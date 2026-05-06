ฮือฮา หนุ่มต่างชาติแก้บนศาลท้าวมหาพรหม จัดนางรำสุดอลัง - เผยจ้างนางรำ คิดเท่าไหร่

ไวรัลฮือฮา หนุ่มต่างชาติแก้บนชุดใหญ่ ศาลท้าวมหาพรหม จัดนางรำถวายเป็นร้อย หลังบริษัทได้ยอดขายหลักร้อยล้าน - เปิดเรตแก้บนด้วยนางรำ ไม่แพงอย่างที่คิด
ภาพจาก Instagram willy__liu2
ศาลพระพรหมเอราวัณ หรือ ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ นับเป็นจุดที่มีผู้มาสักการะบูชากันมากมาย ไม่เพียงแค่ชาวไทย แม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ยังเดินทางมากราบไหว้ขอพร ขณะที่ไม่นานมานี้ ก็ได้ปรากฏคลิปไวรัลสุดฮือฮา ของชายต่างชาติรายหนึ่งซึ่งเดินทางมาถวายละครนางรำชุดใหญ่ เพื่อแก้บน หลังขอพรแล้วได้สมความประสงค์
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ผ่าน Instagram willy__liu2 ของนักธุรกิจต่างชาติ พร้อมข้อความบันทึกเรื่องราวการแก้บน ณ ศาลท้าวมหาพรหม โดยระบุว่า ปี 2565 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา ตอนที่เขาอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิต กลับต้องตกลงสู่จุดต่ำสุด นับจากนั้นมา เขาตระหนักว่าไม่สามารถพึ่งพาแค่ธุรกิจออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างความมั่นคงแก่ธุรกิจออฟไลน์ด้วยเช่นกัน
นับจากนั้นเขากับกลุ่มผู้บริหารก็เริ่มลงหลักปักฐานในประเทศไทย แม้ช่วงแรกจะลำบาก แต่ตอนนี้ช่างคุ้มค่า และประสบความสำเร็จ มียอดขายสูงถึง 9 หลัก ก่อนจะมาแก้บนตามที่เคยบนไว้
โดยในส่วนสำคัญของการแก้บนครั้งนี้ คือการถวายนางรำชุดใหญ่แบบอลังการ ซึ่งปรากฏข้อมูลว่าในช่วงเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้ถวายนางรำ จำนวน 180 นางรำ ซึ่งถือว่าเยอะที่สุดแล้ว ส่วนสาเหตุที่นางรำต้องยืน เนื่องจากฝนตกทำให้ไม่สามารถนั่งพับเพียบกับพื้นได้นั่นเอง
จากไวรัลดังกล่าวทำให้เกิดความฮือฮาอย่างมาก ขณะเดียวกันหลายคนยังสงสัย ว่าการจ้างนางรำมาแก้บนถวายนั้นจะมีค่าใช้จ่ายมากขนาดไหน และติดต่อได้ที่ใคร ในส่วนนี้พบว่าทางเพจ คณะละครจงกล โปร่งน้ำใจ - ศาลพระพรหมเอราวัณ มีการแจ้งอัตราค่าละคร (ชุดปกติ) ไว้ อัปเดตเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ดังนี้
- 2 นางรำ ราคา 300 บาท
- 4 นางรำ ราคา 400 บาท
- 6 นางรำ ราคา 650 บาท
- 8 นางรำ ราคา 750 บาท