เจาะข้อมูล คนพยายามลอบสังหาร ทรัมป์ ที่แท้เป็นครู ดีกรีวิศวกรเครื่องกล

          รู้จัก โคล โทมัส อัลเลน ผู้ก่อเหตุพยายามลอบสังหาร โดนัลด์ ทรัมป์ ในงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว พบเป็นครู นักพัฒนาเกม วิศวกรเครื่องกล

          ความคืบหน้ากรณีมือปืนบุกงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ในช่วงกลางดึกวันที่ 25 เมษายน 2569 ซึ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมายืนยันว่าตัวเองคือเป้าหมายของเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมเปิดภาพมือปืนที่ถูกชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเข้าถึงห้องซึ่งใช้จัดงาน คาดก่อเหตุลำพัง

ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump


          ล่าสุด (26 เมษายน 2569) สำนักข่าวรอยเตอร์ส เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวแล้ว คือ โคล โทมัส อัลเลน (Cole Tomas Allen) ชายวัย 31 ปี ผู้อาศัยอยู่ในเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันทำงานเป็นครู และยังเป็นนักพัฒนาเกม

ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

          หัวหน้าตำรวจเขตโคลัมเบีย ระบุว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเป็นแขกของโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าว แต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจ 

ภาพจาก LinkedIn Cole Allen

โคล โทมัส อัลเลน เป็นใคร ? 


          - ข้อมูลบน LinkedIn ของ โคล โทมัส อัลเลน ระบุว่าเขาเป็นวิศวกรเครื่องกล และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเกม และเป็นครู 

          - พัฒนาเกมอินดี้ "Bohrdom"

          - ได้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียในปี 2017 และปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่โดมิงเกซฮิลส์ ในปี 2025 

          - โคล โทมัส อัลเลน ทำงานพาร์ทไทม์เป็นครู อยู่ที่สถาบันติวสอบ C2 Education มานานหลายปี และยังถูกให้เป็นครูดีเด่นประจำเดือน ในเดือนธันวาคม 2024 จากทางสถาบันด้วย

          - ก่อนหน้าที่จะเป็นครู เคยทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลให้กับบริษัท IJK Controls มานาน 1 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยสอนในมหาวิทยาลัย

ภาพจาก Truth Social @realDonaldTrump

          - หน่วยอารักขา ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธและถูกควบคุมตัวหลังยิงใส่เจ้าหน้าที่ในโรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน บริเวณด้านนอกห้องบอลลูมที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ ภริยา ตลอดจนรองประธานาธิบดี และรัฐมนตรีหลายคน ไปร่วมงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters


