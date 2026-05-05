จับผู้ช่วยหมอฟัน เบื้องหลังสุดดาร์ก แอดมินกลุ่มขายคลิปลับ เห็นอายุเหยื่อไม่อยากเชื่อ

เบื้องหน้าผู้ช่วยหมอฟัน เบื้องหลังสุดดาร์ก ตำรวจจับมือถ่ายคลิปลับเด็กสาวลงกลุ่มลับ อายุต่ำสุด 13 ปี แถมไม่ใส่ถุงยาง ใครเห็นอาชีพก็ไม่อยากเชื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก DOPA Channel รายงานว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เข้าจับกุมผู้ช่วยทันตแพทย์หนุ่มวัย 24 ปี ถ่ายคลิปลับเด็กสาว ขายกลุ่มลับแอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.สุรินทร์
สำหรับสาเหตุการจับกุม เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Telegram รายหนึ่ง มีพฤติการณ์เป็นแอดมินกลุ่มลับ เสนอขายสื่อลามกอนาจารเด็กในลักษณะการเก็บค่าสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและตลอดชีพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel
กรมการปกครอง จึงสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า แอดมินกลุ่มลับดังกล่าว เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์หนุ่ม วัย 24 ปี อาศัยอยู่ใน จ.สุรินทร์ โดยจะใช้วิธีการทำความรู้จักผู้เสียหายผ่านโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่ ทำทีตีสนิทเพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนจะพาไปมีเพศสัมพันธ์และแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ โดยมีการจัดฉากสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขาย เช่น อ้างว่าเป็นคลิปการมีเพศสัมพันธ์กับลูกหนี้เพื่อขัดดอก การลักหลับขณะเมา การร่วมเพศกับเด็ก ม.3 ที่เป็นน้องของเพื่อน เพื่อดึงดูดสมาชิกให้เข้ามาซื้อบริการ โดยมีการเก็บค่าสมาชิกแบบรายเดือนในราคา 299 บาท และแบบตลอดชีพ ราคา 599 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel
ผลจากการปฏิบัติการพบของกลางหลายรายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมถึงหลักฐานทางดิจิทัลจำนวนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และยังพบคลิปวิดีโอการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายอีกหลายสิบราย รวมกว่า 300 คลิป และบางรายไม่มีการสวมถุงยางอนามัย ตรวจสอบเพิ่มเติมพบผู้เสียหายที่เป็นเด็ก เพิ่มอีก 3 คน คาดว่ามีอายุต่ำสุดเพียง 13 ปีเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DOPA Channel
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับแอดมินกลุ่มลับ คือ
1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3) ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กด้วยวิธีใด ๆ การค้า การแจกจ่าย การแสดง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าสื่อลามกเด็ก การโฆษณาว่าสื่อลามกอนาจารเด็กจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ตามประมวลกฎหมายอาญา จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราสาท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย