่วยกันขายไส้กรอกอย่างขยันขันแข็งและราบรื่นราวกับว่าเป็นร้านของพวกเธอเอง และที่น่าประหลาดใจคือพวกเธอขายดีมาก จนแทบจะไม่ได้นั่งอีกเลย
จากในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า มีลูกค้ามายืนรุมอยู่ที่หน้าร้านไส้กรอกจำนวนมาก ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด และพากันเดินมา และยังมีบางส่วนมานั่งกินที่ร้านด้วย ซึ่งนักเรียนหญิงทั้งสองก็สวมบทบาทได้อย่างเป็นมืออาชีพ บริการลูกค้าอย่างคล่องแคล่วไม่มีขาดตกบกพร่องหรือสะดุดตกหล่น จนเวลาผ่านไปไส้กรอกทั้งร้านก็หมดลง พวกเธอจึงนั่งรอให้เจ้าของร้านกลับมา และเมื่อเจ้าของร้านกลับมา เขาก็รู้สึกตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง
"โอ้โห สองสาวขายของเก่งขนาดนี้ได้ยังไงกัน ประสานงานกันได้ดีมาก แถมยังรู้ว่าจะต้องเอาไส้กรอกสดมาปิ้งเพิ่มอีก
"สองสาวขายของได้ดีมาก ชั่วโมงเดียว ขายได้เท่ากับที่เจ้าของร้านขายมาทั้งเช้า"
"พวกเธอมีไหวพริบดีมาก แม่ค้าจำเป็นที่ขายเก่งเกินคาด"
"ถ้าเป็นหลักสูตรฝึกการขาย เธอคงได้คะแนนเต็ม"
"ทักษะที่ซ่อนอยู่จะปรากฏออกมาเมื่อเวลาจำเป็น"
"เจ้าของร้านคงทั้งดีใจและสับสน เพราะธุรกิจเฟื่องฟู แต่ก็อาจจะงงว่าทำไมเขาขายไม่ได้เช่นนี้"
"ใครที่เดินผ่านไปมาคงคิดว่าร้านเปลี่ยนเจ้าของแล้ว"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Kenh14.vn