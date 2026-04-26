ทรัมป์ เปิดวงจรปิด - ภาพมือปืน รับตัวเองคือเป้าหมาย เผยมีตำรวจถูกยิง 1 นาย

ทรัมป์ เปิดคลิปวงจรปิด นาทีเกิดเหตุมือปืนบุกงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว เผยภาพคนร้ายถูกจับ รับตัวเองคือเป้าหมาย ชมชุดอารักขา
จากเหตุระทึกคนร้ายบุกงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว และมีการยิงปืน จนชุดอารักขาต้องรีบนำตัว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี พร้อมด้วยภริยา กับรองประธานาธิบดี ออกจากพื้นที่ทันที ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น
ล่าสุด (26 เมษายน 2569) โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นภาพช่วงแรกที่เกิดเหตุ ซึ่งคนร้ายวิ่งฝ่ากลุ่มเจ้าหน้าที่อารักขาเข้ามาในพื้นที่จัดงาน และมีการยิงปืน รวมถึงโพสต์ภาพของคนร้ายขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้แล้ว
จากรายงานของเดอะการ์เดี้ยน ทรัมป์เผยระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือเพียงคนเดียว โดยที่ตนน่าจะเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุครั้งนี้ ขณะเดียวกันมีตำรวจถูกยิง 1 นาย โดยถูกยิงจากระยะใกล้ด้วยปืนที่มีกำลังแรง แต่ทางตำรวจปลอดภัยเนื่องจากสวมเสื้อกันกระสุน
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยืนยันว่าสถานที่จัดงานนั้นมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาก และคนร้ายก็ถูกจับได้ก่อนที่จะมาถึงห้องที่ใช้จัดงาน พร้อมชื่นชมชุดอารักขาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าเหตุลอบสังหารครั้งก่อน
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และทาง FBI จะสอบปากคำคนที่อยู่ในห้องที่จัดงานต่อไป และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเรื่องนี้
