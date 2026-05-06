ระทึก ! ไฟไหม้รถ ลุกลามหัวจ่ายน้ำมัน กลางปั๊มย่านพระราม 2 เร่งเช็กสาเหตุ

ระทึก ! ไฟไหม้รถยนต์ ลุกลามหัวจ่ายน้ำมัน กลางปั๊มย่านพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งฉีดโฟมดับไฟ เบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro ได้รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 199 เมื่อเวลา 07.14 น. เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ภายในปั๊มน้ำมัน ริมถนนพระราม 2 ขาเข้า กม.14 ในพื้นที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งดำเนินการ โดยพบว่าจุดเกิดเหตุเริ่มมีรถติดสะสม
ขอบคุณข้อมูลจาก FM91 Trafficpro