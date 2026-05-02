เจ้าของฮักนา คาเฟ่ เผยสาเหตุที่ต้องปิดกิจการ ลงทุน 10 ล้าน แม้มีกำไรก็ยังต้องไป

เจ้าของฮักนา คาเฟ่ เผยสาเหตุที่ต้องปิดกิจการ 5 พฤษภาคม นี้ หลังลงทุนไปร่วม 10 ล้าน แม้มีกำไร แต่ยังต้องไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮักนา Cafe Kanchanaburi
จากกรณีที่ฮักนา คาเฟ่ จ.กาญจนบุรี ประกาศปิดการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งที่เป็นสถานที่ที่มีคนติดตามเพจสูงถึง 28,000 คน
ภาพจาก เมล เอวหวาน
ล่าสุด วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เมล เอวหวาน เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องปิดกิจการถาวรว่า ตอนที่ลงทุนนั้น ซื้อที่ดินไปราวหลักแสนบาท และใช้งบในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 10 ล้านบาท ดังนั้น การที่ต้องมาปิดกิจการ ก็เป็นสิ่งที่น่าใจหายเหมือนกัน
เราจำเป็นที่จะต้องปิด เพราะว่า รายได้น้อยลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม หลังจากนี้ที่ตรงนั้นจะเป็นอะไรต่อก็ค่อยว่ากันอีกที ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เคยอุดหนุนร้านของเรานะ
ภาพจาก เมล เอวหวาน
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ ทำดี 10 ครั้ง ทำพลาดครั้งเดียว ก็พัง แล้วลูกค้าก็มีหลายแบบ บางคนก็เอาแต่ใจนิดหน่อย ไม่พอใจก็เอาไปโพสต์จนบานปลายก็มี ไม่ได้ให้อภัยกัน
อีกหนึ่งสาเหตุ คือ ตนไม่มีเวลากลับมาบริหารแล้ว แม้ว่ากำไรพอมีก็ตาม จนต้องจำใจปิด ถ้าหากใครอยากเป็นเจ้าของคาเฟ่ ติดต่อมาได้เลย