น้ำมันพืช เป็นไขแบบนี้ กินได้ไหม อ.เจษฎา ตอบแล้ว แม้ไม่ใสเหมือนขวดอื่น ๆ ก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้อันตราย
ภาพจาก ผู้บริโภค
ภาพจาก ผู้บริโภค
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งถ่ายภาพขวดน้ำมันพืชที่ตั้งขายในชั้นวางของห้างสรรพสินค้า ข้างในมีไข น้ำมันไม่ใสเหมือนที่เป็นมา แบบนี้ใช้ได้ไหม
เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้แจงเรื่องนี้ว่า มีแฟนเพจส่งรูปนี้มาถาม ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมาจากเพจผู้บริโภค (แต่โพสต์นั้นลบไปแล้ว) พร้อมคำถามว่า
"สวัสดีครับอาจารย์ มีคนแชร์รูปน้ำม้นพืชลักษณะนี้ คืออะไรครับ" !?
ถ้าเข้าใจไม่ผิด มันก็แค่รูป "น้ำมันปาล์ม ที่จับตัวเป็นไข ขึ้นมาในขวด" แค่นั้นแหละครับ ไม่ได้อันตรายอะไร สามารถบริโภคได้ตามปรกติ
การจับตัวเกิดเป็น "ไข" สีขาว ๆ ของน้ำมันปาล์มนั้น เป็นไปตามธรรมชาติของน้ำมันปาล์มเอง เมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ ๆ (อย่างเช่น ในห้องเย็น ในซูเปอร์มาร์เกตติดแอร์) โดยที่น้ำมันไม่ได้เสีย หรือเสื่อมคุณภาพอะไร
และก็ไม่ใช่ก้อน "คอเลสเตอรอล" อย่างที่บางคนเข้าใจผิดกันด้วย (น้ำมันพืชแทบจะนับได้ว่า ไม่มีคอเลสเตอรอลเลย หรือมีน้อยมาก ๆ ๆ ๆ) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การที่น้ำมันพืช (รวมถึงน้ำมันจากไขมันสัตว์) เกิดไขขึ้นนั้น สามารถเกิดได้กับน้ำมันทุกชนิด ขึ้นอยู่กับปริมาณของ "กรดไขมันอิ่มตัว" ในน้ำมันชนิดนั้น ๆ อย่างเช่น น้ำมันปาล์ม หรือ น้ำมันมะพร้าว ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่สูง เมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำก็จะจับตัวเป็นไขได้ง่าย (ในขณะที่ น้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่น้อยกว่า ก็จะเกิดไขได้ยากกว่า)
ถ้าเจอน้ำมันปาล์มที่มีไขเกิดขึ้น ก็แค่เอาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องตามปกติ หรือเอาไปประกอบอาการที่ให้ความร้อน มันก็จะเปลี่ยนสถานะกลับเป็นของเหลวเหมือนเดิมครับ .. เหมือนน้ำแข็ง ที่เกิดจากน้ำแช่เย็น ทิ้งไว้ก็ละลายกลับเป็นน้ำเหมือนเดิม
และก็ไม่ต้องกังวลว่า ถ้ากินเข้าไปแล้ว จะเกิดไขเป็นก้อนในร่างกายเรานะครับ (เคยเห็นคลิปหลอก ที่การเอาน้ำแข็งใส่น้ำมัน ให้เกิดไข แล้วหลอกว่ากินเข้าไปจะไปจับเป็นก้อนในเส้นเลือดเรา .. ซึ่งไม่จริง !) เพราะร่างกายของเรานั้นมีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส น้ำมันปาล์มจะไม่เป็นไขในร่างกายของเราเลย (อุณหภูมิที่น้ำมันปาล์มจะเริ่มเกิดไขได้นั้น ต้องต่ำกว่า 27 องศาเซลเซียส)