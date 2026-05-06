ผู้รับเหมาแจงปมทิ้งงาน รับสร้างบ้านล่าช้า - หมุนเงินจริง ยังแถปมลูกค้าที่ตาย

ผู้รับเหมาแจงบ้าง แต่โดนซัดยับ อ้างลูกค้าที่จบชีวิต เครียดเรื่องพี่น้อง ทั้งที่จดหมายลาตายย้ำแค้น ถูกช่างหลอกจนหมดตัว หนุ่ม กรรชัย ยังลั่น ช่างยังไม่พูดเรื่องรับผิดชอบใด ๆ
จากเรื่องราวของผู้รับเหมาแสบ มีการลงโฆษณารับสร้างบ้านผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมแบบบ้านสวย ๆ ซึ่งมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจ้างงานมากมาย แต่สุดท้ายกลับหาข้ออ้างเบิกค่าใช้จ่าย ก่อนจะทิ้งงานไป ทิ้งไว้เพียงโครงบ้านให้ดูต่างหน้า ซึ่งเบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วกว่า 60 รายนั้น
ล่าสุด (6 พฤษภาคม 2569) ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 กลุ่มผู้เสียหายได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งผลจาการถูกผู้รับเหมารายนี้หลอก ทำให้หลายคนต้องแบกรับภาระหนี้สินที่กู้ยืมเงินมาสร้างบ้าน และบางคนเครียดจนจบชีวิต
โดย คุณแนน หนึ่งในผู้เสียหาย เล่าว่า พ่อของเธอติดตามเพจของผู้รับเหมารายนี้มาหลายปี เห็นว่ามีการลงผลงานบ้านสวย ๆ และมียอดวิวเยอะ จนเมื่อครอบครัวพร้อมจึงจ้างให้มาสร้างบ้าน 2 หลัง ราคากว่า 1,780,000 บาท ซึ่งผู้รับเหมาให้โอนเงินมัดจำทันที 580,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าจองคิวและทำสัญญา
ส่วนชื่อที่ใช้ในการตกลงคือ สำนักงานหวานเจี๊ยบ ซึ่งตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท และเมื่อจ่ายเงินงวดแรกไปได้เพียงวันเดียว ผู้รับเหมาก็เสนอให้เพิ่มแผ่นกันความร้อนและเพิ่มความสูงของบ้าน ให้โอนมาอีก 300,000 บาท โดยอ้างจะแถมแอร์ให้
วันต่อมายังขอให้โอนเพิ่มอีก 180,000 บาท เป็นค่ากระเบื้องและเสาเข็ม โดยอ้างว่าต้องรีบสั่งเพราะราคากำลังจะขึ้น รวมแล้วใน 1 สัปดาห์ โอนเงินไปล้านกว่าบาท แต่ช่างกลับลงเสาเอกล่าช้า และเข้าหน้างานเพียงครั้งเดียว ปัจจุบันจ่ายเงินไปกว่า 1,637,000 บาท ได้แค่โครงเหล็กกับปูนเปลือย
ด้าน คุณแหวว ผู้รวบรวมข้อมูล เผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า 60 คน กระจายอยู่หลายจังหวัด มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 45 ล้านบาท
ฝั่ง คุณรำพัน ผู้เสียหายอีกราย เล่าว่า ติดต่อผู้รับเหมารายนี้ผ่านเฟซบุ๊ก มีการเรียกเงินงวดแรกจำนวน 1 ล้านบาท จากราคาบ้าน 1,340,000 บาท แต่ต่อมา อบต. สั่งระงับการก่อสร้างเพราะช่างไม่ได้ยื่นขออนุญาต กระทั่งตรวจสอบแบบบ้านที่ผู้รับเหมาอ้างว่าเขียนให้เป็นพิเศษ กลับพบว่านำแบบบ้านของคนอื่นมาแอบอ้าง
ยังมีกรณีของ คุณเทียน ผู้เสียหายที่จ้างสร้างห้องแถว 20 ห้อง จ่ายเงินไปแล้ว 3,500,000 บาท แต่กลับได้แค่เสา หลังคา และผนังบางส่วน ซึ่งไม่ตรงตามแบบ โดยช่างมักจะโทร. มาขอเงินเพิ่มช่วงเย็น อ้างว่าร้านวัสดุก่อสร้างกำลังจะปิดและมีโปรโมชัน ทำให้ตนเสียใจมาก เพราะเงินที่จ่ายไปคือเงินเก็บทั้งชีวิต จากที่หวังจะสร้างห้องแถวหารายได้เลี้ยงชีพช่วงบั้นปลาย
นอกจากนี้ คุณอุ๊ หลานสาวของคุณทำนอง ได้เล่าว่า คุณทำนองทำงานที่กรุงเทพฯ และเตรียมเกษียณ จึงอยากมีบ้านที่ จ.ขอนแก่น ลุงเห็นว่าเพจนี้สร้างบ้านสวยจึงตกลงว่าจ้าง ผู้รับเหมาโน้มน้าวให้เปลี่ยนจากบ้านชั้นเดียว เป็นบ้าน 2 ชั้น มีการโอนเงินกว่า 2.1 ล้านบ้าน แต่ระหว่างนั้นลุงก็เริ่มกังวลเพราะติดต่อผู้รับเหมาไม่ได้
ยังมีคนขับรถขุดมาทวงเงินกับลุง ทั้งที่จ่ายผู้รับเหมาไปหมดแล้ว ความเครียดเรื่องบ้านทำให้ลุงกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จนสุดท้ายก็ตันสินใจจบชีวิต และแม้ทางครอบครัวจะติดต่อผู้รับเหมา มีการรับปากว่าจะคืนเงินให้และนัดเจอกัน แต่กลับไม่มาตามนัด
ฝั่งผู้รับเหมาชี้แจง รับทำงานช้าจริง
ด้าน ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ ผู้รับเหมารายดังกล่าว โฟนอินชี้แจงในรายการ อ้างว่ายอดผู้เสียหายกับมูลค่าความเสียหายไม่ได้มากขนาดนั้น เพราะตนทำงานไปแล้วบางส่วน ก็ต้องหักส่วนนั้นไป และเรื่องการขออนุญาตสร้างบ้าน ตนแจ้งลูกค้าแล้วว่าทางลูกค้าต้องไปดำเนินการเอง และลูกค้าบางรายก็มีการขอแก้แบบด้วย
ในเรื่องลูกค้าที่จบชีวิต ช่างหนึ่ง อ้างว่าในมุมของตัวเอง ลุงเคยบ่นทำนองว่าเครียดเรื่องที่ดิน มีปัญหากับพี่น้องตัวเองเรื่องทางเข้า-ออก ยืนยันว่าติดต่อกันได้ตลอดเวลา
แต่ในมุมของคนตาย มีการทิ้งจดหมายลาตายไว้ ทำนองว่า โง่ให้เขาหลอกเอาเงินเกลี้ยงบัญชี โดยผู้รับเหมาหลอกให้โอนเงินไปกว่า 2.1 ล้านบาท นายเกรียงไกร ชื่อเฟซบุ๊กช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ เป็นคนหลอกโอนเงิน ข้อมูลการถูกโอนเงินจะอยู่ในแมสเซนเจอร์ทั้งหมด ให้ตำรวจตามจับให้หน่อย มันเป็นมิจฉาชีพมาหลอกโอนสั่งของ และขอยืม ลาก่อนทุกคน ชาติหน้ามีจริงเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นพี่น้อง โง่เอง... ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ย้ำชัดว่าจดหมายลาตายนี้ไม่ได้มีการพูดถึงพี่น้องเลย มีแต่ส่วนที่บอกว่าถูกผู้รับเหมาหลอก
เมื่อช่างหนึ่ง บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่อง ก็ถูก หนุ่ม กรรชัย จี้ถามว่ารู้เรื่องอะไรบ้าง รู้หรือไม่ว่าตอนนี้ตัวเองทำผิดอะไร ซึ่งทาง ช่างหนึ่ง ก็บอกว่า ตนเองผิดเรื่องสัญญาที่ทำงานบ้านให้ล่าช้า ซึ่งยอมรับว่าล่าช้าจริง ๆ เพราะรับงานข้ามปีไว้เยอะ และสภาวะเศรษฐกิจที่ตนไม่ไหวแล้ว
ส่วนกรณี คุณโก้ ที่ช่างหนึ่ง ไปยืมเงิน ช่างหนึ่ง บอกไปว่าอยากได้เงิน 200,000 ไปทำงาน แต่พอถึงเวลาตัวเองขาดสภาวะคล่อง ตนก็เลยผ่อนจ่ายไป จนมีคนมาจ้างตนทำห้องน้ำ แต่พอทำไปก็ไม่ทัน ตนทำช้า เขาเลยไปจ้างลูกน้องตนทำก่อน
แต่ในส่วนนี้ คุณโก้ ถึงกับบอกเลยว่า "แถ ห้องน้ำก็ทำไม่เสร็จ แล้วต้องจ้างช่างมาทำใหม่"
ส่วนที่บอกว่ามีการนำเงินผู้เสียหายไปหมุนทำอย่างอื่น ช่างหนึ่ง ยอมรับว่าทำจริง เอาเงินไปหมุนจริง
เมื่อถูกผู้เสียหายรายอื่นจี้เรื่องที่ทำบ้านล่าช้าจนเกินสัญญา ช่างหนึ่ง อ้างว่าจะส่งคนเข้าไป แต่ผู้เสียหายถามกลับว่า พูดมากี่รอบแล้ว บอกจะหาคนเข้าไปแต่สุดท้ายบอกไม่มีเงินเติมน้ำมัน โอนค่าน้ำมันให้แล้ว 5,000 ก็พบว่าบัญชีโดนอายัด จนต้องเอาชื่อบัญชีเมียมาให้ และยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก
หนุ่ม กรรชัย สรุปให้ รับงานล้นจนดินพอกหางหมู ซ้ำพูดผลักภาระลูกค้า
ทั้งนี้ ทางหนุ่ม กรรชัย สรุปว่า ช่างหนึ่งสร้างบ้านหลังแรก ๆ ไม่เสร็จ ก็ไม่ควรไปรับงานต่อ ต่อช่างหนึ่งก็ไปรับต่อเป็นสิบ ๆ หลัง จนสุดท้ายดินพอกหางหมู ช่างหนึ่งชักหน้าไม่ถึงหลัง แล้วก็ใช้วิธีไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ เอาเงินมาโปะ แล้วก็อ้างว่าตนทำไปแล้ว แต่ช่างหนึ่งอย่าลืมว่าในสัญญามีระบุไว้ ว่าค่าสร้างบ้านเท่าไหร่ รับเงินไปแล้วเท่าไหร่ มีหลักฐานในการโอน จะอ้างว่าตัวเองทำงานไปแล้วไง แต่ที่ทำไปนั้นไม่ตรงกับสัญญา
สัญญามีระบุไว้ว่า จ่ายงวดที่ 2 ต้องได้แบบไหน แต่ลูกค้าได้แค่ฐานราก บางคนช่างหนึ่งก็ไม่ได้ไปทำให้เขา ช่างหนึ่งจะตอบยังไง มันมีหลักฐาน มีพยาน มีสลิปการโอนเงิน ฉะนั้นที่ช่างหนึ่งอธิบายคนจึงยิ่งด่า บอกว่าแถ เพราะสิ่งเขาพูดกันนั้นพูดจากหลักฐานที่มีในมือ แม้แต่คนที่ตายไปก็ทิ้งหลักฐานเป็นจดหมายลาตายไว้ บอกเลยด้วยซ้ำว่าจะให้ตำรวจตามจับช่างหนึ่ง
ตนว่าถ้าคิดจะพูด ขอให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำ ไม่ใช่มาบอกว่าตนทำอะไรไปแล้ว ตนยังไม่เห็นเลยว่าช่างหนึ่งยอมรับอะไร จะแก้ปัญหายังไง มีแต่ผลักภาระให้ลูกค้า
ด้าน ช่างหนึ่ง บอกว่า ตนเองผิดที่ประมาท ตัวเองทำงานนี้มา 10 กว่าปี แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตนอาจจะประมาทเรื่องการรับงาน แต่ก็ยอมรับในสิ่งที่ผิด
