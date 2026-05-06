สุกี้ร้านดัง สาขาโคราช ปิดตัว คนโอดเสียดายร้านโปรด ทางร้านเผยเหตุผลแล้ว

ร้านสุกี้จินดา สาขาโคราช ประกาศปิดตัว คนโอดเสียดาย ร้านโปรดหายไปอีกหนึ่ง ร้านเผยสาเหตุแล้วทำไมต้องปิดสาขา
ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งร้านสุกี้สายพานเจ้าดัง ร้านโปรดของนักชิมจำนวนมาก สำหรับร้านสุกี้จินดา ซึ่งก็มีการเปิดสาขาใน จ.นครราชสีมา ให้ชาวโคราชได้เข้ามาลิ้มลองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่าล่าสุด (6 พฤษภาคม 2569) ร้านสุกี้จินดา สาขาโคราช ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา金达火锅 BBQ สาขา โคราช
โดยทางเพจ สุกี้จินดา金达火锅 BBQ สาขา โคราช ได้ประกาศแจ้งลูกค้าไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ว่า ทางร้านจะเปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันสุดท้าย และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป
ซึ่งสาเหตุในการปิดร้านนั้น เนื่องจากครบสัญญา
ทั้งนี้ ทางร้านได้ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การอุดหนุนร้านด้วยดีเสมอมา
ขณะที่นักชิมหลายคนต่างเสียดายที่อีกหนึ่งร้านโปรดจะหายไป เพราะติดใจในรสชาติน้ำจิ้มและน้ำซุปของทางร้าน บ้างก็โอดว่าจะหาน้ำจิ้มอร่อยแบบนี้ได้จากที่ไหน และมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย
