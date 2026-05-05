ร้านหม่าล่าเปิดเคล็ดลับเรียกลูกค้าเข้าร้านภายในไม่กี่นาที จนยอดวิวเกือบ 1 ล้านครั้ง

เคล็ดลับขายของ ทำให้ลูกค้าเข้าร้านภายในไม่กี่นาที จนคนดูเกือบ 1 ล้านครั้ง เพียงแค่มีหน้าม้ามาอยู่หน้าร้าน เดี๋ยวคนก็สนใจเอง จริงไหม ?
ภาพจาก TikTok @teeteemala
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 TikTok @teeteemala มีการเผยเคล็ดลับการขายของที่หลายคนยังไม่รู้ แต่ทำให้ลูกค้าเข้าในไม่กี่นาทีว่า ถ้ามีคนมายืนหน้าร้านเป็นหน้าม้า จะมีคนที่เดินผ่านสนใจและเข้ามาซื้อภายใน 3 นาที ทฤษฎีนี้ลองทำเองแล้ว ลูกค้ามาจริง
ไวรัลนี้มีคนดูเกือบ 1 ล้านครั้ง และทฤษฎีน่าสนใจสำหรับคนขายของ เนื่องจาก เวลาคนเห็นร้านมีคนมุงเยอะ ๆ สิ่งที่คิดในหัวตามเซ้นส์คือ ร้านนี้น่าจะอร่อย บรรยากาศคึกครื้น
