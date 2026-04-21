สรุปดราม่า เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ปมเทน้ำแข็งคืนในร้านสุกี้ - แจงเรื่องวัณโรค

สรุปดราม่า เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ปมตักน้ำแข็ง-เทคืน ในร้านสุกี้ ทำคนผวากลัวโรคติดต่อ ยันเป็นแก้วใหม่ อธิบายเรื่องวัณโรคที่เป็น - ร้านแก้ปัญหา ยันฆ่าเชื้อแล้ว
ภาพจาก TikTok
เป็นดราม่าสะเทือนโซเชียล หลังปรากฏคลิป เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เดินไปตักน้ำแข็งบริเวณตู้กดของร้านสุกี้แห่งหนึ่ง ก่อนจะเทน้ำแข็งจากแก้วพลาสติกที่มีคนสงสัยว่าน่าจะผ่านการใช้ไปแล้ว คืนลงไปในถังรวม ทำให้หลายคนเกิดความตื่นตระหนก และกังวลเรื่องสุขอนามัย
โดยมีชาวเน็ตชี้ว่า เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ มีอาการป่วยรุนแรง และเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าเป็นวัณโรคปอด โรคตับ ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคซิฟิลิส พฤติกรรมเทน้ำแข็งจากแก้วคืนกลับลงถังรวมเช่นนั้น จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ภาพจาก TikTok
ร้านยันฆ่าเชื้อแล้ว ขอลูกค้ามั่นใจ
ต่อมา ทางเพจ Lucky Suki ออกประกาศแจ้งเรื่องมาตรการความสะอาดจากทางร้าน โดยยืนยันว่านับตั้งแต่ที่ลูกค้าดังกล่าวเข้าใช้บริการจนทำให้ลูกค้าเกิดข้อกังวลเรื่องสุขอนามัยของถังน้ำแข็ง และอุปกรณ์ภายในร้าน ทางร้าน Lucky Suki สาขาทวีกิจ จ.บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และมิได้ละเลยต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ แม้ปกติทางร้านจะมีมาตรการทำความสะอาดร้านเป็นประจำทุกวันและทุกรอบเวลาอยู่แล้ว แต่จากเหตุการณ์นี้ ทางร้านจะยกระดับความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจและมั่นใจในสุขอนามัยทุกครั้งที่มาใช้บริการเช่นเดิม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lucky Suki
เพชร ขอโทษร้าน ย้ำแก้วที่เทน้ำแข็ง คือแก้วใหม่
ทั้งนี้ หลังเจอดราม่า เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการไลฟ์ว่า หากเป็นแก้วที่เธอกินแล้วจริง ๆ ก็ขอโทษ ยืนยันว่าน้ำแข็งมันก็แค่ล้นแก้วเธอเลยเทออก และจำได้ว่ามีการเปลี่ยนแก้วใหม่แล้ว เพราะตอนแรกจะกดน้ำอัญชัญไปแต่กินไม่ได้ ก็เลยเดินมาเอาน้ำเก็กฮวย ซึ่งน้ำอัญชัญก็ยังเต็มแก้วเดิมอยู่ จำได้เท่านี้ อีกทั้งทางร้านก็ชี้แจงแล้วว่ามีการทำความสะอาดไปแล้ว ต่อให้เป็นแก้วที่กินแล้ว เธอก็ขอโทษถ้าพลาดไป
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ยังชี้ว่าคลิปที่เห็นกันก็ไม่ใช่คลิปเต็ม คลิปแบบเต็ม ๆ ต้องรอจากทางร้าน ซึ่งหากตนทำพฤติกรรมแบบนั้นไปจริง ๆ ก็จะขอโทษทางร้านจากหัวใจ
ตัดพ้อ ถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ดราม่า แจงเรื่องโรคที่เป็น
นอกจากนี้ เธอยังตัดพ้ออีกว่า ที่มันเป็นดราม่าเพราะเป็น เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ หรือเปล่า หากเป็นคนอื่นก็คงไม่มีดราม่า พวกที่เป็นวัณโรคเหมือนเธอ กินยาและรักษาตัวเหมือนเธอ ออกจากบ้านได้ตามปกติ ก็คงไม่เป็นอะไร แต่เพราะเป็นเธอถึงเป็นดราม่า
ภาพจาก TikTok
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ย้ำอีกว่า วัณโรคต่อมน้ำเหลือที่ตัวเองเป็นนั้น หมอยืนยันกับเธอว่าไม่สามารถติดต่อผ่านการหายใจร่วมกันได้ แต่จะติดทางน้ำลายและใช้ช้อนร่วมกันเท่านั้น เธอเข้าสู่กระบวนการรักษาและกินยามาแล้วถึง 74 วัน ซึ่งเลยระยะแพร่เชื้อไปแล้ว
ทั้งนี้ ยังวอนให้สังคมหยุดซ้ำเติม เพราะปัจจุบันก็มีความเครียดมากแล้ว ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม และกำลังพยายามดูแลรักษาตัวเองเต็มที่