วงในเผยโค้ดลับบนเครื่องบิน เรียกนางเงือกไม่ได้ชม ไม่ได้แปลว่าสวย แต่น่าอายกว่าที่คิด

HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

          วงในเผยโค้ดลับบนเครื่องบิน ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เรียกนางเงือกไม่ใช่คำชม ไม่ได้แปลว่าสวย แต่น่าอายกว่าที่คิด พร้อมคำที่ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ  

          ในอุตสาหกรรมการบริการที่หลากหลาย มักมี "โค้ดลับ" สำหรับพนักงานที่ใช้เรียกสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลูกค้าบางประเภทโดยเฉพาะ เช่นบนเรือสำราญ เมื่อไม่นานมานี้ มีอดีตลูกเรือได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คำและวลีสแลงมากมายบนเรือ ไม่เพียงแค่ใช้สื่อสารกันเอง แต่ยังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย 


          ล่าสุด (26 เมษายน 2569) เว็บไซต์ CTWANT เผยรายงานจากสื่อท่องเที่ยว Travel + Leisure โดย โคลิน โจนส์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของสายการบินส่วนตัว Amalfi Jets เปิดเผยว่า นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีโค้ดลับเรียก "ชื่อเล่นที่ไม่เป็นทางการ" สำหรับผู้โดยสารบางประเภท เช่น "นางเงือก" ซึ่งไม่ใช่คำชม และไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวกับความงามใด ๆ อย่างสิ้นเชิง แต่เป็นคำที่ใช้เรียกผู้โดยสารที่จองที่นั่งมากเกินไป หรือนั่งกางขามากเกินไป 

          โดยรายงานของ Forbes อธิบายว่า "Mermaid" (นางเงือก) เป็นคำเรียกขานเชิงประชดประชันที่ใช้เฉพาะกับผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่มีที่นั่งเหลือเฟือ แต่จงใจกางแขนขา หรือสัมภาระไปบนที่นั่งหลาย ๆ ที่เพื่อกั๊กที่ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใกล้หรือนั่งลง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า หากผู้โดยสารได้ยินคำนี้โดยบังเอิญ แม้ว่าจะไม่ได้บ่งชี้ถึงอันตรายในทันที แต่พวกเขาก็ควรตรวจสอบตัวเองว่าได้รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่ 

          นอกจากคำเรียกเฉพาะสำหรับผู้โดยสารแล้ว เหล่าลูกเรือยังมีโค้ดลับเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความตื่นตระหนกบนเครื่องบิน เจสัน มาร์ติเนลลี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Cirrus Aviation Services อธิบายว่า โค้ดลับเหล่านี้ช่วยให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาบรรยากาศในห้องโดยสารให้ดำเนินไปด้วยความสงบ  

          สายการบินบางแห่งใช้ "Angel" หรือ "Code 300" เพื่อระบุว่า มีผู้โดยสารเป็นลมหมดสติ ไม่ตอบสนอง หรือมีอาการไม่สบายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังใช้คำว่า "Code Yellow" หรือ "Pan-Pan" เพื่อเตือนถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บนเครื่องบิน

          สำหรับการใช้โค้ดลับ หรือ ภาษาพิเศษสื่อสารบนเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงการใช้ศัพท์เฉพาะในการสื่อสารทางวิทยุแบบมืออาชีพ เช่น "Delta Alpha November" มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ไปจนถึงเพื่อจัดการเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ความสำคัญระดับฉุกเฉิน ไปจนถึงเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในห้องโดยสารจนกลายเป็นวัฒนธรรมของพนักงานวงในสายการบิน

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT


วงในเผยโค้ดลับบนเครื่องบิน เรียกนางเงือกไม่ได้ชม ไม่ได้แปลว่าสวย แต่น่าอายกว่าที่คิด โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2569 เวลา 11:17:43 2,710 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย