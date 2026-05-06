ภาพไอดอลสาว กลายเป็นไวรัลร้อน คนดูกว่า 23 ล้าน ไม่ได้ตะลึงที่หน้าเปลี่ยนไปมาก

          ภาพไอดอลสาวญี่ปุ่น สมาชิกวง =LOVE กลายเป็นไวรัลร้อนบนโซเชียล คนดูกว่า 23 ล้านวิว โดนเปรียบเทียบหน้าเปลี่ยนไปมาก แต่ชาวเน็ตตะลึงไปอีกแบบ 

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้ขุดภาพถ่ายสมัยก่อนของ ไมกะ ซาซากิ (Maika Sasaki) สมาชิกจากวงไอดอลญี่ปุ่น =LOVE มาโพสต์แชร์ โดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จนกลายเป็นประเด็นร้อน มีผู้เข้าไปดูโพสต์มากกว่า 23.5 ล้านครั้ง และจุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอ 

ภาพจาก X @turner_cloverZ

          โดยผู้ใช้บัญชี X @turner_cloverZ ได้โพสต์ภาพของซาซากิ ขณะเข้าร่วมการคัดเลือกรอบสุดท้ายของรายการ =LOVE เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 ซึ่งในขณะนั้นเธออายุ 17 ปี กำลังถือไมค์อยู่บนเวที พร้อมกับรอยยิ้มสดใสตามวัย เมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ในปัจจุบันของเธอที่อายุ 26 ปี แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าและรูปร่าง โดยโพสต์ดังกล่าวตั้งคำถามว่า "นี่คือเปลี่ยนไปมากใช่ไหม ?" 

ภาพจาก X @turner_cloverZ

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น และพยายามหาคำตอบถึงจุดที่เปลี่ยนไป บางคนเชื่อว่า "การเปลี่ยนแปลงของซาซากิ เกิดจากการศัลยกรรม โดยเฉพาะจมูกที่เห็นได้ชัด และดวงตาของเธอก็ดูน่าสงสัย"

ภาพจาก X @turner_cloverZ

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจำนวนมากได้ออกมาปกป้องไอดอลสาว โดยโต้แย้งว่า ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปมากตามธรรมชาติ จากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ ซาซากิแค่ลดน้ำหนัก ประกอบกับการแต่งตัวและการแต่งหน้าที่ดีขึ้น นอกจากนี้บางคนยังแสดงความคิดเห็นว่า แม้ว่าภาพในอดีตของไอดอลสาวจะแตกต่างจากปัจจุบัน แต่ในขณะนั้นเธอก็โดดเด่นมาก ๆ อยู่แล้ว "ตะลึงมากกว่า ตรงที่เธอทั้งสวยน่ารักมาก ๆ ตั้งแต่ตอนนั้น" 

          ทั้งนี้ ในขณะที่ภาพเปรียบเทียบของซาซากิ กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างดุเดือด ชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้นำภาพอื่น ๆ ของเธอสมัยก่อนเดบิวต์มาโพสต์ยืนยันว่า "เธอสวยมาตั้งแต่เด็กและไม่จำเป็นต้องศัลยกรรม" 

ภาพจาก @sasaki_maika

ภาพจาก @sasaki_maika

ภาพจาก @sasaki_maika


ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple 




