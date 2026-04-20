เคลียร์ทุกปม ช่างตัดผมรุมหนุ่มในร้าน คดีพลิกแบบชัดแจ้ง หลักฐานเด็ดกับเมียคนที่ 3

เคลียร์ทุกปม ช่างตัดผมรุมทำร้ายหนุ่มจนเสียชีวิตในร้าน พร้อมหลักฐานสำคัญที่ทำให้คดีพลิกกับเมียคนที่ 3 สิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิด
จากกรณีที่ช่างตัดผมชื่อเอก ฆ่าตี๋เสียชีวิตในร้านตัดผม พร้อมบอกว่า ทำไปเพราะป้องกันตัว แต่กลับมีคลิปหลักฐานจากคนในร้าน ซึ่งเป็น "พยาน" สำคัญ ที่ทำให้คดีพลิก และพบว่า มีภรรยาอีก 2 คนของผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุด้วย เบื้องต้นให้การภาคเสธ
วันที่ 20 เมษายน 2569 โหนกระแส มีการเชิญเพื่อนและครอบครัวผู้ตายมาร่วมรายการ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าว ๆ ว่า
- ผู้ตายเคยคบกับเกด ประมาณ 1 ปี และเลิกกันมาแล้ว 1 ปีที่ผ่านมา
- ช่างตัดผมฝากคนมาบอกผู้ตายว่า เกดฝากไอโฟนเอาไว้ให้ ขอให้มาเอาที่ร้าน ทางผู้ตายจึงไปที่ร้านพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อตูน ในวันที่ 15 เมษายน แต่ทางช่างตัดผมกลับบอกว่า มาเอาวันหลัง วันนี้ปิดร้าน
- มีสิ่งหนึ่งที่สื่อทุกเจ้าเข้าใจผิดคือ โทรศัพท์นี้ถูกอ้างว่าเป็นของผู้ตาย ความจริงคือเป็นของเกด
- ผู้ตายยอมรับกับเพื่อนว่า ช่างตัดผมต้องมีเรื่องอะไรในใจกับตัวเองแน่นอน เพราะถ้าจะให้โทรศัพท์จริง ๆ ก็ให้ได้ตั้งแต่แรก ไม่ใช่ปฏิเสธกันแบบนี้ พร้อมกับเปิดคลิปวงจรปิดหลักฐานสำคัญเป็นที่แรก แสดงให้เห็นว่า ตี๋ ผู้ตาย รู้ตัวอยู่แล้วว่า เอก ช่างตัดผม ต้องมีอะไรในใจกับตัวเองแน่
- วันที่ 17 เมษายน ผู้ตายขี่รถไปเอาโทรศัพท์ที่ร้านคนเดียว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า ติดต่อเพื่อนสนิทไม่ได้ เพราะวันนั้นเพื่อนสนิทนอนหลับอยู่ ก่อนเกิดเหตุสลด
มุมพยานและเพื่อน
- พยานที่อยู่ในร้าน นั่งอยู่และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด พร้อมกับถ่ายคลิป พบว่า ทันทีที่ผู้ตายเข้าร้าน ช่างตัดผมก็มากอดแล้วพาไปหลังร้าน โดยมีภรรยาคนแรกรออยู่ ใช้เหล็กทำร้าย ส่วนภรรยาคนที่ 2 ที่ทำผมให้กับพยาน ก็ปลีกตัวไปรุมทำร้ายด้านหลังด้วย บอกแค่ว่า ทะเลาะกันนิดหน่อย ไม่จำเป็นต้องแจ้งตำรวจ
- เพื่อนอีกคนเล่าว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 เดือน ช่างตัดผมเคยคุยเรื่องภรรยามีชู้ อยากจะฆ่าให้ตาย วางแผนล่อเข้ามาที่ร้านแล้วป้ายความผิดว่าบุกรุก สุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
- หลายคนจึงคาดกันว่า ช่างตัดผมเพิ่งรู้ว่า เกดเคยคบกับผู้ตาย แล้วตอนนี้เกดหนีไปที่ลาวพร้อมกับลูก จึงเกิดอาการแค้นและตามหาตัวจนเจอ ทั้งที่เกดหนีไป และมีแฟนใหม่แล้ว ผู้ตายไม่เกี่ยว
- อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คดีนี้โป๊ะมากคือ ผู้ตายถือมีดด้วยมือขวาตอนเสียชีวิต อ้างว่าพยายามทำร้ายร่างกายช่างตัดผม แต่ความจริงผู้ตายถนัดซ้าย
- รอยแผลที่ช่างตัดผมถูกแทง มีความเบาและสมมาตรเกินไป คล้ายไม่เกิดการทะเลาะวิวาท รวมถึงวิธีการกำมีดของศพผู้ตาย กำหลวมเกินไป และคมมีดใกล้กับฝ่ามือมากเกินไป
- ในรายการมีการเปิดคลิปของพยาน ได้ยินเสียงตี๋ร้องขอความช่วยเหลือ เสียงคนถูกทุบทำร้าย จึงคิดว่า ไม่น่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปจี้ปล้นได้ นี่เป็นอีกหนึ่งในหลักฐานสำคัญ
เกด ให้สัมภาษณ์
- เกด ยืนยันโดนขืนใจตั้งแต่อายุ 15 แต่ท้องตอนอายุ 19 โดยไม่ได้บอกภรรยาคนอื่นของช่างตัดผม (แต่คาดว่าเจ้าตัวน่าจะสงสัย)
- เกด โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนซี่โครงหัก จนต้องหนีออกมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม กลับมาอยู่ที่ลาว
