ยายได้ยินเสียงหมาเห่า ส่องหน้าบ้านไม่ทันเอะใจ ช็อกเจองูตัวเบ้อเริ่ม เกาะห่างหน้าแค่คืบ

 
           คุณยายเดินออกมาดูหน้าบ้านหลังได้ยินเสียงหมาเห่าไม่หยุด  ก่อนต้องช็อก เมื่อเงยหน้าเจองูตัวใหญ่เกาะอยู่เหนือประตูระยะประชิด รอดโดนฉกหวุดหวิด


งูเกาะประตู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sam Bai Tao Myp

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชวนหวาดเสียวจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน หลังคุณยายรายหนึ่งเดินมาเปิดประตู โดยไม่รู้ว่ามีงูตัวใหญ่เลื้อยมาเกาะอยู่บริเวณบานประตูเหนือศีรษะในระยะใกล้มาก

           จากในคลิป จะเห็นว่าคุณยายเดินมาจากมุมขวาของกล้อง ก่อนมุ่งหน้าไปยังประตูที่อยู่บริเวณมุมซ้าย เมื่อเดินมาถึง คุณยายได้เปิดประตูแง้มออกและพยายามแทรกตัวเข้าไป โดยไม่ได้ทันสังเกตว่างูขนาดใหญ่กำลังเกาะนิ่งอยู่เหนือบานประตู

           หลังจากนั้นไม่นาน งูเริ่มชูคอและหันมามองทางคุณยาย ขณะที่คุณยายก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ จึงเงยหน้าขึ้นไปดู ก่อนเจอกับงูตัวใหญ่อยู่ห่างจากใบหน้าเพียงไม่กี่คืบ จึงร้องตะโกนด้วยความตกใจ ก่อนรีบปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกห่างจากประตูทันที โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้

           ภายหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป หลายคนมองว่า จากคลิปน่าจะเป็นงูสิงหางลาย ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ ขณะที่ชาวเน็ตไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถามบ้านเลขที่เจ้าของเรื่องราว ก่อนจะมีการเฉลยว่า บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ 6


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ยายได้ยินเสียงหมาเห่า ส่องหน้าบ้านไม่ทันเอะใจ ช็อกเจองูตัวเบ้อเริ่ม เกาะห่างหน้าแค่คืบ อัปเดตล่าสุด 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:36:33
