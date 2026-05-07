เปิดอีกมุม เมียขับรถชนผัวดับ คนสนิทโต้ข่าวหญิงเปย์เป็นล้าน เศร้าลูกสาวต้องเสียพ่อ

 
           คนสนิทโต้ปมเมียชนผัวดับ ยันผู้ตายไม่ได้ถูกเปย์นับล้านตามที่เป็นข่าว วอนสังคมหยุดด่าทอคนตาย เศร้าลูกสาวต้องกำพร้าพ่อเพียงเพราะความสะใจ
 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร

            จากเหตุสะเทือนขวัญกลางถนนเมืองสระบุรี เมื่อหญิงวัย 42 ปี ขับรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสามีวัย 38 ปี จนเสียชีวิต ก่อนลงจากรถมาใช้เท้าเหยียบหน้าซ้ำต่อหน้าผู้คน โดยเจ้าตัวยอมรับสิ้นว่า จงใจลงมือเพราะความแค้นสะสม หลังทุ่มเงินให้ฝ่ายชายไปนับล้านบาทจนแทบหมดตัว แต่กลับถูกตีตัวออกห่าง ขณะที่ญาติผู้ตายเผย ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันหนักมานาน และฝ่ายหญิงเคยขู่เอาชีวิตมาก่อนแล้วนั้น

            วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร ซึ่งเป็นคนสนิทของหนุ่มผู้เสียชีวิต โพสต์ข้อความปกป้องผู้ตาย หลังมีกระแสกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความแค้น โดยมองว่าแม้คนสองคนจะมีปัญหากัน แต่ไม่ควรจบลงด้วยการพรากชีวิต เพราะสุดท้ายผู้ที่ต้องสูญเสียไม่ใช่แค่คนตาย แต่ยังรวมถึงลูกและครอบครัวที่ต้องเผชิญผลกระทบตลอดไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร


            โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ผมขอพูดเรื่องน้องมันบ้างครับ จากข่าวที่บางสื่อออกมาบอกว่าเปย์เงินจนเกิดความแค้น ทุกอย่างตอนรักกันก็อยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันมา มันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่จะให้กันและกัน เป็นความเสน่หาต่อกัน ถ้าผู้หญิงเปย์เงินขนาดนั้นจริง แต่ละเดือนน้องมันคงไม่มาขอยืมเงินผมใช้หรอกครับ มันคงสบายกว่านี้ แต่ถ้าถามว่ามีให้กันบ้างไหม มันก็ต้องมีให้กันบ้างแหละครับ

            แล้วผมขอถามหน่อยว่า ถ้าเป็นคุณ เป็นญาติพี่น้องคุณ จะรู้สึกเสียใจไหม บางคอมเมนต์สมน้ำหน้า ด่าทอ ทั้งที่ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวความเป็นมายังไง คุณพูดถึงคนตายแบบนี้ ทั้งที่เขาไม่สามารถลุกขึ้นมาโต้ตอบได้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคน

            แต่ผมถามหน่อยว่า การกระทำที่เขาทำมันรุนแรงเกินไปไหม เขามีลูกที่จะต้องเลี้ยงดู มีแม่ที่จะต้องดูแล ถ้าในเมื่อคุณคิดว่าการที่เขาทำไม่ดีกับคุณ คุณไม่ใช้สติปัญญาในการคุย หรือหาทางออกที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่มาทำแบบนี้จนถึงขั้นสูญเสียชีวิต ตายจากกันไปเลย เพราะมันไม่สามารถกลับมาได้แล้ว

            เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตาดำ ๆ ที่มีพ่อคอยดูแล หลังจากนี้เขาก็ไม่มีพ่อมาคอยดูแลอีกแล้ว แค่ความโมโห ความสะใจของคุณ คุณต้องทำให้เด็กคนหนึ่งต้องมากำพร้าพ่อ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ้าชาย วานร

 ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้


 

