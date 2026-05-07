ยายขอทานซื้อ iPhone หยิบเงินออกมาตั้ง พนักงานถึงกับไม่กล้ามองหน้า

 
           ยายขอทานในอินโดนีเซีย เข้าไปซื้อ iPhone ในร้าน หยิบเงินสดออกมาตั้ง พนักงานถึงกับไม่กล้ามองหน้า กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน 

ภาพจาก TikTok @mhd.fahrin01

            วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า มีหญิงชราคนหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปกติหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทาน ได้เดินเข้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ในร้าน ก่อนที่จะหยิบเงินสดจำนวนมากออกมาวาง สร้างความประหลาดใจให้กับพนักงานในร้าน รวมไปถึงผู้คนบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้าง 

            เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในพื้นที่มาตาปูร์ จังหวัดกาลีมันตันใต้ ประเทศอินโดนีเซีย คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า หญิงชรารายหนึ่งได้เข้าไปขอซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ทางพนักงานจึงให้เธอนั่งลง ก่อนที่เธอจะหยิบธนบัตรใบละ 100,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (ราว 180 บาท) ขึ้นมาตั้งกองบนโต๊ะเพื่อชำระเงิน

            ทางพนักงานในร้านต่างพากันตกใจและตกตะลึง เนื่องจากทราบว่า เธอมักจะชอบมาขอทานในพื้นที่ ต่างไม่คาดคิดว่าเธอจะมีเงินสดมากเช่นนี้ และนำมาใช้ซื้อของราคาแพง โดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า ทางพนักงานหญิงของร้านถึงขนาดไม่กล้ามองหน้าหรือสบตาหญิงชรารายดังกล่าว 

            หลังจากคลิปวิดีโอแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย ได้จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนในที่สุดทางหน่วยงานสำนักงานบริการสังคมในพื้นที่ได้เรียกตัวให้หญิงชรารายดังกล่าว รวมทั้งสามีของเธอเข้าไปตรวจสอบ  

            จากนั้นมีรายงานว่า เธอและสามีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและรักษา โดยประวัติทางการแพทย์ระบุว่า ทั้งสองเคยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew


ยายขอทานซื้อ iPhone หยิบเงินออกมาตั้ง พนักงานถึงกับไม่กล้ามองหน้า อัปเดตล่าสุด 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:20:14
