ทรัมป์ เปิดวงจรปิด - ภาพมือปืน รับตัวเองคือเป้าหมาย เผยมีตำรวจถูกยิง 1 นาย

          ทรัมป์ เปิดคลิปวงจรปิด นาทีเกิดเหตุมือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว เผยภาพคนร้ายถูกจับ รับตัวเองคือเป้าหมาย ชมชุดอารักขา

โดนัลด์ ทรัมป์

          จากเหตุระทึกคนร้ายบุกงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว และมีการยิงปืน จนชุดอารักขาต้องรีบนำตัว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี พร้อมด้วยภริยา กับรองประธานาธิบดี ออกจากพื้นที่ทันที ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก DANNY KEMP / AFP


          ล่าสุด (26 เมษายน 2569) โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นภาพช่วงแรกที่เกิดเหตุ ซึ่งคนร้ายวิ่งฝ่ากลุ่มเจ้าหน้าที่อารักขาเข้ามาในพื้นที่จัดงาน และมีการยิงปืน รวมถึงโพสต์ภาพของคนร้ายขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้แล้ว 

          จากรายงานของเดอะการ์เดี้ยน ทรัมป์เผยระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือเพียงคนเดียว โดยที่ตนน่าจะเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุครั้งนี้ ขณะเดียวกันมีตำรวจถูกยิง 1 นาย โดยถูกยิงจากระยะใกล้ด้วยปืนที่มีกำลังแรง แต่ทางตำรวจปลอดภัยเนื่องจากสวมเสื้อกันกระสุน

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

          อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยืนยันว่าสถานที่จัดงานนั้นมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาก และคนร้ายก็ถูกจับได้ก่อนที่จะมาถึงห้องที่ใช้จัดงาน พร้อมชื่นชมชุดอารักขาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าเหตุลอบสังหารครั้งก่อน 

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

          โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และทาง FBI จะสอบปากคำคนที่อยู่ในห้องที่จัดงานต่อไป และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเรื่องนี้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian


