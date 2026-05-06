ยายได้ยินเสียงหมาเห่า ส่องหน้าบ้านไม่ทันเอะใจ ช็อกเจองูตัวเบ้อเริ่ม เกาะห่างหน้าแค่คืบ

คุณยายเดินออกมาดูหน้าบ้านหลังได้ยินเสียงหมาเห่าไม่หยุด ก่อนต้องช็อก เมื่อเงยหน้าเจองูตัวใหญ่เกาะอยู่เหนือประตูระยะประชิด รอดโดนฉกหวุดหวิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sam Bai Tao Myp
วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชวนหวาดเสียวจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน หลังคุณยายรายหนึ่งเดินมาเปิดประตู โดยไม่รู้ว่ามีงูตัวใหญ่เลื้อยมาเกาะอยู่บริเวณบานประตูเหนือศีรษะในระยะใกล้มาก
จากในคลิป จะเห็นว่าคุณยายเดินมาจากมุมขวาของกล้อง ก่อนมุ่งหน้าไปยังประตูที่อยู่บริเวณมุมซ้าย เมื่อเดินมาถึง คุณยายได้เปิดประตูแง้มออกและพยายามแทรกตัวเข้าไป โดยไม่ได้ทันสังเกตว่างูขนาดใหญ่กำลังเกาะนิ่งอยู่เหนือบานประตู
ภายหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป หลายคนมองว่า จากคลิปน่าจะเป็นงูสิงหางลาย ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ ขณะที่ชาวเน็ตไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถามบ้านเลขที่เจ้าของเรื่องราว ก่อนจะมีการเฉลยว่า บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ 6
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้