เปิดอีกมุม เมียขับรถชนผัวดับ คนสนิทโต้ข่าวหญิงเปย์เป็นล้าน เศร้าลูกสาวต้องเสียพ่อ

คนสนิทโต้ปมเมียชนผัวดับ ยันผู้ตายไม่ได้ถูกเปย์นับล้านตามที่เป็นข่าว วอนสังคมหยุดด่าทอคนตาย เศร้าลูกสาวต้องกำพร้าพ่อเพียงเพราะความสะใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร
จากเหตุสะเทือนขวัญกลางถนนเมืองสระบุรี เมื่อหญิงวัย 42 ปี ขับรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสามีวัย 38 ปี จนเสียชีวิต ก่อนลงจากรถมาใช้เท้าเหยียบหน้าซ้ำต่อหน้าผู้คน โดยเจ้าตัวยอมรับสิ้นว่า จงใจลงมือเพราะความแค้นสะสม หลังทุ่มเงินให้ฝ่ายชายไปนับล้านบาทจนแทบหมดตัว แต่กลับถูกตีตัวออกห่าง ขณะที่ญาติผู้ตายเผย ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันหนักมานาน และฝ่ายหญิงเคยขู่เอาชีวิตมาก่อนแล้วนั้น
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร ซึ่งเป็นคนสนิทของหนุ่มผู้เสียชีวิต โพสต์ข้อความปกป้องผู้ตาย หลังมีกระแสกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความแค้น โดยมองว่าแม้คนสองคนจะมีปัญหากัน แต่ไม่ควรจบลงด้วยการพรากชีวิต เพราะสุดท้ายผู้ที่ต้องสูญเสียไม่ใช่แค่คนตาย แต่ยังรวมถึงลูกและครอบครัวที่ต้องเผชิญผลกระทบตลอดไป
แล้วผมขอถามหน่อยว่า ถ้าเป็นคุณ เป็นญาติพี่น้องคุณ จะรู้สึกเสียใจไหม บางคอมเมนต์สมน้ำหน้า ด่าทอ ทั้งที่ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวความเป็นมายังไง คุณพูดถึงคนตายแบบนี้ ทั้งที่เขาไม่สามารถลุกขึ้นมาโต้ตอบได้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคน
แต่ผมถามหน่อยว่า การกระทำที่เขาทำมันรุนแรงเกินไปไหม เขามีลูกที่จะต้องเลี้ยงดู มีแม่ที่จะต้องดูแล ถ้าในเมื่อคุณคิดว่าการที่เขาทำไม่ดีกับคุณ คุณไม่ใช้สติปัญญาในการคุย หรือหาทางออกที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่มาทำแบบนี้จนถึงขั้นสูญเสียชีวิต ตายจากกันไปเลย เพราะมันไม่สามารถกลับมาได้แล้ว
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตาดำ ๆ ที่มีพ่อคอยดูแล หลังจากนี้เขาก็ไม่มีพ่อมาคอยดูแลอีกแล้ว แค่ความโมโห ความสะใจของคุณ คุณต้องทำให้เด็กคนหนึ่งต้องมากำพร้าพ่อ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้