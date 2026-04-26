เจาะข้อมูล คนพยายามลอบสังหาร ทรัมป์ ที่แท้เป็นครู ดีกรีวิศวกรเครื่องกล

รู้จัก โคล โทมัส อัลเลน ผู้ก่อเหตุพยายามลอบสังหาร โดนัลด์ ทรัมป์ ในงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว พบเป็นครู นักพัฒนาเกม วิศวกรเครื่องกล
ความคืบหน้ากรณีมือปืนบุกงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ในช่วงกลางดึกวันที่ 25 เมษายน 2569 ซึ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมายืนยันว่าตัวเองคือเป้าหมายของเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมเปิดภาพมือปืนที่ถูกชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเข้าถึงห้องซึ่งใช้จัดงาน คาดก่อเหตุลำพัง
ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump
ล่าสุด (26 เมษายน 2569) สำนักข่าวรอยเตอร์ส เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวแล้ว คือ โคล โทมัส อัลเลน (Cole Tomas Allen) ชายวัย 31 ปี ผู้อาศัยอยู่ในเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันทำงานเป็นครู และยังเป็นนักพัฒนาเกม
หัวหน้าตำรวจเขตโคลัมเบีย ระบุว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเป็นแขกของโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าว แต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจ
ภาพจาก LinkedIn Cole Allen
โคล โทมัส อัลเลน เป็นใคร ?
- ข้อมูลบน LinkedIn ของ โคล โทมัส อัลเลน ระบุว่าเขาเป็นวิศวกรเครื่องกล และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเกม และเป็นครู
- พัฒนาเกมอินดี้ "Bohrdom"
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียในปี 2017 และปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่โดมิงเกซฮิลส์ ในปี 2025
- โคล โทมัส อัลเลน ทำงานพาร์ทไทม์เป็นครู อยู่ที่สถาบันติวสอบ C2 Education มานานหลายปี และยังถูกให้เป็นครูดีเด่นประจำเดือน ในเดือนธันวาคม 2024 จากทางสถาบันด้วย
- ก่อนหน้าที่จะเป็นครู เคยทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลให้กับบริษัท IJK Controls มานาน 1 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยสอนในมหาวิทยาลัย
- หน่วยอารักขา ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธและถูกควบคุมตัวหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่ในโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน บริเวณด้านนอกห้องบอลลูมที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ ภริยา ตลอดจนรองประธานาธิบดี และรัฐมนตรีหลายคน ไปร่วมงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters