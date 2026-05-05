HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับผู้ช่วยหมอฟัน เบื้องหลังสุดดาร์ก แอดมินกลุ่มขายคลิปลับ เห็นอายุเหยื่อไม่อยากเชื่อ

          เบื้องหน้าผู้ช่วยหมอฟัน เบื้องหลังสุดดาร์ก ตำรวจจับมือถ่ายคลิปลับเด็กสาวลงกลุ่มลับ อายุต่ำสุด 13 ปี แถมไม่ใส่ถุงยาง ใครเห็นอาชีพก็ไม่อยากเชื่อ

ขายคลิปลับ

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก DOPA Channel รายงานว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เข้าจับกุมผู้ช่วยทันตแพทย์หนุ่มวัย 24 ปี ถ่ายคลิปลับเด็กสาว ขายกลุ่มลับแอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.สุรินทร์

          สำหรับสาเหตุการจับกุม เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Telegram รายหนึ่ง มีพฤติการณ์เป็นแอดมินกลุ่มลับ เสนอขายสื่อลามกอนาจารเด็กในลักษณะการเก็บค่าสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและตลอดชีพ

ขายคลิปลับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel

          กรมการปกครอง จึงสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า แอดมินกลุ่มลับดังกล่าว เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์หนุ่ม วัย 24 ปี อาศัยอยู่ใน จ.สุรินทร์ โดยจะใช้วิธีการทำความรู้จักผู้เสียหายผ่านโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่ ทำทีตีสนิทเพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนจะพาไปมีเพศสัมพันธ์และแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ โดยมีการจัดฉากสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขาย เช่น อ้างว่าเป็นคลิปการมีเพศสัมพันธ์กับลูกหนี้เพื่อขัดดอก การลักหลับขณะเมา การร่วมเพศกับเด็ก ม.3 ที่เป็นน้องของเพื่อน เพื่อดึงดูดสมาชิกให้เข้ามาซื้อบริการ โดยมีการเก็บค่าสมาชิกแบบรายเดือนในราคา 299 บาท และแบบตลอดชีพ ราคา 599 บาท

ขายคลิปลับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel

          ผลจากการปฏิบัติการพบของกลางหลายรายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมถึงหลักฐานทางดิจิทัลจำนวนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และยังพบคลิปวิดีโอการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายอีกหลายสิบราย รวมกว่า 300 คลิป และบางรายไม่มีการสวมถุงยางอนามัย ตรวจสอบเพิ่มเติมพบผู้เสียหายที่เป็นเด็ก เพิ่มอีก 3 คน คาดว่ามีอายุต่ำสุดเพียง 13 ปีเท่านั้น 

ขายคลิปลับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับแอดมินกลุ่มลับ คือ 

          1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

          2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

          3) ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กด้วยวิธีใด ๆ การค้า การแจกจ่าย การแสดง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าสื่อลามกเด็ก การโฆษณาว่าสื่อลามกอนาจารเด็กจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ตามประมวลกฎหมายอาญา จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราสาท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับผู้ช่วยหมอฟัน เบื้องหลังสุดดาร์ก แอดมินกลุ่มขายคลิปลับ เห็นอายุเหยื่อไม่อยากเชื่อ โพสต์เมื่อ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:42:24 1,566 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย