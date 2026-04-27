วงในเผยโค้ดลับบนเครื่องบิน เรียกนางเงือกไม่ได้ชม ไม่ได้แปลว่าสวย แต่น่าอายกว่าที่คิด

วงในเผยโค้ดลับบนเครื่องบิน ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เรียกนางเงือกไม่ใช่คำชม ไม่ได้แปลว่าสวย แต่น่าอายกว่าที่คิด
ในอุตสาหกรรมการบริการที่หลากหลาย มักมี "โค้ดลับ" สำหรับพนักงานที่ใช้เรียกสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลูกค้าบางประเภทโดยเฉพาะ เช่นบนเรือสำราญ เมื่อไม่นานมานี้ มีอดีตลูกเรือได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คำและวลีสแลงมากมายบนเรือ ไม่เพียงแค่ใช้สื่อสารกันเอง แต่ยังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย
ล่าสุด (26 เมษายน 2569) เว็บไซต์ CTWANT เผยรายงานจากสื่อท่องเที่ยว Travel + Leisure โดย โคลิน โจนส์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของสายการบินส่วนตัว Amalfi Jets เปิดเผยว่า นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีโค้ดลับเรียก "ชื่อเล่นที่ไม่เป็นทางการ" สำหรับผู้โดยสารบางประเภท เช่น "นางเงือก" ซึ่งไม่ใช่คำชม และไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวกับความงามใด ๆ อย่างสิ้นเชิง แต่เป็นคำที่ใช้เรียกผู้โดยสารที่จองที่นั่งมากเกินไป หรือนั่งกางขามากเกินไป
โดยรายงานของ Forbes อธิบายว่า "Mermaid" (นางเงือก) เป็นคำเรียกขานเชิงประชดประชันที่ใช้เฉพาะกับผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่มีที่นั่งเหลือเฟือ แต่จงใจกางแขนขา หรือสัมภาระไปบนที่นั่งหลาย ๆ ที่เพื่อกั๊กที่ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใกล้หรือนั่งลง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า หากผู้โดยสารได้ยินคำนี้โดยบังเอิญ แม้ว่าจะไม่ได้บ่งชี้ถึงอันตรายในทันที แต่พวกเขาก็ควรตรวจสอบตัวเองว่าได้รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่
นอกจากคำเรียกเฉพาะสำหรับผู้โดยสารแล้ว เหล่าลูกเรือยังมีโค้ดลับเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความตื่นตระหนกบนเครื่องบิน เจสัน มาร์ติเนลลี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Cirrus Aviation Services อธิบายว่า โค้ดลับเหล่านี้ช่วยให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาบรรยากาศในห้องโดยสารให้ดำเนินไปด้วยความสงบ
สายการบินบางแห่งใช้ "Angel" หรือ "Code 300" เพื่อระบุว่า มีผู้โดยสารเป็นลมหมดสติ ไม่ตอบสนอง หรือมีอาการไม่สบายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังใช้คำว่า "Code Yellow" หรือ "Pan-Pan" เพื่อเตือนถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บนเครื่องบิน
สำหรับการใช้โค้ดลับ หรือ ภาษาพิเศษสื่อสารบนเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงการใช้ศัพท์เฉพาะในการสื่อสารทางวิทยุแบบมืออาชีพ เช่น "Delta Alpha November" มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ไปจนถึงเพื่อจัดการเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ความสำคัญระดับฉุกเฉิน ไปจนถึงเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในห้องโดยสารจนกลายเป็นวัฒนธรรมของพนักงานวงในสายการบิน
